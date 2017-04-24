 Экстрадиция судьи Чауса из Молдовы может занять от нескольких месяцев до года, - Холодницкий

Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
Суд Молдавии на этой неделе должен рассмотреть апелляцию прокуратуры на домашний арест Чауса.
"Мы подали все необходимые документы и доказательства, свидетельствующие, что это преступление является чисто коррупционным и не политическим, что лицо сбежало от правосудия, поэтому слово за молдавским судом", - заявил Холодницкий.
Как сообщалось, сейчас судья Чаус находится под домашним арестом, он живет на съемной квартире в Кишиневе. Ожидается, что вопрос выдачи Украине судьи Чауса будет рассмотрен молдавским судом до 30 апреля.
Напомним, ранее суд вернул САП ходатайство о заочном расследовании в отношении судьи Чауса. Суд подчеркнул, что сторона обвинения (САП) не представила доказательства пребывания Чауса в международном розыске после 8 февраля.
9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Днепровского райсуда Киева Чауса в получении взятки в $150 тысяч. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал лопатой во дворе собственного частного домовладения. Чаус ранее был известен тем, что вел уголовные дела против участников Евромайдана, а также бизнесмена Юрия Иванющенко и экс-главы партии УКРОП Геннадия Корбана.
6 августа Рада дала согласие на задержание и арест судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.
Позже Николай Чаус добровольно явился в правоохранительные органы Молдовы и заявил о том, что он незаконно пересек молдавско-украинскую границу. Кишиневский суд 2 марта вынес постановление об аресте Чауса. 2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины передали в Генпрокуратуру документы для экстрадиции Чауса из Молдовы.
88 6
Материалы по теме: Задержание судьи Чауса
Судья Чаус арестован до завершения экстрадиции в Украину, - антикоррупционной прокурор Молдовы Морарь(5)
Процедура экстрадиции в Украину судьи Чауса начата, - антикоррупционной прокурор Молдовы Морарь(19)
Молдавский суд арестовал судью Чауса на 15 суток(47)
Судье Чаусу в Молдове грозит штраф или тюрьма, - антикоррупционный прокурор Молдовы Морарь(45)
Суддя Чаус сам здався правоохоронцям – антикорупційний прокурор Молдови(0)
Чаус сам сдался правоохранителям, - антикоррупционный прокурор Молдовы(57)
Правоохранители задержали судью Чауса в Молдове(95)
Ответить
Ответить
Сегодня участники акции протеста заблокировали работу городского совета Тернополя.
Об этом сообщил депутат городского совета Андрей Шкула на своей странице в Facebook.
По его словам, часть людей были в балаклавах и, возможно, имели при себе оружие.
Тернопіль. Провокації. Стінка на стінку. Кинули яйцем
Andriy Shkula
8 часов назад
- "Чи почнеться сьогодні сесія? Не знаю. Раду заблокували (з всіх ходів та всередині) невідомі особи. Частина в балаклавах, можливо озброєні. Одному з депутатів забризкали обличчя перцевтм спреєм. Депутат просто пробував зайти. Проміжні думки: охоронну фірму, яка забезпечує охорону ради - під звільнення. Міському голові, були б ми (депутати) мудрі - недовіру. Якщо сьооодні когось з депутатів покалічать, наступної сесії покалічать когось іншого. Загралися!"
"Около 7:15 внутрь помещения вошли около 20 молодых людей. Вероятно, это "независимая общественность" и "простые избиратели", которые пришли просить "предателей-депутатов сложить мандат. После того как прекратили работу камеры грузовиком было подвезено "именные" помойки", - сказал один из трех экс-"свободовцев" Иван Сороколит.
В полиции Тернопольской области отметили, что в результате столкновений с протестующими двое депутатов получили телесные повреждения и были госпитализированы.
У одного из пострадавших медики диагностировали химический ожог глаз. По предварительной информации, депутату брызнули перцовым баллончиком в лицо. Другой пострадавший обратился к медикам с закрытой травмой левого века.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить