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Все про:суд (20701) крымские татары (1444) Ромалийская Ирина (143)

 Крымскому татарину Зейтуллаеву, который уже 20 дней голодает, вынесут приговор в среду

26 апреля Северокавказский окружной военный суд в Ростове вынесет приговор крымскому татарину Руслану Зейтуллаеву, которого обвиняют в причастности к запрещенной в России организации “Хизб ут-Тахрир”.

Прокуратура просит дать Зейтуллаеву 17 лет тюрьмы. Об этом "Цензор.НЕТ" сообщили в Генеральном консульстве Украины в Ростове-на-Дону. В дипучреждении Зейтуллаева называют "политическим узником".

Смотрите также: "Все, что мне инкриминируют - абсолютная ложь", - крымский татарин Зейтуллаев голодает 18 сутки во время суда оккупантов. ВИДЕО

Ранее Руслан Зейтуллаев обратился к украинскому народу: "Я хочу передать огромный салям моему народу, гражданам Украины, которые поддерживают меня в эту трудную минуту. Хочу сказать, что мои силы хоть на сегодняшний день на исходе, но я тверд в своих убеждениях и всегда буду стоять на истине. На той истине, которую я изначально для себя выбрал. Сегодняшняя ситуация, - это второй очередной суд, который меня, я так считаю, не мытьем, так катаньем, хочет укатать на очень большой срок. Я благодарен всем, кто меня поддерживает, я не остановлю эту голодовку, пока не услышу вердикта от судей. И все, что мне инкриминируют, - это абсолютная ложь. Спасибо".

Смотрите: "Зейтуллаева доставили в суд. Участвовать в прениях он не будет - не хватает сил", - журналист. ФОТО

Напомним, что голодовку Руслан Зейтуллаев объявил 4 апреля, протестуя против репрессий в Крыму относительно всех крымских татар. Также он заявил, что требует прекратить уголовное производство в отношение его, Примова, Сейфулаева и Ваитова и требует допустить к нему консулов.

Ранее Зейтуллаева, Сейфулаева, Ваитова и Примова осудили. В частности, Зейтуллаеву дали 7 лет тюрьмы, однако прокуратура обжалует это решение - требует увеличить ему срок до 17 лет.
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Руслан Зейтуллаев ДЕРЖИТЕСЬ. МЫ ПЕРЕЖИВАЕМ ЗА ВАС И ЗА ОСТАЛЬНЫХ УЗНИКОВ кРЕМЛЯ
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Как была Московия средневековой ордой, такой она и осталась в 21 веке...


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Цензор.НЕТНовостиОбществоКрымскому татарину Зейтуллаеву, который уже 20 дней голодает, вынесут приговор в среду
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