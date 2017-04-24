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 ЕС не будет делать вид, словно Россия не оккупировала Крым, - еврокомиссар Могерини

Европейский Союз хочет улучшения отношений с Россией, однако не может делать вид, словно та и не оккупировала Крым, поэтому санкции против РФ продолжают действовать.

Об этом заявила Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини во время первого официального визита в Москву, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Радио Свобода".

Кроме того, Могерини сказала, что не видит смысла делать вид, что в отношениях между ЕС и Россией нет проблем.

Комментируя санкции, введенные ЕС против России в связи с ее поддержкой боевиков на востоке Украины, Верховный представитель ЕС подчеркнула, что санкции не являются самоцелью, их цель - добиться мира на Донбассе.

Также читайте: Возврат Евросоюза к хорошим отношениям с РФ связан с разрешением конфликта на Донбассе, - Могерини

Как известно, ЕС, США и ряд других стран ввели против России санкции после того, как она оккупировала украинский Крым весной 2014 года. Запад также ввел санкции в связи с поддержкой Россией боевиков на востоке Украины.


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Наверно таки делает вид раз разные евро@идорасы туда постоянно ездят с визитами .
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Они не нужны самым близким людям - своим женам , детям , они забыли о своих матерях , что дали им жизнь, но впаяли в моск опущенного народа о своей необходимости и незаменимости, хотя по сути народ им тоже не нужен , они спокойно ведут его на смерть во имя себя.
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Европейцы слишком мягкотелые и толерантные.Ужасные войны на протяжении всей долгой истории истощили Европу и они сейчас очень боятся малейших заворушек.США совсем другая история.Тем более с республиканцами и ястребами у руля.Думаю,что амеры все таки поимеют паРашу.Медленно, но мучительно по плану " АНАКОНДА "
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Да ЕС еще и вьіражает глубочайшую озабоченность по любому проводу
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Тымчук объяснил, как заявление главаря ДНР о конфедерации связано с подготовкой выборов на Донбассе

Заявление главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко о желании создать конфедерацию с Украиной свидетельствует о подготовке Москвой проведения "местных выборов" по собственным правилам, а не по украинскому законодательству. Об этом заявил Дмитрий Тымчук, народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление.

"Это свидетельство той линии по проведению местных выборов, которую изначально избрала Москва", - отметил эксперт.

По его словам, последний год попытки провести местные выборы не по украинскому законодательству были заморожены, однако с марта появляются данные о том, что идет установка на местный уровень о том, чтобы в "ЛНР" и "ДНР" были готовы к проведению местных выборов.

Тымчук напомнил, что в 2016 году рассматривались два основных варианта - проведение по украинскому законодательству и проведение своими силами с составлением двух списков кандидатов: один - по украинскому законодательству из незапятнанных в крови представителей "ДНР" и "ЛНР", второй - из военных преступников из " ополчения".

"Сейчас появляется информация о том, что в "ЛНР" и "ДНР" идет такая подготовка, но уже с вариантом проведения выборов по украинскому законодательству. Вот заявление о конфедерации опять-таки стоит рассматривать в русле подготовки к таким выборам боевиками уже под контролем Москвы и без участия Украины", - подытожил депутат.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕС не будет делать вид, словно Россия не оккупировала Крым, - еврокомиссар Могерини
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