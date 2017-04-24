 Вопрос размещения миротворцев на Донбассе нужно обсуждать с боевиками, - Песков

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Здесь важно сопоставить точки зрения всех заинтересованных сторон в этом деле", - сказал Песков.
По его словам, "если инициатива выдвигается, то она подлежит обсуждению со сторонами конфликта": Киевом - с одной стороны и непризнанными республиками - с другой".
При этом он подчеркнул, что Москва давно выступает за прямой диалог Киева с боевиками.
"Нужно понять отношение к такой инициативе ООН - насколько это возможно, насколько это считается целесообразным технологически, политически и так далее. Важно отношение к этой идее всех сторон "нормандского формата", - сказал Песков.
На уточняющий вопрос журналистов об отношении России к подобной инициативе, Песков ответил: "Невозможно принимать решение без контактов с руководством этих республик, без учета их мнения".
При этом он заявил, что Кремль выступает за тщательное расследование подрыва автомобиля миссии ОБСЕ на оккупированной территории Донбасса 23 апреля.
Комментируя возможность участия российской стороны в расследовании инцидента, Песков отметил, что не может в данный момент ответить на этот вопрос. "Главное - провести расследование как таковое. Это главная задача. Кто будет непосредственно заниматься этим расследованием, опять же зависит от договоренностей заинтересованных сторон", - добавил он.
Как сообщал Цензор.НЕТ, Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, в ходе которого предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении на Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН.
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... ещё про Будапештский меморандум вспомните ... )
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Россия продолжает поставлять в Украину около 1 млн тонн угля ежемесячно, потребности в угле из оккупированного Донбасса у РФ нет.
Об этом заявил замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров, передает ТАСС.
"Мы ежемесячно поставляем около 1 млн тонн угля в Украину. Правда, мы поставляем туда марки угля коксующегося, энергетический уголь не поставляли. Не поставляли по той простой причине, чтобы украинские коллеги собирали уголь со своих же территорий, которые они слабо контролируют или не контролируют", - сказал Назаров.
Он отметил, что речь о поставках в Россию угля из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей не идет. По словам Назарова, этот уголь поставлялся в Украину, а также на экспорт в третьи страны.
"У нас ситуация сейчас с этими республиками непризнанными несколько изменилась, так как Украина заблокировала поставки, поэтому соответственно они переориентируют поставки в третьи страны. У РФ в нем (этом угле - ред.) нет потребности", - отметил замминистра.
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The show goes on......
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- для особо тупых даю ссылку на наш ответ в 2015-м
https://www.rbc.ua/rus/news/kreml-vvedenie-mirotvortsev-nuzhno-obsuzhdat-1430480285.html
И прошу заменить политиков болеющих склерозом.
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