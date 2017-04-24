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Все про:Франция (1840) Олланд (526) Марин Ле Пен (10) Макрон (4)

 Олланд назвал угрозой для Франции успех Ле Пен на выборах

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что во втором туре президентских выборов поддержит лидера движения "Вперед" Эмманюэля Макрона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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По словам президента, он будет голосовать за экс-министра экономики Макрона, поскольку тот является лучшей кандидатурой, которая сможет объединить народ Франции.

Олланд также назвал риском для Франции тот факт, что лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен вышла во второй тур президентских выборов.

"Присутствие ультраправого [кандидата] во втором туре [выборов президента] - это риск для страны", - сказал Олланд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ожидаем выбора французов в пользу сильной Франции в объединенной Европе", - Порошенко

По данным МВД Франции, кандидат в президенты страны от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон в первом туре голосования набрал 23,75% голосов, кандидат ультраправых Марин Ле Пен - 21,53%.

Таким образом, оба кандидата проходят во второй тур выборов главы государства, который намечен на 7 мая.
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евроимпотенты забеспокоились и промямлили озабоченность.
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Да не ссы кипятком Олланд,не будет Ле Пен президентом.
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Нет,про Трампа не писала,ты что-то путаешь.Я писала, что Трамп с приветом и это правда и писала ,что для Америки какой бы ни был президент он самостоятельно не определяет политику государства и не является самым главным лицом - он марионетка в руках сильных мира сего.То что писала так и вышло.
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По опросам во втором туре отрыв у Макрона от путинской шалавы более 10%.Будем посмотреть
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у опросов большая погрешность. думаю больше 10%
да и по опросам Хиллори должна было победить с огромной вероятностью))
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но там радует что трампнаш оказался трампом чмо))
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Так Хиллари и так набрала больше голосов граждан,чем Трамп, а Дональд победил только благодаря специфической избирательной системы США.Во Франции все по другому.И тем более между Клинтон и Трампом отрыв по опросам был мизерный, а тут более 10%.
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Хакерские атаки РФ на Данию: в сети высмеяли заявление Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявление Дании о хакерских атаках со стороны РФ против датского министерства обороны.

"В данном случае, конечно, интересно понять, что такое Россия? Россия - это страна, и Россия не занимается хакерскими атаками. Поэтому здесь очень важно все-таки понять - та дефиниция, что такое здесь "Россия" по мнению уважаемого министра обороны (Дании, - ред.)", - сказал Песков.

"Россия России рознь", - с юмором подали журналисты слова Пескова на своей странице в Twitter.
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Надите отличие в количестве хромосом
Те, кто затевают эту русофобию, русофобию затевают, вот это вот это, затевают все вот это. Это я… Этим людям я это и адресовываю. Доиграетесь. С этой русофобией, которую вы затеваете
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ПРИМОРЬЕ НЕ рОССИЯ (ВИДЕО, КЛАЦ) - распространяем по всем пабликам соцсетей во Владивостоке, Хабаровске, Иркутске!
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Теперь , перед вторым туром , нужно ждать парочку терактов в Париже . Рейтинг этой бабы надо же как то повышать . . Мяч теперь на поле эфвесбэ .
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да ей нах не нужно президенство
она будет влиятельным политиком без ответственности ( теракты хуякты и то и сё будут ей на руку)
а дрючить будут новенького извращенца мальчега женатого на бабушке...
у кацапских прихвостней хорошая игра при хороших картах
им блеф ни к чему, по концовке заберут банк
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..но могут случайно найти банк,который получил деньги от кацапов на ее счет...
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Почему случайно? Она официально получила деньги от РФ и не скрывает этого.
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Она уже заявляет, что она против старой системы и народ за неё в этом...
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Всё равно народ покупается на лозунги - "против старой", "народ за неё"
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Да что вы все дёргаетесь,что те свиньи на привязи,уже понятно что Макрон будет президентом Франции
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Не кажи "гоп"... Клинтонше тоже давали 80-90% накануне выборов. (
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Вьіражаю Олланду обеспокоенность, ведь в первую очередь Ле Пен угроза существования самой Франции.
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Олланд назвал угрозой для Франции успех Трампа на выборах))) ну что то подобное мы уже слышали.. Хотя на Францию Де Голя , Миттерана Олланда мне всегда было по)(..

Один раз уже продавали НАТу , продадут еще раз..
А )(ули , арабьё лягушатное ...
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Там че, кроме дырявых и пропутинских некого двигать в президенты? Совсем как у нас..черт побери
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лучше бы он этого не говорил у него рейтинг на нуле,кстати макроша работал в его правительстве
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Макрон - бывший министр экономики?! Шо? Опять! Невже и несчастные французы будут Пжыты по-новому?
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Странно как то националисты в Украине хорошо, а националисты во Франции плохо....
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а я бы хотел чтобы ле опен победила
каждой евростране нужен свой янукович или чаушеску, чтобы лучше понимали жизнь... надо чтобы они вспомнили что такое веселуха.... а то все ровно и им кажется что выборы это виртуальная игра... записились потом загрузились...

ахер там когда будут тяжкие по кругу вот тогда припомнят сколько стоит свобода и равновесие
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Французским властям Маруську Лепениху надо немедленно арестовать за вымогательства бабла на свою избирательную компашку с Плешивого Уркагага и международного преступника причем брала БАБЛО дважды со звездочек Кремля и Мавзолея..
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Этого и стоило ждать. Не только во Франции. Следующими и не двояко-озабоченными?Будут - такие. Идущие вперед.

Олланд назвал угрозой для Франции успех Ле Пен на выборах - Цензор.НЕТ 395
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОлланд назвал угрозой для Франции успех Ле Пен на выборах
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