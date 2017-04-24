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 Политика Украины, Общество
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Все про:оккупация (6876) Донбасс (14260)

 Россия выделила более 1 миллиона рублей на концерты к трехлетию оккупации части Донбасса

Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт" (РФ) заказала для жителей оккупированной территории Донбасса театральное шоу на сумму 1,135 миллиона рублей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Остров, об этом свидетельствуют данные материалов на портале госзакупок РФ.

Отмечается, что театрально-зрелищное шоу-представление под названием "Музыка нас связала" будет проводиться в рамках мероприятий поддержки жителей оккупированной территории, приуроченных к "празднованию" трехлетия создания фейковых "республик".

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Отмечается, что в ОРДО "мероприятие" состоится 11 мая в донецком Региональном спортивном комплексе "Олимпийский", в ОРЛО - 12 мая на Театральной площади. Как указывается в документах, проведением концерта занимается московская компания ООО "Продюсерский центр Мираж Мьюзик".



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Пора вводить крепостное право: сети поразило фото Сталина на фасаде администрации города в РФ

Пользователи соцсетей обсуждают очередное проявление любви к Иосифу Сталину россиян.
Алексей Аванесян опубликовал на своей странице в Facebook фото фасада здания Администрации города Белореченск Краснодарского края РФ. Окно над входом затянуто баннером с изображением советского вождя.

"Я изобрел машину времен. Здание администрации", - подписал фото автор.
"Белореченск- креативный город", "Надо еще крепосное право ввести и будет щасте", "Чет во времена гитлеровской Германии подобное было", - комментируют фото пользователи сети.
При этом блогеры отмечают, что несколько удивлены увиденным и есть такие, кто усомнился в правдивости фото.

Россия выделила более 1 миллиона рублей на концерты к трехлетию оккупации части Донбасса - Цензор.НЕТ 8665
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Україна теж буде три роки святкувати арешт та страту путіна.
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Да хер там. Нафиг он кому нужен будет дохлый.Забудут через месяц про него.
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Власовский флаг, комунистический... еще не хватает флага Золотой Орды и портрета царя Николая с Чингиз Ханом... Кстати Сралин сразу же после смерти был признан компартией врагом народа... так что я даже не знаю как все ето можно было стулить в кучу...
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Она прям из Одессы что ли, уже обсмажена на соломе?
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На "репетицію" їхала, прикриваючись хворою дитиною. Та нежданчик вийшов.
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А кацапско-даунбасское быдло всё сосёт и сосёт. У них хоть ноги от голода не поотваливаются,когда будут переться на тот шабаш?
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А сколько выделила Украина(барыги во власти) на содержание этой клоаки ОРДЛО на своем теле?
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кабздон начинает паковать парики в чумаданы, а пенкины и маисеевы собирать косметички
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Если там будут жарить блины и вскармливать нужденных с лопаты даря в придачу флакон "боярышника" - праздник у зомбированных обеспечен.
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В их репертуаре будет - ДЕДЫТРАЛИВАЛИ, НАБЕРЛИН, НАСНЕПАБЕБИТЬ.....
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18 штук баксов , офигеть.... да за такое бабло Кабздон даже парик не оденет
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Лолиту и Самойлову приглашайте. А на подпевку Куек и Кобзона с сотоварищами)
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15 тыщ. долларов по курсу? Не густо. Сразу видно Рашка последние сухари доедает. Лолита за такие деньги даже трусы не снимет на сцене...
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на все бабки набрать пойла. выпить. сдать бутылки и опять повторить цикл
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Все поешь? У Абдулы кончились гранаты, а у тебя мы знаем запас.....*Белое солнце пустыни*
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Не гоните на Моисеева, он оказался меньшим пидорасом, чем большинство его коллег и отказался выступать в Крыму...
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Всего за три минуты...Гугел не проведешь!
Эпатажный российский артист Борис Моисеев планирует открыть школу балета в аннексированном Крыму.https://donpress.com/news/24-01-2017-boris-moiseev-planiruet-otkryt-v-anneksirovannom-krymu-baletnuyu-shkolu

Борис Моисеев прикупил виноградники в Крыму

Борис Моисеев приобрел несколько виноградников под Севастополем и начнет производство своего вина.http://plener.com.ua/node/334

