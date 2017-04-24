EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Политика Украины
  1119  21
Все про:бюджет (4270) партия (392) финансирование (1177) Народный фронт (1179) Самопомич (861) Блок Петра Порошенко (1538) Радикальная партия (334) НАПК (410)

 Четыре партии получили 90 млн грн государственного финансирования на II квартал 2017 года, - НАПК

На 2 квартал 2017 года на финансирование уставной деятельности четырех политических партий, представленных в парламенте, из государственного бюджета выделено более 90 миллионов гривен. Соответствующие решение принято на заседании НАПК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по предупреждению коррупции.

По состоянию на 20 апреля текущего года государственное финансирование получили "Народный фронт" - 28,4 млн грн, партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность"- 28 млн грн, "Объединение "Самопомич" - 14,1 млн грн, Радикальная партия Олега Ляшко - 9,6 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАПК выявило нарушения в финансировании партий "Самопомич" и "Батькивщина"

"В соответствии с пунктом 1 части первой статьи 17-5 Закона Украины "О политических партиях в Украине" "Объединение "Самопомич" дополнительно получило государственное финансирование в размере 11,1 млн грн в связи с наличием в партии двух третей лиц одного пола от общего количества", - говорится в сообщении.

Читайте: НАПК просит Нацполицию расследовать нарушения в отчетностях 12 партий, - Корчак
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кто придумал законы про финансирование партий из бюджета? Мало они воруют сейчас,так их нужно еще и финансировать? Партии финансируются в правовых государствах,а у нас еще нет правового государства.Вот когда посадят Ахметова,Фирташа,Мартыненка,Кононенко,Левочкина,Бойка и иже с ними,вернут народу украденное этими мерзавцами, тогда и можно говорить о правовом государстве.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ПРрррелестненька!!! ПРисмоктались до корита-не відірвеш і
бульдозером....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какой бульдозер, там хотя бы тяжёлый тягач вытянул.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мало они Народ Украины грабят,так им ещё и финансирование за наш счёт на блюдечке с голубой каёмочкой,это как бы они сами себе премии выписывают
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупциираспределило более 340 млн грн из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политических партий в 2017 году.В частности, "Народному фронту" предусмотрено 113,75 млн грн, "Блоку Петра Порошенко" - 112,1 млн грн, "Самопомочи" - 56,39 млн грн , "Оппозиционному блоку" - 48 млн 467,7 тыс. грн, "Радикальной партии Олега Ляшко" - 38,26 млн грн, "Батькивщине" - 29,18 млн грн."Что самое интересное , государство финансирует и своих врагов.
Источник:http://biz.censor.net.ua/n3021914
 показать весь комментарий
Ответить
 
Yuriy Yurieff
Кто бы и как не относился к Тимошенко, но история последнего
десятилетия показала,

что истинная суть любого политика и журналиста в
Украине определяется его отношением к Тимошенко. Не помню ни одного порядочного
человека, который бы на нее гадил, все такие в итоге оказывались дерьмом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а что они такого производят? от этого ВВП растет или только их жо....народу от этого лучше?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Растут дупы дюпутатуф... уже кресла расширяли... новые ставили, пошире.... недорого, из бюджета. Дупы не влазят на рабочем месте.... хотя... эти дупы редко там приземляются.
 показать весь комментарий
Ответить
 
у многих людей после 25-30 лет мышцы на ушах слабеют и лапша не держится....
 показать весь комментарий
Ответить
 
партії (секти) це ракова пухлина на тілі України, яку потрібно вирізати гільотиною.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧетыре партии получили 90 млн грн государственного финансирования на II квартал 2017 года, - НАПК
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти