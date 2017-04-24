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 Суд отклонил апелляцию подозреваемого в госизмене Безъязыкова и оставил его под стражей до 12 мая

В Киеве суд отклонил апелляцию защиты полковника ВСУ Ивана Безъязыкова, которого подозревают в связях с боевиками, и оставил его под арестом до 12 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "112 Украина".
Адвокаты обжаловали решение о его аресте, требовали другой меры пресечения и предлагали домашний арест. Однако суд не удовлетворил апелляцию и оставил без изменений решение Шевченковского суда о мере пресечения в виде ареста.


Как сообщал Цензор.НЕТ ранее,14 декабря 2016 года Шевченковский районный суд Киева избрал Безъязыкову меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2017 года включительно без определения размера залога.

Украинские спецслужбы обвиняют полковника ВСУ Ивана Безъязыкова в участии в террористической организации. По версии следствия, во время пребывания в плену в Донецкой области перешел на сторону боевиков "ДНР" и занимал должности в их структуре разведки.

Безъязыков почти 2 года провел в плену боевиков и был освобожден в результате спецоперации в середине 2016 года.








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Ні ну все логічно. Голубани на волі а решта всі агєнти кремля. Скільки Патріотів зараз сидить в тюрмах за звинуваченнях сєпарів? Близько 1500 чоловік. А так у нас Всьо харашо прєкрасная маркіза...... всьо в в рошені
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это Безьязыков патриот?да ну нах...когда это он патриотом стал?когда на сепаров стал работать?
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а он сам себе вынес приговор...когда с искренним недоумением рассказывал-ну ходил в русской форме,ну с оружием,ну агитировал бойцов ВСУ на предательство..но так это было типо понарошку....вот только бойцы ВСУ не восприняли это как милую игру -и дали показания против этой гниды...
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От якби у нього бабла було, як у Насірова...
А от якщо його суд не випускає на домашній арешт, то це якраз і є доказом того, що він не сепар.
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Щось мені підказує, що безязиков не виновин, якби був би виноватий то не сидів.
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