 "Увеличения цен на газ не предвидится", - Гройсман

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Харькове, сообщает его пресс-секретарь Дмитрий Столярчук в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Гройсман - журналистам в Харькове: увеличения цен на газ не предвидится", - написал Столярчук.
Также Гройсман отметил, что правительство отстаивает идею снижения ренты на добычу газа до 12%, что будет способствовать энергонезависимости страны.
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иудеи, захватившие власть после Майдана увеличили тарифы до геноцидных размеров, смотря честными глазами , говорили - цена на газ должна быть рыночной, чтоб не было коррупции. И их зграя интернетботов, нанятых за кусок просроченного мармелада, кивали гривами и подгавкивали - газ, это такой же товар как и бизин и хлеб. Не может на него быть маленькая цена на АЗС и в магазине. А теперь еще раз прочтите про "рыночную цену". Преступник изобличает себя сам - Кабинет Министров Украины НЕ ПЛАНИРУЕТ повышать цену на газ.
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автоматичного коригування роздрібних тарифів на газ і опалення на піврічній основі у разі,
якщо тарифи відхиляються на 10 відсотків чи більше від рівня повного покриття
собівартості (на основі паритету з цінами імпорту Ми також щопівроку коригуватимемо ціни на газ внутрішнього видобутку,
починаючи з 1 квітня 2017 р. з тим, аби його ціна залишалася паритетною до ціни
імпортованого газу. ---- Меморандум с МВФ http://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/Меморандум%20МВФ_Київ,%202%20березня%202017.pdf
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Перегляд параметрів системи комунальних субсидій домогосподарствам--- введення коригування соціальних норм у не-пікові місяці
протягом опалювального сезону; та застосування тарифу на
доставку газу й опалення на основі потужності, що дозволить
перенести деяку частину вартості на літні місяці - всі зміни
набудуть чинності з 1 травня 2017;
Дата Кінець липня 2017 р (меморандум с МВФ).
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или нет ничего более временного, чем постоянное?
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Можете ссылочкой поделиться с такими ценами?
А запасать эту электроэнергию Вы как планируете?
А преобразовывать в 220 В?
Не спорю, солнечные батареи как возможность обеспечить резерв - это правильно (у самого стоят).
Но для того, чтобы выйти на полное самообеспечение дома электроэнергией за счет солнечных батарей, Вашу сумму можно смело умножать на 5.
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Запас аккумулированной энергии - 9.6 КВт*ч
при том, что используется 2 АКБ 12В, 100Ач, что с учетом ПОЛНОЙ емкости (а ее в принципе нельзя использовать, т.к. разряд АКБ более, чем на 60-70% резко уменьшает время ее жизни) - 2.4 КВт*час.
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