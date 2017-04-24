 Шестиклассник взорвал гранату в дагестанской школе: один ребенок погиб, 11 пострадали

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza.
По предварительным данным, в учебное заведение гранату принес один из учеников. Взрыв, по данным ТАСС, произошел в компьютерном классе школы в селении Агвали.
Как рассказал замдиректора школы, гранату в компьютерный класс, где шел урок, бросил один из учеников. Он задержан и доставлен в полицейский участок. "Лайф" со ссылкой на очевидцев сообщает, что гранату бросил ученик шестого класса.
Трое из одиннадцати пострадавших в результате взрыва гранаты находятся в реанимации, их состояние врачи оценивают как тяжелое.
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