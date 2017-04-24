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Все про:взятка (3789) лес (361) Нацполиция (7047) Херсонщина (645)

 Директор лесхоза на Херсонщине задержан при получении 10 тыс. грн взятки, - Нацполиция

Сегодня в Херсонской области полицейские задержали руководителя районного лесоохотничьего хозяйства при получении неправомерной выгоды в размере 10 тысяч гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

За указанную сумму чиновник обещал частному предпринимателю, в обход других претендентов, предоставить возможность провести санитарную вырубку леса. Сотрудники полиции задержали руководителя в его служебном кабинете непосредственно во время получения взятки.

Как установили следователи, это уже второй транш передачи денег должностному лицу. В первом случае он получил 2 тысячи гривен.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Двух чиновников черкасского лесхоза задержали на взятке 224 тысячи гривен. ВИДЕО

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

Проверяется причастность должностного лица к совершению подобных противоправных действий.

Читайте: Во Львовской области должностные лица лесхоза присвоили 268 тыс. грн предприятия
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Расстрелять топорами за такое. Разоблачившим по наградному пистолету. Руководителям операции - по машине. )
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Свабоду Насирову! Остальных в тюрьму! Шоб мало не просили!
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во, за 10 тыс гривень взятки сядет, а насиров и мартыненко за миллиардные кражи только курве шоколадной отстегнут и дальше будут воровать
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Сосны и ёлки на новый год хотел продать налево?

Директор лесхоза на Херсонщине задержан при получении 10 тыс. грн взятки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6271
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10 000 ГРН ДЛЯ ДИРЕКТОРА ЛЕСХОЗА - ПЫЛЬ!!! Что-то там не так...
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Где оно жить собирается, это мурло, за бабло убивающее лес? Все посадки - голые, начинаются смерчи, выдувающие поля, лишённые леса, умирают реки и озёра. Кто ответит за это всё, кто подсчиает ущерб, нанесённый этой сворой барыг. Где эти контролирующие органы? Что, вообще, происходит в стране? Вы что - охерели от безнаказанности?
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У Печерському районному суді столиці засудили батька чотирьох дітей до 2 років 4 місяців позбавлення волі за крадіжку з крамниці 20 шоколадок Roshen.
Про це йдеться у рішенні суду.
Улітку 2016-го чоловік намагався викрасти з магазину "Сільпо" у ТРЦ "Гулівер" 20 плиток темно-молочного шоколаду Roshen "Чайка"". Загальна вартість крадіжки становила 238,17 грн. Чоловіка затримав охоронець магазину. Засуджений - житель села Капітанівка Києво-Святошинського району.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДиректор лесхоза на Херсонщине задержан при получении 10 тыс. грн взятки, - Нацполиция
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