 Олланд назвал угрозой для Франции успех Ле Пен на выборах

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
По словам президента, он будет голосовать за экс-министра экономики Макрона, поскольку тот является лучшей кандидатурой, которая сможет объединить народ Франции.
Олланд также назвал риском для Франции тот факт, что лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен вышла во второй тур президентских выборов.
"Присутствие ультраправого [кандидата] во втором туре [выборов президента] - это риск для страны", - сказал Олланд.
По данным МВД Франции, кандидат в президенты страны от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон в первом туре голосования набрал 23,75% голосов, кандидат ультраправых Марин Ле Пен - 21,53%.
Таким образом, оба кандидата проходят во второй тур выборов главы государства, который намечен на 7 мая.
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да и по опросам Хиллори должна было победить с огромной вероятностью))
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявление Дании о хакерских атаках со стороны РФ против датского министерства обороны.
"В данном случае, конечно, интересно понять, что такое Россия? Россия - это страна, и Россия не занимается хакерскими атаками. Поэтому здесь очень важно все-таки понять - та дефиниция, что такое здесь "Россия" по мнению уважаемого министра обороны (Дании, - ред.)", - сказал Песков.
"Россия России рознь", - с юмором подали журналисты слова Пескова на своей странице в Twitter.
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Те, кто затевают эту русофобию, русофобию затевают, вот это вот это, затевают все вот это. Это я… Этим людям я это и адресовываю. Доиграетесь. С этой русофобией, которую вы затеваете
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она будет влиятельным политиком без ответственности ( теракты хуякты и то и сё будут ей на руку)
а дрючить будут новенького извращенца мальчега женатого на бабушке...
у кацапских прихвостней хорошая игра при хороших картах
им блеф ни к чему, по концовке заберут банк
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Один раз уже продавали НАТу , продадут еще раз..
А )(ули , арабьё лягушатное ...
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D0%BD,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
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каждой евростране нужен свой янукович или чаушеску, чтобы лучше понимали жизнь... надо чтобы они вспомнили что такое веселуха.... а то все ровно и им кажется что выборы это виртуальная игра... записились потом загрузились...
ахер там когда будут тяжкие по кругу вот тогда припомнят сколько стоит свобода и равновесие
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