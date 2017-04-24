 На благотворительный международный фестиваль "Украина и Израиль вместе" поедут дети, пострадавшие в результате войны на Донбассе

Как сообщает Цензор.НЕТ, фестиваль должен пройти с 23 по 30 мая 2017 в Тель-Авиве.
Благотворительный фонд "Стричка надии", вместе с 10 детьми погибших героев АТО и детьми, пострадавшими в зоне АТО, отправявтся в Израиль, и организует проект совместно с израильским волонтерским движением "Помощь" для международной, несколькотысячной аудитории.
Целью проведения фестиваля является:
1. Настройка духовных и культурных отношений.
2. Популяризация украинской культуры.
3. Налаживание дипломатических отношений между нашими странами
4. Донести обществу Государства Израиль о проблемах детей, пострадавших в результате военных действий на Востоке Украины.
Как уверяют волонтеры, все собранные средства в рамках благотворительного фестиваля, будут направлены на оздоровление 200 детей: круглых сирот, родители которых погибли в зоне АТО, детей, пострадавших в зоне АТО, и детей с "серых зон" Донецкой и Луганской областей, которые особенно нуждаются в помощи.
Карта фонда "Стричка надии":
ПриватБанк 5169 3305 1096 4205.
БФ "Стрічка Надії"
№26007053167717,
код ЄДРПОУ 40442200, МФО 321842.
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