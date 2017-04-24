 Порошенко ввел в комиссию по координации евроатлантической интеграции 4 заместителей министров

Об этом говорится в указе Президента №116 от 24 апреля, размещенном на сайте Главы государства, передает Цензор.НЕТ.
В частности, в состав комиссии введены замминистра финансов, национальный координатор по вопросам сотрудничества Украины с НАТО в сфере ресурсного (финансового) обеспечения Андрей Градиль, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, замминистра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции Наталия Бойко и замминистра внутренних дел по вопросам евроинтеграции Анастасия Деева.
Также в состав комиссии введен исполняющий обязанности главы Государственной инспекции ядерного регулирования Борис Столярчук.
Кроме того, в составе комиссии утвержден заместителем председателя комиссии первый заместитель министра иностранных дел Вадима Пристайко.
При создании комиссии 8 июля 2016 года Пристайко был определен ее заместителем как замминистра иностранных дел - руководитель аппарата.
Данным указом Пристайко утвержден как заместитель председателя комиссии в качестве первого замминистра иностранных дел и национального координатора по вопросам сотрудничества Украины с Организацией Североатлантического договора (НАТО) в сфере внешней политики.
При этом из состава комиссии выведены Мэри Акопян, Игорь Диденко, Татьяна Килочицкая и Сергей Марченко.
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Пеца очередной раз не обманул ожиданий касаемо кадровой олигофрении.
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Компания семейного бизнеса народного депутата от Сергея Рыбалки (Радикальная партия) через сеть офшорных компаний ведет бизнес в Российской Федерации. В городе Липецк (РФ) расположился целый завод по производству снеков и орешков для российского потребителя.
Об этом стало известно в ходе расследования УНН.
Журналисты выяснили, что в РФ существует две связанные между собой компании (созданные офшорными предприятиям, зарегистрироваными по оному адресу), которые как под копирку осуществляют деятельность, аналогичную бизнесу ООО «СНЭК ЭКСПОРТ» и корпорации «S.Group» в целом (ООО «СНЭК ЭКСПОРТ» принадлежит отцу нардепа Рыбалки).
Так, российские ООО «МЕГА ТРЕЙД» и ООО «СНЭК-ГРУП» используют в своей деятельности торговые марки созвучные с украинскими торговыми марками семьи Рыбалки. К примеру, у украинского ТМ «Мачо» имеется российский брат-близнец - ТМ «Мачо Хит». Журналисты обратили внимание, что упаковка украинских орешков «Мачо» и российских «Мачо хит» выполнена в одной цветной гамме и шрифтах.
В ходе расследования оказалось, что изначальным владельцем российского «Мачо хит» (согласно сведениям Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам РФ), выступало принадлежащее отцу Рыбалки - ООО «СНЭК ЭКСПОРТ». В 2011 году этот бренд был передан офшорной компании СОЛДЕКС ЛИМИТЕД, которая в свою очередь ранее владела украинской ТМ «Мачо».
Через несколько месяцев СОЛДЕКС ЛИМИТЕД (зарегистрирована на Британских Виргинских островах) отдала право на использование ТМ «Мачо хит» в РФ компании Archimboldo Limited (офшор Кипра). А уже от нее российское ООО ООО «МЕГА ТРЕЙД» вскоре получило сублицензию на производство орешков под название «Мачо хит».
Ориентировочная схема движения прав для брендов МачоХит и Мачо
ООО «МЕГА ТРЕЙД», при этом, согласно данным Единого гос. реестра юр.лиц РФ имеет уставной капитал в размере более11,6 млн. рублей и располагает собственными производственными мощностями в г. Липецке по адресу: пер. Пестеля, 38).
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