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 Глава сельсовета на Кировоградщине задержан за получение 35 тыс. грн взятки, - Нацполиция

Глава сельсовета и посредник задержаны в Кировградской области за получение взятки. Взятку требовали за предоставление в аренду земельного участка площадью 84 га.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, правоохранители установили, что в преступной схеме задействованы два фигуранта. Предприниматель по предварительному сговору с главой поселкового совета требуют "благодарность" за положительное решение сессии поселкового совета о предоставлении в аренду земельного участка.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В Черкасской области главу сельсовета подозревают в подделке решения сельсовета и незаконной передаче предпринимателю более 121 гектара земли с прудом, - Нацполиция. ФОТО

Сотрудники Управления защиты экономики в Кировоградской области Нацполиции под процессуальным руководством областной прокуратуры задержали посредника. Он получил 35 тысяч гривен неправомерной выгоды, которыми успел поделится с поселковым председателем.

В настоящее время продолжаются процессуальные действия.

Смотрите: Глава сельсовета в Киевской области задержан на взятке 60 тысяч, - прокуратура. ФОТО
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Меркель капитулировала.
Семьдесят два года продолжалась изнурительная осада фашистского фанерного рейхстага в подмосковном парке «Патриот».
В канун очередного «победобесия» в результате
яростной атаки российского православного спецназа в количестве полторы тысячи бойцов под командованием оленевода Сирожи Шойгу, наконец, пала фашистская цитадель и над ней теперь развевается российский триколор. Со стороны победителей трупов нет.
На Фейсбуке участников этой комедии называют «идиётами».
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Вот этого селюка могут запросто засудить.
А за Мартыненко с 17 млн туча таких же воров подписалась.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГлава сельсовета на Кировоградщине задержан за получение 35 тыс. грн взятки, - Нацполиция
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