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 Политика Украины
  2019  52
Все про:НАБУ (1652) Ляшко (1470) САП (439)

 "Я приду в НАБУ и дам исчерпывающие показания по этому высосанному делу", - Ляшко

Народный депутат Олег Ляшко прокомментировал заявление директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника о том, что антикоррупционная прокуратура передала в НАБУ дело относительно незаконного обогащения лидера Радикальной партии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Ляшко в Facebook.

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"Возбуждение САП против меня уголовного производства - это чистый политический заказ власти. На руководителя САП Назара Холодницкого имеет прямое влияние Президент Порошенко, как и на генпрокурора Юрия Луценко, который в январе также возбудил против меня уголовное дело. О том, что против меня появилось новое дело, я знал еще в прошлый четверг, мне об этом сообщил председатель НАБУ Артем Сытник. Мы договорились, что во вторник, 25 апреля, в 11 часов я приду в НАБУ и дам исчерпывающие показания по этому высосанному делу. Сам Сытник попросил меня не сообщать об этом СМИ, чтобы разобраться без политического давления", - написал он.

"В пятницу, 21 апреля, я также позвонил руководителю САП Назару Холодницкому и выразил ему свое возмущение заказными действиями против меня. Холодницкий сообщил мне, что дело возбуждено по публикациям в интернете по поводу приобретения мной дома, что это чистая формальность и что после дачи мной объяснений дело будет закрыто. Но оказывается, САП и НАБУ не надо мои объяснения по существу и выяснения истины в деле, а горячие новости!" - заявил нардеп.

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Ляшко заверил, что он будет бороться с САП и НАБУ.

Как сообщалось ранее, антикоррупционные органы открыли уголовное производство о возможном незаконном обогащении лидера фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олега Ляшко.
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Ну конешно,кто б то сомневался,от падлюки .....
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Не парься, всех против кого возбудили дело - на воле, за кого жена заплатила, кого депутаны взяли на поруки. У нас не принято садить ворье крупного масштаба
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Свинья.Даже меня обманул. Пока фактами не засветился.
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Голосок прорезался у главного "оппозиционера".
Лошко более опасен для шоколадных, чем сама кремлевская зозуля?
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Всі чиновики, які працюють тільки на госслужбі, від 5 до 20 років, повинні пояснити походження будинків, машин, грошей на рахунках. Як своїх, так і родичів. Не пояснив агрументовано - все в казну.
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придётся раскошелиться...у барыг нет другого дохода
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шо ж столько истерики Олежка? ты ж "кристально честный" - чего ж
тебе бояться???!!!
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ЛЯШКО ЖИВЕТ В ЭЛИТНОМ ОСОБНЯКЕ РЯДОМ С КЛЮЕВЫМ И ЛЕТАЕТ VIP-ЧАРТЕРОМ БИЗНЕС-ПАРТНЕРА ФИРТАША
https://ru.tsn.ua/politika/lyashko-zhivet-v-elitnom-osobnyake-ryadom-s-klyuevym-i-letaet-vip-charterom-biznes-partnera-firtasha-388012.html
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"БОРЕЦ С ЧУЖИМИ РОСКОШЕСТВАМИ" ЛЯШКО ПРИОБРЕЛ ЭЛИТНУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ ЗА МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ
https://ru.tsn.ua/politika/borec-s-chuzhimi-roskoshestvami-lyashko-priobrel-elitnuyu-nedvizhimost-za-million-dollarov-391094.html
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Ляшко отдал 15 миллионов долларов за дом и два земельных участка в Конча-Заспе.

Речь идет о доме площадью 550 кв.м. и два земельных участка общей площадью 0,6 га.

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/01/24/7133369/

Ляшко достроил два метра металлического забора в особняке в Конча-Заспе

https://www.youtube.com/watch?v=rHv-KAjhyqs
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СМИ показали настоящую жизнь Ляшко особняк в Конча Заспе VIP чартер и группы охранников

https://www.youtube.com/watch?v=i30HcdYgy-8



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Теперь заднеприводному остаётся только кричать на всю Европу, что это Угнетение сексуальных меньшинств, авось проканает... )))
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закон о дискриминации приняли, так что ему все карты в...руки?
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Сегодня видел, как полицейский выписывал штраф водителю за езду пьяным. Сразу было видно, что это политический заказ.
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ляшко..ты комменты тут почитай..заказанный ты наш..вор обыкновенный...пиDDорок Gалимый
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ты народу объясни на 112-м канале откуда у детдомовца нигде толком не работавшем миллион в декларации.
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Видать надо за что то проголосовать, вот "независимые" и осуществляют приказы Парашенко зажимая коки Ляшка.

Других ведь миллионеров-пенсионеров не видят в упор, например тещу Турчинова.
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пора заднеприводному Олежке смазывать вазелином эээ..., ..лыжи )
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Какая в хрен разница чей заказ? Накосячил-сиди.
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Эксперт по высасыванию дел из пальца Олежка Ляшко
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Олежка что же ты заврался обогатился так признайся.Таким "честнейшим патриотам" как ты нужно чай пить без сахара и заварки...
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Дело высосанное??? А ты, Шлюшко, где, сколько и за что насосал, а???
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Суворов говорил, что каждого интенданта можно через пол года спокойно вешать,
что говорить о депутатах зРады...
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высосанное дело ))) от же ж, точно гомик.... Знач против других то правильно, а против себя любимого - то замовна справа?
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Ну,по высосанным делам Ляшко,конечно,большой специалист
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я приду в НАБУ и дам исчерпывающие показания по этому высосанному делу", - Ляшко
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