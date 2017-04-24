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 Политика Украины
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 Экстрадиция судьи Чауса из Молдовы может занять от нескольких месяцев до года, - Холодницкий

Экстрадиция судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса из Молдовы в Украину может занять от нескольких месяцев до года.

Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Также читайте: Судья Чаус арестован до завершения экстрадиции в Украину, - антикоррупционной прокурор Молдовы Морарь

Суд Молдавии на этой неделе должен рассмотреть апелляцию прокуратуры на домашний арест Чауса.

"Мы подали все необходимые документы и доказательства, свидетельствующие, что это преступление является чисто коррупционным и не политическим, что лицо сбежало от правосудия, поэтому слово за молдавским судом", - заявил Холодницкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беглый судья Чаус попросил политического убежища в Молдове

Как сообщалось, сейчас судья Чаус находится под домашним арестом, он живет на съемной квартире в Кишиневе. Ожидается, что вопрос выдачи Украине судьи Чауса будет рассмотрен молдавским судом до 30 апреля.

Напомним, ранее суд вернул САП ходатайство о заочном расследовании в отношении судьи Чауса. Суд подчеркнул, что сторона обвинения (САП) не представила доказательства пребывания Чауса в международном розыске после 8 февраля.

9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Днепровского райсуда Киева Чауса в получении взятки в $150 тысяч. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал лопатой во дворе собственного частного домовладения. Чаус ранее был известен тем, что вел уголовные дела против участников Евромайдана, а также бизнесмена Юрия Иванющенко и экс-главы партии УКРОП Геннадия Корбана.

6 августа Рада дала согласие на задержание и арест судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.

Позже Николай Чаус добровольно явился в правоохранительные органы Молдовы и заявил о том, что он незаконно пересек молдавско-украинскую границу. Кишиневский суд 2 марта вынес постановление об аресте Чауса. 2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины передали в Генпрокуратуру документы для экстрадиции Чауса из Молдовы.
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В Тернополе протестующие "наказали" двух депутатов: опубликованы фото и видео

Сегодня участники акции протеста заблокировали работу городского совета Тернополя.
Об этом сообщил депутат городского совета Андрей Шкула на своей странице в Facebook.
По его словам, часть людей были в балаклавах и, возможно, имели при себе оружие.

Тернопіль. Провокації. Стінка на стінку. Кинули яйцем

Andriy Shkula
8 часов назад

- "Чи почнеться сьогодні сесія? Не знаю. Раду заблокували (з всіх ходів та всередині) невідомі особи. Частина в балаклавах, можливо озброєні. Одному з депутатів забризкали обличчя перцевтм спреєм. Депутат просто пробував зайти. Проміжні думки: охоронну фірму, яка забезпечує охорону ради - під звільнення. Міському голові, були б ми (депутати) мудрі - недовіру. Якщо сьооодні когось з депутатів покалічать, наступної сесії покалічать когось іншого. Загралися!"

"Около 7:15 внутрь помещения вошли около 20 молодых людей. Вероятно, это "независимая общественность" и "простые избиратели", которые пришли просить "предателей-депутатов сложить мандат. После того как прекратили работу камеры грузовиком было подвезено "именные" помойки", - сказал один из трех экс-"свободовцев" Иван Сороколит.
В полиции Тернопольской области отметили, что в результате столкновений с протестующими двое депутатов получили телесные повреждения и были госпитализированы.
У одного из пострадавших медики диагностировали химический ожог глаз. По предварительной информации, депутату брызнули перцовым баллончиком в лицо. Другой пострадавший обратился к медикам с закрытой травмой левого века.
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а кули..всё таки Молдова в районе Огненной Земли..далековато..
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Та через год правления офшорной бригады некуда уже будет возвращаться ...
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Чому так довго, по частинам збираєтесь депортувати? Чи, може по трилітрових банках в законсервованому стані?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкстрадиция судьи Чауса из Молдовы может занять от нескольких месяцев до года, - Холодницкий
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