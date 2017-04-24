 "Увеличения цен на газ не предвидится", - Гройсман

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Харькове, сообщает его пресс-секретарь Дмитрий Столярчук в Twitter, передает Цензор.НЕТ.



"Гройсман - журналистам в Харькове: увеличения цен на газ не предвидится", - написал Столярчук.

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Также Гройсман отметил, что правительство отстаивает идею снижения ренты на добычу газа до 12%, что будет способствовать энергонезависимости страны.