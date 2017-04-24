 Граждане стали меньше ездить в оккупированный Крым, - Госпогранслужба

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, передает Цензор.НЕТ.
"В первом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество граждан на КПВВ на линии разграничения выросло на 27%, но транспорта - уменьшилась на 7%. В то же время в пунктах контроля в направлении оккупированного полуострова тенденция обратная: количество граждан уменьшилась на 24% и почти вдвое - транспортных средств", - говорится в сообщении.
Речь идет об общем количестве граждан и транспортных средств, которые пересекали линию разграничения и админграницу в обе стороны, уточнил Слободян.
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Представители террористической группировки "ЛНР" заявляют, что не останутся без света в случае прекращения энергоснабжения с украинской стороны.
Об этом сообщил представитель террористической группировки "ЛНР" Андрей Марочко.
По его словам, террористы обеспечат себя электроэнергией из имеющихся в их распоряжении резервных источников.
"Народная милиция ЛНР задействует имеющиеся резервные источники электропитания в случае анонсированного Киевом прекращения подачи электроэнергии на территорию республики", - цитирует Марочко подконтрольное террористам СМИ.
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За 2016 год,умные люди,сделали анализ поставок электроэнергии всех южных электростанций РФ и выяснилось,что нет увеличения производства электроэнергии,по сравнению с до блокадным периодом со стороны Украины.
Парадокс? Построена ветка по дну,но по ней ничего в Крым не поступает,а если и поступает,то мизер.
Вопросик ехихидный имею. Господа,а,что по этому поводу думает Липецкая скотина?!
Откуда в Крыму,прекратились перебои с электричеством?
Никто не знает?
Тогда другой вопрос,в свете мировых санкций против страны-агрессора.
Господа,а когда Украина,прекратит поставлять в Крым воду по трубопроводу?
А газ? Что? Удивлены? Я тоже удивлен. Каждый день убитые,а народ Украины,продолжает кормить,поить,обогревать оккупантов за свой счет. Это как?! Трусость или предательство?
И когда в мировой практики такое было? НИКОГДА!!!!
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