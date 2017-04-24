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 Общество, За рубежом
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Все про:дети (3101) Израиль (814) помощь (3276) фестиваль (260) волонтеры (2374)

 На благотворительный международный фестиваль "Украина и Израиль вместе" поедут дети, пострадавшие в результате войны на Донбассе

Волонтеры готовят проведение Первого Благотворительного Международного Фестиваля "Украина и Израиль вместе".

Как сообщает Цензор.НЕТ, фестиваль должен пройти с 23 по 30 мая 2017 в Тель-Авиве.

На благотворительный международный фестиваль Украина и Израиль вместе поедут дети, пострадавшие в результате войны на Донбассе 01

Благотворительный фонд "Стричка надии", вместе с 10 детьми погибших героев АТО и детьми, пострадавшими в зоне АТО, отправявтся в Израиль, и организует проект совместно с израильским волонтерским движением "Помощь" для международной, несколькотысячной аудитории.

Целью проведения фестиваля является:
1. Настройка духовных и культурных отношений.
2. Популяризация украинской культуры.
3. Налаживание дипломатических отношений между нашими странами
4. Донести обществу Государства Израиль о проблемах детей, пострадавших в результате военных действий на Востоке Украины.

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Как уверяют волонтеры, все собранные средства в рамках благотворительного фестиваля, будут направлены на оздоровление 200 детей: круглых сирот, родители которых погибли в зоне АТО, детей, пострадавших в зоне АТО, и детей с "серых зон" Донецкой и Луганской областей, которые особенно нуждаются в помощи.


Карта фонда "Стричка надии":

ПриватБанк 5169 3305 1096 4205.


БФ "Стрічка Надії"
№26007053167717,
код ЄДРПОУ 40442200, МФО 321842.
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А что другие дети с неокупированных територий недостойны поехать в Израиль?
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Ну если кто-то денежный доплатит, то могут и все поехать.
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Ізраїль переважно пропутінський та українофобський. Дітям Героїв АТО немає чого робити в цій проросійській країні, в якій ще постійно відбуваються теракти і поруч йде війна з використанням хімічної зброї (в Сирії). Немає що зараз робити в Ізраїлі, там небезпечно та немає змісту щоб дітям загиблих Героїв розповідали про вигадані вбивства єврєїв вчинених українськими націоналістами! Якщо вже їхати то в Європу та США, а Ізраїль нехай цілує в дупу путіна!
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Ты просто скажи спасибо небезразличным людям, или, если хочешь, отвези в Европу или США
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Діти Героїв це наш найцінніший скарб та генофонд і вони не мають нікуди їздити з дітьми сепаратистів та зрадників, які не евакуювались з зони бойових дій бо пітримують путіна і ненавидять Україну!
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Там всего 10 детей. И то у нашей ваты пердаки порвет
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#Донецк Подслушано: хорошо, что в машине ОБСЕ подорвался американец, а не израильтянин. Янки утрутся, а Израиль уже бы бомбил лнр
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа благотворительный международный фестиваль "Украина и Израиль вместе" поедут дети, пострадавшие в результате войны на Донбассе
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