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Все про:авиация (1745) авиасообщение (317)

 Одна из лучших авиакомпаний мира запустит рейсы в Киев

Авиакомпания Qatar Airways объявила о запуске 12 новых направлений в 2017-2018 гг.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Авиаперевозчик планирует начать летать в Киев, Сан-Франциско, Кардифф, Малагу, Миконос, Аккру, Прагу, Момбасу и Абиджан.

Кроме того, в компании заявили, что запуск рейсов в Лас-Вегас отложен до второго квартала 2018 года.

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Qatar Airways - национальная авиакомпания Катара, которая обслуживает более 150 направлениий по всей Африке, Азии, Европе, Северной Америке, Южной Америке и Океании.
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Это не очень важно, а САМОЕ ВАЖНОЕ для украинцев сегодня!
Если ни это, то что тогда?))
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Обойдёмся Монако. В крайнем случае местными лотереями казино.)
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"халявный лоукост для бедного украинского народа" который по карману барыгам и "панамским" патриотам.тільки не пересічному українцю з мінімальною зарплатою в 3200
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а пол года назад ты ныл о минимальной зарплате 1400,теперь о 3200,еще через год - два будешь ныть опять,и так пока не потухнеш
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через год-два в ольгино компы папоротником поростут
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простите, конечно, но люди с минимальными зарплатами никогда и не летали никуда. Что плохого в этой новости? Крупная авиакомпания с отличным сервисом запускает рейсы в Киев. Если вы хотите сказать, что все меньше украинцев могут себе позволить пользоваться ее услугами, так это к данной новости не имеет прямого отношения. А в целом - у нас не только депутаты и прочее ворье за границу летает.
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я Вас прощаю...как Украину и ее народ простила на прощание -и рландская авиакомпания Ryanair.которая могла за 60 эвро прокатать в Европу туда и обратно украинского "минимальщика" ...
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Улица красных фонарей и Таиланд обанкротятся - все секс туристы сюда рванут. (серьезно - а с чего вы решили, что дешевые авиалинии вводят для украинцев? Их вводят для иностранцев.).
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Лишь рашинская ленинградка не обанкротилась из- за дешёвых туров в Таиланд, вот о чём вам ,рассеяне , нужно беспокоится !
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Вирішили укр бюджет наповнювати через секс туризм в Україі...
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаОдна из лучших авиакомпаний мира запустит рейсы в Киев
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