Концерт «белого лебедя» российской эстрады Бориса Моисеева в Симферополе прошел с патриотическими оттенками. Под песню «На перекрестке двух дорог» танцоры его балета вынесли на сцену 4 флага с изображением сердца цветов российского триколора.
В паузах певец много рассуждал об оранжевой части спектра, а на прощание пожелал крымчанам: «мира вам, добра, любви и чтоб ни одна сука этому не помешала».
Выступление Моисеева в Симферопольском цирке собрало полный зал поклонников разных возрастов. Одну из 45-50-летних зрительниц певец буквально уложил на цирковой парапет. Дама была в восторге, как и рядом сидящий муж, которого певец также не обделил вниманием.
Напоследок Моисеев отметил, что «Крым и город-герой Симферополь - самое лучшее место на земле».https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=109879.0;wap2
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Слушай, друг, меняй источники. Одна новость от 2005 года, вторая от 2009)
http://www.simferopol.org/modules/news/article.php?storyid=1556

https://like.lb.ua/lenta/2012/08/23/9991_boris_moiseev_kupil_vinogradniki_pod.html

И не нужно из себя умного строить)
Повторюсь: Моисеев не такой пидорас, как его коллеги)
В московии много вони по этому поводу было
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1108181-kakie-artisty-otkazyvajutsja-vystupat-v-krymu-i-pochemu.html
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А третЯя?
Кста, прочитай комментарий к новости от 2005 года..
Кто-то умный еще тогда предвидел:
ОБКОМ
Бля, ну ладно, президент у нас слабохарактерный и недальновидный, а куда-же правительство смотрит, это-ж полный пиз..ц. Кацапо- Пидоры в Украине пропагандой занимаются! Да, и татарам пора уже ситуацию под контроль брать, а то скоро не только у нас рассейские пидоры и лесбиянки пропогандировать будут, а и другая нечисть. Я ху..ю от этих кацапов.

Может ты и прав и Моисеев и не такой пидор как Кабзон...Я в сортах кацапского дерьма не разбираюсь...
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100% предвидел...
У них как в анекдоте:
Приходит сын к отцу и говорит:
- Папа, я гей!
- Что?
- Ну пап, я как Элтон Джон, - гей!
- Подожди, сынок. У тебя что, 100500 миллионов денег на счету?
- Нет
- Ты всемирно известный музыкант?
- Нет
- У тебя крутой дом, тачка, вся херня?
- Нет..
- Ну так ты ПИДОР гнойный, какой нахер ГЕЙ?????

_______________________________________________________
Так вот Моисеев наверно думающий гей, а Кобзон - пидорас)
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Лучше бы боярышника купили, тогда всё будет праздником...
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Один деревянный лимон?? Обнищали кацапы....
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Н да ... А как помпозно все начиналось . Русский мир . Новороссея . Крым наш . А теперь уже трусы в ломбард сдают . O tempore , o mores .
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На 1 миллионе тугриков и закончилась "щедрость" России к культурной жизни долбоебов, которых она обманула.
Зато Россия готова поставлять им на миллиарды тугриков оружия, чтобы убивать всех, кто не захотел под "русский мир" прогнуться.
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У Кабздона есть повод проведать свою родину и подзаработать на новый парик
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"Ночные телки" начинают полиролить свои клапана
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всех туда повалий, ротату, куек, кончиту лолиту, кабздона и испытать американский беспилотничек
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А крупой и мукой на такую сумму мозги пудрить не пробовали? Ну можно дуэт лолиты с кобдздоном организоать на сдачу.ТупЫЫЫе ушлепки.
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Класс, теперь даунбасцы могут катиться в жопу под фанфары.
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Лимон сраными рублями - это 200 000 грн. Совсем херня.Только полный придурок может светиться за такой гонорар.Хотя придуркам хватит ))
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От не помните Вы совок и "Перестройку". Кто пел "Музыка нас связала"? Группа "Мираж". Сейчас ее уже никто и не вспомнит. И плюс еще компания,что устраивает это пиздец-шоу называется "Мираж-кактоттам".. Значит,кто лабать будет? Естессно,"Мираж" - Гулькина и кто там еще с ней пел... Все просто.
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Нехай летять в дамбац на ТУ-154. Самі впадуть і збивати не доведеться.
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театрально-зрелищное шоу-представление под названием "Мародёрство нас связало".





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Мордва, ну хто ще з вас бажає в базу "Миротворця"?
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