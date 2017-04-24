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 Происшествия, За рубежом
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Все про:граната (578) Дагестан (111) дети (3101) Россия (70147) школа (1709)

 Шестиклассник взорвал гранату в дагестанской школе: один ребенок погиб, 11 пострадали

Один ученик погиб и еще одиннадцать получили ранения в результате взрыва гранаты в школе в Цумадинском районе Дагестана, сообщило МВД республики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza.

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По предварительным данным, в учебное заведение гранату принес один из учеников. Взрыв, по данным ТАСС, произошел в компьютерном классе школы в селении Агвали.

Как рассказал замдиректора школы, гранату в компьютерный класс, где шел урок, бросил один из учеников. Он задержан и доставлен в полицейский участок. "Лайф" со ссылкой на очевидцев сообщает, что гранату бросил ученик шестого класса.

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Трое из одиннадцати пострадавших в результате взрыва гранаты находятся в реанимации, их состояние врачи оценивают как тяжелое.

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Девочка в поле играться пошла,
Девочка в поле гранату нашла
"дерни колечко" - ей дядя сказал...
Долго над полем бантик летал.
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Время собирать камни Нужно все мины и гранаты сдавать обратно возле Мавзолея в Кремлёвский военторг.
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в горном селении (ауле) интернет? Нормально живут. Можно коз разводить в соцсетях в прямом и переносном смысле. Авизо прошлый век!
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Печально, что для детей есть примеры от взрослых, если называть взрослыми тех, кто желает кого-то убить за сракальные и духовносопливые идеи...
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хэрня, не француз же погиб, россиянинам можно каждый день.
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100% батьки винні - можливо і дали гранату для цього терориста
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияШестиклассник взорвал гранату в дагестанской школе: один ребенок погиб, 11 пострадали
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