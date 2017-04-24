 Глава сельсовета на Кировоградщине задержан за получение 35 тыс. грн взятки, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, правоохранители установили, что в преступной схеме задействованы два фигуранта. Предприниматель по предварительному сговору с главой поселкового совета требуют "благодарность" за положительное решение сессии поселкового совета о предоставлении в аренду земельного участка.
Сотрудники Управления защиты экономики в Кировоградской области Нацполиции под процессуальным руководством областной прокуратуры задержали посредника. Он получил 35 тысяч гривен неправомерной выгоды, которыми успел поделится с поселковым председателем.
В настоящее время продолжаются процессуальные действия.
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