 Суд отклонил апелляцию подозреваемого в госизмене Безъязыкова и оставил его под стражей до 12 мая

Цензор.НЕТ ранее,14 декабря 2016 года Шевченковский районный суд Киева избрал Безъязыкову меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2017 года включительно без определения размера залога.
Украинские спецслужбы обвиняют полковника ВСУ Ивана Безъязыкова в участии в террористической организации. По версии следствия, во время пребывания в плену в Донецкой области перешел на сторону боевиков "ДНР" и занимал должности в их структуре разведки.
Безъязыков почти 2 года провел в плену боевиков и был освобожден в результате спецоперации в середине 2016 года.
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А от якщо його суд не випускає на домашній арешт, то це якраз і є доказом того, що він не сепар.
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