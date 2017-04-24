 Четыре партии получили 90 млн грн государственного финансирования на II квартал 2017 года, - НАПК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по предупреждению коррупции.
По состоянию на 20 апреля текущего года государственное финансирование получили "Народный фронт" - 28,4 млн грн, партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность"- 28 млн грн, "Объединение "Самопомич" - 14,1 млн грн, Радикальная партия Олега Ляшко - 9,6 млн грн.
"В соответствии с пунктом 1 части первой статьи 17-5 Закона Украины "О политических партиях в Украине" "Объединение "Самопомич" дополнительно получило государственное финансирование в размере 11,1 млн грн в связи с наличием в партии двух третей лиц одного пола от общего количества", - говорится в сообщении.
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бульдозером....
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Источник:http://biz.censor.net.ua/n3021914
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Кто бы и как не относился к Тимошенко, но история последнего
десятилетия показала,
что истинная суть любого политика и журналиста в
Украине определяется его отношением к Тимошенко. Не помню ни одного порядочного
человека, который бы на нее гадил, все такие в итоге оказывались дерьмом.
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