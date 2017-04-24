 ЕС не будет делать вид, словно Россия не оккупировала Крым, - еврокомиссар Могерини

Об этом заявила Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини во время первого официального визита в Москву, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Радио Свобода".
Кроме того, Могерини сказала, что не видит смысла делать вид, что в отношениях между ЕС и Россией нет проблем.
Комментируя санкции, введенные ЕС против России в связи с ее поддержкой боевиков на востоке Украины, Верховный представитель ЕС подчеркнула, что санкции не являются самоцелью, их цель - добиться мира на Донбассе.
Также читайте: Возврат Евросоюза к хорошим отношениям с РФ связан с разрешением конфликта на Донбассе, - Могерини
Как известно, ЕС, США и ряд других стран ввели против России санкции после того, как она оккупировала украинский Крым весной 2014 года. Запад также ввел санкции в связи с поддержкой Россией боевиков на востоке Украины.
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Заявление главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко о желании создать конфедерацию с Украиной свидетельствует о подготовке Москвой проведения "местных выборов" по собственным правилам, а не по украинскому законодательству. Об этом заявил Дмитрий Тымчук, народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление.
"Это свидетельство той линии по проведению местных выборов, которую изначально избрала Москва", - отметил эксперт.
По его словам, последний год попытки провести местные выборы не по украинскому законодательству были заморожены, однако с марта появляются данные о том, что идет установка на местный уровень о том, чтобы в "ЛНР" и "ДНР" были готовы к проведению местных выборов.
Тымчук напомнил, что в 2016 году рассматривались два основных варианта - проведение по украинскому законодательству и проведение своими силами с составлением двух списков кандидатов: один - по украинскому законодательству из незапятнанных в крови представителей "ДНР" и "ЛНР", второй - из военных преступников из " ополчения".
"Сейчас появляется информация о том, что в "ЛНР" и "ДНР" идет такая подготовка, но уже с вариантом проведения выборов по украинскому законодательству. Вот заявление о конфедерации опять-таки стоит рассматривать в русле подготовки к таким выборам боевиками уже под контролем Москвы и без участия Украины", - подытожил депутат.
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