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 Политика Украины, Общество
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Все про:безопасность (558) ОБСЕ (2491) сотрудничество (595) химия (54)

 ОБСЕ будет координировать четыре проекта по химической безопасности в Украине стоимостью свыше 2 млн евро, - посол

ОБСЕ совместно с международными партнерами будет координировать четыре проекта по химической безопасности в Украине стоимостью свыше 2 млн евро.

Об этом заявил координатор проектов ОБСЕ в Украине Вайдотас Верба в комментарии Укринформу в кулуарах международного форума Варшава-Киев "Развитие сотрудничества в сокращении химических угроз, популяризации химической безопасности и сотрудничества в сфере добровольческой пожарной службы", передает Цензор.НЕТ.

"У нас на бумаге уже есть четыре проекта. Первый связан с усовершенствованием законодательной базы в Украине в этой сфере, второй - с усилением материальной базы по идентификации химических веществ", - сказал Верба, добавив, что во втором проекте ОБСЕ сотрудничает с центральной лабораторией Таможенной службы Украины.

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По его словам, третий проект будет реализовываться совместно с украинскими пограничниками. Он будет касаться предупреждения по перевозке химических веществ через границу и взаимодействия в этом контексте между разными службами. А четвертый будет связан с организацией так называемых тренингов по химической безопасности и улучшением материальной базы для их проведения.

Как отметил Верба, ОБСЕ готова начать реализацию проектов совместно с международными партнерами, в частности США, Германией, Польшей, Международным центром по химической защите и безопасности в Варшаве, Организацией по запрещению химического оружия в Гааге.

"Первые три проекта находятся в фазе реализации, поскольку их финансируют США и ЕС. Американские деньги уже есть, европейские вот-вот придут. Четвертый проект будет реализовывать ОБСЕ, но пока бюджет Организации на этот год ещё не утвержден, ждем средства", - проинформировал Верба.

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Представитель ОБСЕ отметил, что на эти четыре проекта предусмотрено вместе свыше 2 млн евро на 2,5 года.

По словам представителя ОБСЕ, в планах также реализация пятого проекта, касающегося конкретно восточной части Украины - противодействия химическим угрозам в районе линии столкновения. Он привел пример Авдеевки, когда в результате обстрелов в городе была пробита труба с хлорином на водоочистительном предприятии, что могло привести к поражению людей.

"Хорошо, что тогда справились, но в таких ситуациях необходимо оповестить людей, скоординировать усилия между разными службами, провести эвакуацию. Мы готовы совместно с Международным центром и иностранными партнерами начать работу", - подчеркнул Верба.

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ОБСЕ будет координировать четыре проекта по химической безопасности в Украине стоимостью свыше 2 млн евро, - посол

Тересна, проекты уже растащили комитеты ВР?
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Если не ошибаюсь,то устанавливается администрация Запада. И это меня радует.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОБСЕ будет координировать четыре проекта по химической безопасности в Украине стоимостью свыше 2 млн евро, - посол
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