 Двух наблюдателей ОБСЕ, пострадавших из-за взрыва на оккупированной Луганщине, уже выписали из больницы, - Хуг

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг на пресс-конференции в Киеве.
"Что касается двух других членов патруля, которые вчера были доставлены в больницу для дальнейшего медицинского осмотра, то могу подтвердить, что их состояние стабильное и их уже выписали из больницы", - сказал он.
"Одна из наблюдателей, гражданка Германии, работает в миссии с марта 2015 года, а другой наблюдатель, гражданин Чешской Республики, присоединился к миссии в январе этого года", - добавил Хуг. "Их обоих доставили в Краматорск, и впоследствии они прибудут в Киев для получения надлежащей дальнейшей медицинской помощи", - отметил представитель СММ.
Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены наблюдатели из Германии и Чехии.
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