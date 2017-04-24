 Крымскому татарину Зейтуллаеву, который уже 20 дней голодает, вынесут приговор в среду

Прокуратура просит дать Зейтуллаеву 17 лет тюрьмы. Об этом "Цензор.НЕТ" сообщили в Генеральном консульстве Украины в Ростове-на-Дону. В дипучреждении Зейтуллаева называют "политическим узником".
Ранее Руслан Зейтуллаев обратился к украинскому народу: "Я хочу передать огромный салям моему народу, гражданам Украины, которые поддерживают меня в эту трудную минуту. Хочу сказать, что мои силы хоть на сегодняшний день на исходе, но я тверд в своих убеждениях и всегда буду стоять на истине. На той истине, которую я изначально для себя выбрал. Сегодняшняя ситуация, - это второй очередной суд, который меня, я так считаю, не мытьем, так катаньем, хочет укатать на очень большой срок. Я благодарен всем, кто меня поддерживает, я не остановлю эту голодовку, пока не услышу вердикта от судей. И все, что мне инкриминируют, - это абсолютная ложь. Спасибо".
Напомним, что голодовку Руслан Зейтуллаев объявил 4 апреля, протестуя против репрессий в Крыму относительно всех крымских татар. Также он заявил, что требует прекратить уголовное производство в отношение его, Примова, Сейфулаева и Ваитова и требует допустить к нему консулов.
Ранее Зейтуллаева, Сейфулаева, Ваитова и Примова осудили. В частности, Зейтуллаеву дали 7 лет тюрьмы, однако прокуратура обжалует это решение - требует увеличить ему срок до 17 лет.
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