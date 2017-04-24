 Директор лесхоза на Херсонщине задержан при получении 10 тыс. грн взятки, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
За указанную сумму чиновник обещал частному предпринимателю, в обход других претендентов, предоставить возможность провести санитарную вырубку леса. Сотрудники полиции задержали руководителя в его служебном кабинете непосредственно во время получения взятки.
Как установили следователи, это уже второй транш передачи денег должностному лицу. В первом случае он получил 2 тысячи гривен.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.
Проверяется причастность должностного лица к совершению подобных противоправных действий.
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Про це йдеться у рішенні суду.
Улітку 2016-го чоловік намагався викрасти з магазину "Сільпо" у ТРЦ "Гулівер" 20 плиток темно-молочного шоколаду Roshen "Чайка"". Загальна вартість крадіжки становила 238,17 грн. Чоловіка затримав охоронець магазину. Засуджений - житель села Капітанівка Києво-Святошинського району.
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