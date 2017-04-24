 Одна из лучших авиакомпаний мира запустит рейсы в Киев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
Авиаперевозчик планирует начать летать в Киев, Сан-Франциско, Кардифф, Малагу, Миконос, Аккру, Прагу, Момбасу и Абиджан.
Кроме того, в компании заявили, что запуск рейсов в Лас-Вегас отложен до второго квартала 2018 года.
Qatar Airways - национальная авиакомпания Катара, которая обслуживает более 150 направлениий по всей Африке, Азии, Европе, Северной Америке, Южной Америке и Океании.
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