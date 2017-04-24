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 Политика Украины
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Все про:миротворцы (353) ОБСЕ (2491) Песков (684) Донбасс (14260)

 Вопрос размещения миротворцев на Донбассе нужно обсуждать с боевиками, - Песков

В Кремле заявили, что решение относительно размещения на Донбассе международного миротворческого контингента нужно принимать "с учетом мнения" боевиков.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Здесь важно сопоставить точки зрения всех заинтересованных сторон в этом деле", - сказал Песков.

По его словам, "если инициатива выдвигается, то она подлежит обсуждению со сторонами конфликта": Киевом - с одной стороны и непризнанными республиками - с другой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство Германии о подрыве патруля ОБСЕ на Донбассе: "Это возлагает особую ответственность на тех, кто сидит в Москве"

При этом он подчеркнул, что Москва давно выступает за прямой диалог Киева с боевиками.

"Нужно понять отношение к такой инициативе ООН - насколько это возможно, насколько это считается целесообразным технологически, политически и так далее. Важно отношение к этой идее всех сторон "нормандского формата", - сказал Песков.

На уточняющий вопрос журналистов об отношении России к подобной инициативе, Песков ответил: "Невозможно принимать решение без контактов с руководством этих республик, без учета их мнения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кучма призывает Россию оказать влияние в вопросе расследования подрыва автомобиля миссии ОБСЕ

При этом он заявил, что Кремль выступает за тщательное расследование подрыва автомобиля миссии ОБСЕ на оккупированной территории Донбасса 23 апреля.

Комментируя возможность участия российской стороны в расследовании инцидента, Песков отметил, что не может в данный момент ответить на этот вопрос. "Главное - провести расследование как таковое. Это главная задача. Кто будет непосредственно заниматься этим расследованием, опять же зависит от договоренностей заинтересованных сторон", - добавил он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, в ходе которого предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении на Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН.







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Ха! Это такой намёк на легализацию?? Идиот на идоте в кремле и думают, что вокруг все идиоты , как они.
ЛУЧШАЯ ШУТКА ДНЯ
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Причем Чечня существовала и существует в реальности, а ДНРо и ЛНРо это фейковая херня придуманая кремлем.
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Абсолютно верно: в Заключительном хельсинском акте 1975 года, закрепившем итоги Второй мировой войны, зафиксированы границы независимого государства "Чечено-Ингушская Автономная Советская Социалистическая Республика", входящего в федеративное государство СССР.
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Чечени сотню років за свою незалежність воювали з кацапами в минулі столяття, а основну саме ватну даунбасню завезли у 1930-ті роки.
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А в чём проблема!? Их защитят от обстрелов остановок и спасут от распятия мальчиков...
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а кто их выбирал????? они самозванцы которые сами себя назначили "властью"
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двойные стандарты у парашки,а может даже и тройные...главное,что они правы во всём,а остальное неважно
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РЕКС-не будет решать вопрос миротворцев ООН...рошен, при сливе части Украины, пользовался услугами подельников куйла в мире-Германии.Франции и италяшек....и отказал пиндосам в участии в минском переговорном процессе в связи с тем.что куйло было против...
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... что-то не припоминается, чтобы тогдашние керманычи США в 2014 горели желанием участвовать в разрешении украинского кризиса ( в том числе вопросом оккупации рассеей Крыма ) ...
... ещё про Будапештский меморандум вспомните ... )
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Открытие Второго фронта нужно обсудить с Гитлеромё
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У Путина заявили, что не нуждаются в угле из ОРДЛО

Россия продолжает поставлять в Украину около 1 млн тонн угля ежемесячно, потребности в угле из оккупированного Донбасса у РФ нет.

Об этом заявил замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров, передает ТАСС.

"Мы ежемесячно поставляем около 1 млн тонн угля в Украину. Правда, мы поставляем туда марки угля коксующегося, энергетический уголь не поставляли. Не поставляли по той простой причине, чтобы украинские коллеги собирали уголь со своих же территорий, которые они слабо контролируют или не контролируют", - сказал Назаров.

Он отметил, что речь о поставках в Россию угля из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей не идет. По словам Назарова, этот уголь поставлялся в Украину, а также на экспорт в третьи страны.

"У нас ситуация сейчас с этими республиками непризнанными несколько изменилась, так как Украина заблокировала поставки, поэтому соответственно они переориентируют поставки в третьи страны. У РФ в нем (этом угле - ред.) нет потребности", - отметил замминистра.
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Интересно, а письков и путлер почему с игилом не договариваются? Это ведь тоже сторона конфликта, так выходит??? Ну почему наши дипломаты этих кремлядей не могут хорошо обломать и ОПОЗОРИТЬ НА ВЕСЬ МИР???
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Вопрос размещения миротворцев на Донбассе нужно обсуждать с боевиками, - Песков

The show goes on......
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Изгнание захватчиков с оккупированных территорий нелобходимо, а не миротворчество, предполагающее правомерность оккупации.
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"Вопрос размещения миротворцев на Донбассе нужно обсуждать с боевиками, - Песков" - кремлёвский Петух галантерейный продолжает играть идиота, вернее такой и есть, и так надо для своей, тупой ордынской биомассы, хотя уже большинство стран в мире понимают, что собой представляет кремлёвская комуно-фашистская банда.
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Кацапье, вы точно договоритесь,что *ДЫРЫ* признают всем миром террористической организацией!
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Вот реально - почему международное сообщество не признает их террористами? Или это вопрос из той же оперы - почему АТО, а не война?
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А у говорящих усов нет случайно на лбу надписи-"ниочём"?
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Как еще Песков не сказал нашему шоколадному:
- для особо тупых даю ссылку на наш ответ в 2015-м
https://www.rbc.ua/rus/news/kreml-vvedenie-mirotvortsev-nuzhno-obsuzhdat-1430480285.html

И прошу заменить политиков болеющих склерозом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВопрос размещения миротворцев на Донбассе нужно обсуждать с боевиками, - Песков
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