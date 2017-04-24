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 Суд вернул прокуратуре обвинительный акт против боевика Гиви в связи с отсутствием официального подтверждения его смерти

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области вернул прокуратуре обвинительный акт против командира батальона "Сомали" террористической организации "ДНР" Михаила Толстых по прозвищу Гиви в связи с отсутствием официального подтверждения его гибели.

Об этом говорится в определении суда от 7 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

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Указано, что 14 сентября 2016 года в суд поступил обвинительный акт против Гиви, а 16 сентября он был назначен к рассмотрению. Начав рассматривать обвинительный акт, суд установил, что в нем отсутствует доказательство надлежащего оповещения подозреваемого о начале заочного расследования в его отношении.

Также не указано, было ли вообще сообщено Толстых о подозрении и каким именно способом.

"Из предоставленного прокурором информационного письма №2121в-7432нт от 29 марта 2017 за подписью исполняющего обязанности начальника департамента контрразведки СБУ, усматривается, что согласно имеющейся в департаменте информации, 8 февраля 2017 указанный гражданин был убит неизвестными лицами в своем рабочем кабинете на базе боевиков НЗФ "Сомали" террористической организации ДНР, которая находится в Донецке. Однако подтвердить официально вышеуказанную информацию оперативное подразделение не имеет возможности в связи с временной оккупацией боевиками террористической организации ДНР части территории Донецкой области", - сказано в судебном решении.

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Указанное обстоятельство, по мнению суда, ставит под сомнение обозначенное в обвинительном акте место жительства Толстых. Суд решил, что вышеприведенные обстоятельства свидетельствуют о несоответствии обвинительного акта требованиям Уголовного процессуального кодекса, а потому указанный обвинительный акт подлежит возвращению прокурору.

Напомним, террорист Гиви (Михаил Толстых) был взорван 8 февраля в своем кабинете в оккупированном Донецке. "Заместитель командующего оперативным командованием ДНР" Эдуард Басурин заявил: "Не исключаем причастность к данному теракту советника министра внутренних дел Украины Шкиряка".

Арсений Павлов, известный как "Моторола", был уничтожен 16 октября 2016 года в результате взрыва, который прогремел в лифте его дома. Смерть боевика подтвердили украинские силовики, а также в самопровозглашенной "ДНР". В "ДНР" даже заявили, что уже установили заказчиков убийства и ищут исполнителя.
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Да свалили все. Устроили цирк для украинских клоунов и свалили. Сколько "смертей" было. Ни одного трупа, кроме Мозгового никто так и не увидел.
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Наверное и хор Александрова живые , тоже трупов не видели , танцуют где то и трубы перекрывают .
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Про Моторолу поверили на слово. Кому? А Гиви, это вообще смех. На фотки посмотри. Лохи вы последние.
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Так я согласен , и хор живой и Чуркин , все живые , успокойся , скоро обход .
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Даже недоразвитый поймёт кто это был, по количеству распыленного дерьма...
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А суд не дал рекомендации, как подтвердить смерть Гиви?
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По процедуре суда согласно УПК и УК все правильно. Да мать его тудой, хай висяком повисит (тот 6,п.2). В суде полностью правы.
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А кто их может посадить- такой самый как они сами -это физически не возможно -питались все они из одного корыта -законы надо исправлять пока не поздно -по нашим законам даже бандюка героем можно сделать -все зависит от количества бабла и виртуозности как у шулера у адвоката -не даром все идут в ВС чтобы крышу себе сделать и большенством им это удается а ты про какой шоколад бред несеш а проблема здесь намного прозаичней -кого будеш выберать такие будут законы -если бедные будут а это физически не возможно -будут защищать простых людей а если будут богатые -будут защищать себя -такие законы дикого капитализма не имеющего нечего общего из демократией и рыночной экономикой -15-20 лет надо чтобы что сильно поменялось а так будет менятся по чайной ложке каждый день.
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У этого павлоградсткого суда какие мафиозные пожелания имеются -видать что надо было обязательно какую то часть тела как доказательства его смерти принести -это ногу или руку или в крайнем случае голову или еще что то такое что свойственно этому толстому -видать слишком много фильмов -боевиков судья Павлоградского суду насмотрелся .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд вернул прокуратуре обвинительный акт против боевика Гиви в связи с отсутствием официального подтверждения его смерти
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