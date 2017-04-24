 Суд вернул прокуратуре обвинительный акт против боевика Гиви в связи с отсутствием официального подтверждения его смерти

Об этом говорится в определении суда от 7 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Указано, что 14 сентября 2016 года в суд поступил обвинительный акт против Гиви, а 16 сентября он был назначен к рассмотрению. Начав рассматривать обвинительный акт, суд установил, что в нем отсутствует доказательство надлежащего оповещения подозреваемого о начале заочного расследования в его отношении.
Также не указано, было ли вообще сообщено Толстых о подозрении и каким именно способом.
"Из предоставленного прокурором информационного письма №2121в-7432нт от 29 марта 2017 за подписью исполняющего обязанности начальника департамента контрразведки СБУ, усматривается, что согласно имеющейся в департаменте информации, 8 февраля 2017 указанный гражданин был убит неизвестными лицами в своем рабочем кабинете на базе боевиков НЗФ "Сомали" террористической организации ДНР, которая находится в Донецке. Однако подтвердить официально вышеуказанную информацию оперативное подразделение не имеет возможности в связи с временной оккупацией боевиками террористической организации ДНР части территории Донецкой области", - сказано в судебном решении.
Указанное обстоятельство, по мнению суда, ставит под сомнение обозначенное в обвинительном акте место жительства Толстых. Суд решил, что вышеприведенные обстоятельства свидетельствуют о несоответствии обвинительного акта требованиям Уголовного процессуального кодекса, а потому указанный обвинительный акт подлежит возвращению прокурору.
Напомним, террорист Гиви (Михаил Толстых) был взорван 8 февраля в своем кабинете в оккупированном Донецке. "Заместитель командующего оперативным командованием ДНР" Эдуард Басурин заявил: "Не исключаем причастность к данному теракту советника министра внутренних дел Украины Шкиряка".
Арсений Павлов, известный как "Моторола", был уничтожен 16 октября 2016 года в результате взрыва, который прогремел в лифте его дома. Смерть боевика подтвердили украинские силовики, а также в самопровозглашенной "ДНР". В "ДНР" даже заявили, что уже установили заказчиков убийства и ищут исполнителя.
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