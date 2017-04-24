EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Политика Украины, Общество
  1302  12
Материалы по теме:
Все про:визит (2136) Госпогранслужба (2621) граница (2923) Крым (19576) статистика (327) Слободян (194)

 Граждане стали меньше ездить в оккупированный Крым, - Госпогранслужба

В 1 квартале 2017 года зарегистрировано увеличение количества поездок украинцев на оккупированный Донбасс и уменьшение количества поездок в оккупированный Крым.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, передает Цензор.НЕТ.

"В первом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество граждан на КПВВ на линии разграничения выросло на 27%, но транспорта - уменьшилась на 7%. В то же время в пунктах контроля в направлении оккупированного полуострова тенденция обратная: количество граждан уменьшилась на 24% и почти вдвое - транспортных средств", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В период Пасхальных праздников государственную границу пересекли 450 тыс. граждан, - Госпогранслужба

Речь идет об общем количестве граждан и транспортных средств, которые пересекали линию разграничения и админграницу в обе стороны, уточнил Слободян.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
​Отключение света в ОРЛО: появилась реакция террористов "ЛНР"

Представители террористической группировки "ЛНР" заявляют, что не останутся без света в случае прекращения энергоснабжения с украинской стороны.
Об этом сообщил представитель террористической группировки "ЛНР" Андрей Марочко.
По его словам, террористы обеспечат себя электроэнергией из имеющихся в их распоряжении резервных источников.
"Народная милиция ЛНР задействует имеющиеся резервные источники электропитания в случае анонсированного Киевом прекращения подачи электроэнергии на территорию республики", - цитирует Марочко подконтрольное террористам СМИ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А резервные источники это осветительные ракеты?
 показать весь комментарий
Ответить
 
правильно.. кому охота оказаться "диверсантом-правосеком" по желанию фсб ?))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в эту жопу еще кто то ездил? Это же теперь крысья нора
 показать весь комментарий
Ответить
 
Господа! Тут вот какая фишка вылезла.....может кто и обьяснит.
За 2016 год,умные люди,сделали анализ поставок электроэнергии всех южных электростанций РФ и выяснилось,что нет увеличения производства электроэнергии,по сравнению с до блокадным периодом со стороны Украины.
Парадокс? Построена ветка по дну,но по ней ничего в Крым не поступает,а если и поступает,то мизер.
Вопросик ехихидный имею. Господа,а,что по этому поводу думает Липецкая скотина?!
Откуда в Крыму,прекратились перебои с электричеством?
Никто не знает?
Тогда другой вопрос,в свете мировых санкций против страны-агрессора.
Господа,а когда Украина,прекратит поставлять в Крым воду по трубопроводу?
А газ? Что? Удивлены? Я тоже удивлен. Каждый день убитые,а народ Украины,продолжает кормить,поить,обогревать оккупантов за свой счет. Это как?! Трусость или предательство?
И когда в мировой практики такое было? НИКОГДА!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Без ссылок на источники информации твой пост - пустой звук...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да то ладно,хуже что граждане стали кушать меньше,впрочем как и жить ...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГраждане стали меньше ездить в оккупированный Крым, - Госпогранслужба
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти