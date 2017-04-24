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 Политика Украины
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 Двух наблюдателей ОБСЕ, пострадавших из-за взрыва на оккупированной Луганщине, уже выписали из больницы, - Хуг

Состояние двух наблюдателей ОБСЕ, пострадавших вследствие подрыва автомобиля на оккупированной Луганщине, стабильно.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг на пресс-конференции в Киеве.

"Что касается двух других членов патруля, которые вчера были доставлены в больницу для дальнейшего медицинского осмотра, то могу подтвердить, что их состояние стабильное и их уже выписали из больницы", - сказал он.

"Одна из наблюдателей, гражданка Германии, работает в миссии с марта 2015 года, а другой наблюдатель, гражданин Чешской Республики, присоединился к миссии в январе этого года", - добавил Хуг. "Их обоих доставили в Краматорск, и впоследствии они прибудут в Киев для получения надлежащей дальнейшей медицинской помощи", - отметил представитель СММ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД о гибели сотрудника ОБСЕ на Донбассе: Россия и террористы пытаются запугать наблюдателей

Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены наблюдатели из Германии и Чехии.


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Сорри... кому интересно.... прямой...цирк с лолитулей.... http://www.1tv.ru/live
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Наблюдатели обсе из россии и сербии не пострадали, так как могли знать о возможном подрьіве.
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На сепарской свадьбе, при разливе, это будет учтено.
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"Их обоих доставили в Краматорск, и впоследствии они прибудут в Киев для получения надлежащей дальнейшей медицинской помощи" (с)

В ОРДЛО лікуватись спостерігачі відмовились?
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наверное у них не хватило денег лечится в Новошвейцарии)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДвух наблюдателей ОБСЕ, пострадавших из-за взрыва на оккупированной Луганщине, уже выписали из больницы, - Хуг
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