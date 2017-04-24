EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Политика Украины, Экономика
  1388  65
Материалы по теме:
Все про:Газ (8690) Кабмин (10182) Харьков (4181) цены (2087) Гройсман (2835) рента (4)

 "Увеличения цен на газ не предвидится", - Гройсман

Кабинет Министров Украины не планирует повышать цену на газ.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Харькове, сообщает его пресс-секретарь Дмитрий Столярчук в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Гройсман - журналистам в Харькове: увеличения цен на газ не предвидится", - написал Столярчук.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Гройсман: В Украине за 6 лет выдали 150 лицензий на добычу газа, ни одной - госкомпаниям. ВИДЕО

Также Гройсман отметил, что правительство отстаивает идею снижения ренты на добычу газа до 12%, что будет способствовать энергонезависимости страны.

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чаво-чаво? Грося,вы цены снижать должны,нам Сеня ещё три года назад обещал Украинский газ по себестоимости !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А теперь стоп! Когда злоиудеи, захватившие власть после Майдана увеличили тарифы до геноцидных размеров, смотря честными глазами , говорили - цена на газ должна быть рыночной, чтоб не было коррупции. И их зграя интернетботов, нанятых за кусок просроченного мармелада, кивали гривами и подгавкивали - газ, это такой же товар как и бизин и хлеб. Не может на него быть маленькая цена на АЗС и в магазине. А теперь еще раз прочтите про "рыночную цену". Преступник изобличает себя сам - Кабинет Министров Украины НЕ ПЛАНИРУЕТ повышать цену на газ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А Кабинет Министров Украины, кажется, и не утверждал, что МАУП и Гарвард - это одно и то же
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
. Для утримання тарифів на рівні повного відшкодування вартості ввести тимчасовий механізм
автоматичного коригування роздрібних тарифів на газ і опалення на піврічній основі у разі,
якщо тарифи відхиляються на 10 відсотків чи більше від рівня повного покриття
собівартості (на основі паритету з цінами імпорту Ми також щопівроку коригуватимемо ціни на газ внутрішнього видобутку,
починаючи з 1 квітня 2017 р. з тим, аби його ціна залишалася паритетною до ціни
імпортованого газу. ---- Меморандум с МВФ http://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/Меморандум%20МВФ_Київ,%202%20березня%202017.pdf
 показать весь комментарий
Ответить
 
задолженность около 35 млрд гр за жкх ТЫ ПЕЙСАТЫЙ ЭТО СОБЕРИ
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ой вэй, только не надо нас пугать, Додик Пупырышкин!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ще не передбачається підвищення пенсійного віку, продажа землі і чергове підвищення на електроенергію. Гройсман купи собі окуляри.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
прожил без газа 70 лет и еще проживу столько же...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Электрокотлом,лучше Австрийским,но можно и нашенским
 показать весь комментарий
Ответить
 
Но все, к сожалению, не могут перейти, даже думаю настолько мощностей не хватит в украинской электроэнергетике. У меня только на электрике еду готовят
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
видать уже на следующем транше мвф потребует планового усыпления пенсионеров, поэтому цены на газ подымать не будут
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Верховна Рада ухвалить пенсійне законодавство, як це визначено у МЕФП, пар. 21a. Дата Кінець квітня 2017 р.
Перегляд параметрів системи комунальних субсидій домогосподарствам--- введення коригування соціальних норм у не-пікові місяці
протягом опалювального сезону; та застосування тарифу на
доставку газу й опалення на основі потужності, що дозволить
перенести деяку частину вартості на літні місяці - всі зміни
набудуть чинності з 1 травня 2017;
Дата Кінець липня 2017 р (меморандум с МВФ).
 показать весь комментарий
Ответить
 
когда предвидится понижение? :D
или нет ничего более временного, чем постоянное?
 показать весь комментарий
Ответить
 
но предвидится снижение норм потребления на субсидии, а для безработных большой подарок в 6200 виртуального дохода
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если говорят , что погромов не будет , это значит , что будут погромы!
 показать весь комментарий
Ответить
 
и я даже знаю, какую национальность будут громить
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сестра 4 года назад вбухала для подключения и установки газового котла 47 000 гривен.в прошлом году я ей переделал всё за 7 000 ,поставил австрийский электрокотел и нет проблем с гофном газовым и вонью постоянной
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
он включается только когда кто то дома. так экономия крутая....свет не проблема,есть генератор..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он какой-то конкретной марки, ваш экономный австрийский электрокотел?
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну, он же не сказал, КАК ДОЛГО правительство не планирует повышать цены на газ... может, до понедельника?...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А народ - это охранники Пупырышки и члены их семей? Бо других безмолвных терпил в общественном транспорте трудно представить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Особисто в своїм будинку вже встановив твердопаливний котел,купив індуктивну плитку та електродуховку,збираю 2500 $ та встановлю сонячні батареї на 5 Квт і можна послати всіх бариг з їхнім газом ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
к стати в Испании ввели налог на солнце, все кто поставил соляры теперь должны государству, вот так внезапно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
2500 - на батареи в 5 КВт?
Можете ссылочкой поделиться с такими ценами?
А запасать эту электроэнергию Вы как планируете?
А преобразовывать в 220 В?
Не спорю, солнечные батареи как возможность обеспечить резерв - это правильно (у самого стоят).
Но для того, чтобы выйти на полное самообеспечение дома электроэнергией за счет солнечных батарей, Вашу сумму можно смело умножать на 5.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хватило одной откровенной "лажи", чтобы дальше не читать:
Запас аккумулированной энергии - 9.6 КВт*ч
при том, что используется 2 АКБ 12В, 100Ач, что с учетом ПОЛНОЙ емкости (а ее в принципе нельзя использовать, т.к. разряд АКБ более, чем на 60-70% резко уменьшает время ее жизни) - 2.4 КВт*час.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тут вот Грося какая штука,может так статься,что цены на газ для населения будет снижать пришедшая к власти Юлия Владимировна ,но вот только дама она серьёзная и за бабушку Украинской коррупции ответишь ты не по детски ,при чём 99% люлей отхватишь именно за бабушку !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Щось платіжок немає в цьому місяці... До чого б воно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не прєдвідітся? От спасіба! Благодєтєль ти наш!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Постоянно обосранньіе от страха портки и обоссанньіе лапти тоже не дадут пропасть с холоду руснявьім свинособакам вроде тебя, хня кацапская)
 показать весь комментарий
Ответить
 
кацапский - таки да, он как и вся ваша орда говном воняет. Пися писечкин, а че ты, убогий, на бандеровском сайте делаешь? Тут бояру не подают, значит тебе дорога - в спам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот спасибо тебе пидор винницкий- успокоил. аж отсердца отлегло
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Увеличения цен на газ не предвидится", - Гройсман" - интересно, как долго украинцы будут жить на деньги, которые уже год обещает винницкий торгаш, после подобных заявлений, ещё не один год придётся жить на обещанные деньги, с другой стороны украинский народ тоже хорош, уже не один год обещает вынести КМ, ВР и Шоколада.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гройсман - великий реформатор,который возложил европейскую цену на газ на украинские зарплаты и пенсии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Підвищення цін не передбачається. Буде лише приведення тарифів до еуропейського рівня. А нам з еуропейським безвізом це не страшно. Чи не так?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У спонсора "Радикальної партії" Рибалки знайшли завод у Липецьку http://ua1.com.ua/politics/u-sponsora-radikalnoji-partiji-ribalki-znayshli-zavod-u-lipecku-30028.html
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Увеличения цен на газ не предвидится", - Гройсман
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти