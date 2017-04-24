 По факту подрыва автомобиля ОБСЕ открыто уголовное производство по статье "терроризм", - СБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Обстоятельства совершения преступления расследуются по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
СБ Украины выражает соболезнования родным и близким погибшего сотрудника миссии.
Глава СБ Украины дал поручение максимально быстро установить все обстоятельства преступления.
"Служба гарантирует прозрачное и всестороннее расследование трагического факта", ‒ подчеркнул Василий Грицак.
СБУ просит всех свидетелей террористического акта сообщить на условиях анонимности любую важную для следствия информацию по телефону "горячей линии" 0 800 501 482".
Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения.
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