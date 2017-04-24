 Сегодня боевики уже 9 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, на донецком направлении из минометов калибра 82 мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял позиции возле Авдеевки.
На приморском направлении, под Широкино, противник применил 122-миллиметровую легкую переносную реактивную систему "Партизан" и стрелковое оружие. Из пулеметов крупного калибра враг бил по защитникам Водяного, а из стрелкового оружия - по защитникам Марьинки. Также в районе Марьинки действовали вражеские снайперы.
Военнослужащие сил АТО строго придерживались режима тишины и огонь в ответ не открывали.
Напомним, за минувшие сутки (23 апреля) враг 34 раза обстрелял опорные пункты Вооруженных сил Украины на Донбассе.
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Так чего вы удивляетесь мать вашу?!
Или дело за убитыми,чтоб снова вопить о подлости лугандонцев с оккупантами?
Так за этим дело не станет.
Где ответка?! Или Липецкие засранцы опять будут бубнить об зраде? Сволочи!
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