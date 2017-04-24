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 По факту подрыва автомобиля ОБСЕ открыто уголовное производство по статье "терроризм", - СБУ

Следователи Луганского управления Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту подрыва машины представителей мониторинговой миссии ОБСЕ на временно оккупированной территории Луганщины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Обстоятельства совершения преступления расследуются по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

СБ Украины выражает соболезнования родным и близким погибшего сотрудника миссии.

Глава СБ Украины дал поручение максимально быстро установить все обстоятельства преступления.

"Служба гарантирует прозрачное и всестороннее расследование трагического факта", ‒ подчеркнул Василий Грицак.

СБУ просит всех свидетелей террористического акта сообщить на условиях анонимности любую важную для следствия информацию по телефону "горячей линии" 0 800 501 482".

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Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения.
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Терроризм? Без сомнения єто терроризм. Мне многие доказьівали, что лишь мусульмане на єто способньі. Ну и где они бьіли?
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Що цікаво, лугандони теж відкрили розслідування цього випадку звинувачуючи хунту. Ловитимуть один одного.
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Истоки терактов - грязньі методьі ведения войньі чужими руками. И тут не имеет значения как вьі назовете войну, ведь основа убийства за деньги. Юридическая составляющая разная, а суть терактов и воен одна.
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Прошу Админа обратить внимание на россиянина, которьій нарушает правила
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПо факту подрыва автомобиля ОБСЕ открыто уголовное производство по статье "терроризм", - СБУ
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