 "Я приду в НАБУ и дам исчерпывающие показания по этому высосанному делу", - Ляшко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Ляшко в Facebook.
"Возбуждение САП против меня уголовного производства - это чистый политический заказ власти. На руководителя САП Назара Холодницкого имеет прямое влияние Президент Порошенко, как и на генпрокурора Юрия Луценко, который в январе также возбудил против меня уголовное дело. О том, что против меня появилось новое дело, я знал еще в прошлый четверг, мне об этом сообщил председатель НАБУ Артем Сытник. Мы договорились, что во вторник, 25 апреля, в 11 часов я приду в НАБУ и дам исчерпывающие показания по этому высосанному делу. Сам Сытник попросил меня не сообщать об этом СМИ, чтобы разобраться без политического давления", - написал он.
"В пятницу, 21 апреля, я также позвонил руководителю САП Назару Холодницкому и выразил ему свое возмущение заказными действиями против меня. Холодницкий сообщил мне, что дело возбуждено по публикациям в интернете по поводу приобретения мной дома, что это чистая формальность и что после дачи мной объяснений дело будет закрыто. Но оказывается, САП и НАБУ не надо мои объяснения по существу и выяснения истины в деле, а горячие новости!" - заявил нардеп.
Ляшко заверил, что он будет бороться с САП и НАБУ.
Как сообщалось ранее, антикоррупционные органы открыли уголовное производство о возможном незаконном обогащении лидера фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олега Ляшко.
2019 52
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Лошко более опасен для шоколадных, чем сама кремлевская зозуля?
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тебе бояться???!!!
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https://ru.tsn.ua/politika/lyashko-zhivet-v-elitnom-osobnyake-ryadom-s-klyuevym-i-letaet-vip-charterom-biznes-partnera-firtasha-388012.html
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https://ru.tsn.ua/politika/borec-s-chuzhimi-roskoshestvami-lyashko-priobrel-elitnuyu-nedvizhimost-za-million-dollarov-391094.html
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Речь идет о доме площадью 550 кв.м. и два земельных участка общей площадью 0,6 га.
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/01/24/7133369/
Ляшко достроил два метра металлического забора в особняке в Конча-Заспе
https://www.youtube.com/watch?v=rHv-KAjhyqs
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https://www.youtube.com/watch?v=i30HcdYgy-8
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Других ведь миллионеров-пенсионеров не видят в упор, например тещу Турчинова.
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что говорить о депутатах зРады...
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