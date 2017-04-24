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 На Луганщине разоблачены факты хищения денег руководством государственного угольного предприятия, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и Нацполицией разоблачила хищения денег руководством государственного угольного предприятия на Луганщине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что в течение 2016-2017 годов чиновники закупили в аффилированных коммерческих структур устаревшее и бывшее в употреблении горно-шахтное оборудование по цене нового.

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Чиновники также реализовывали уголь более высокого качества по цене более дешевой марки.

По предварительным оценкам злоумышленники нанесли ущерб государственному бюджету на более чем один миллион гривен.

Во время обысков на предприятии оперативники спецслужбы изъяли хозяйственную документацию, которая подтверждает осуществление финансовых сделок должностными лицами.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие".

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​У Путина заявили, что не нуждаются в угле из ОРДЛО

Россия продолжает поставлять в Украину около 1 млн тонн угля ежемесячно, потребности в угле из оккупированного Донбасса у РФ нет.
Об этом заявил замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров, передает ТАСС.
"Мы ежемесячно поставляем около 1 млн тонн угля в Украину. Правда, мы поставляем туда марки угля коксующегося, энергетический уголь не поставляли. Не поставляли по той простой причине, чтобы украинские коллеги собирали уголь со своих же территорий, которые они слабо контролируют или не контролируют", - сказал Назаров.
Он отметил, что речь о поставках в Россию угля из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей не идет. По словам Назарова, этот уголь поставлялся в Украину, а также на экспорт в третьи страны.
"У нас ситуация сейчас с этими республиками непризнанными несколько изменилась, так как Украина заблокировала поставки, поэтому соответственно они переориентируют поставки в третьи страны. У РФ в нем (этом угле - ред.) нет потребности", - отметил замминистра.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Луганщине разоблачены факты хищения денег руководством государственного угольного предприятия, - СБУ
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