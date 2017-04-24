 Россия выделила более 1 миллиона рублей на концерты к трехлетию оккупации части Донбасса

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Остров, об этом свидетельствуют данные материалов на портале госзакупок РФ.
Отмечается, что театрально-зрелищное шоу-представление под названием "Музыка нас связала" будет проводиться в рамках мероприятий поддержки жителей оккупированной территории, приуроченных к "празднованию" трехлетия создания фейковых "республик".
Отмечается, что в ОРДО "мероприятие" состоится 11 мая в донецком Региональном спортивном комплексе "Олимпийский", в ОРЛО - 12 мая на Театральной площади. Как указывается в документах, проведением концерта занимается московская компания ООО "Продюсерский центр Мираж Мьюзик".
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Алексей Аванесян опубликовал на своей странице в Facebook фото фасада здания Администрации города Белореченск Краснодарского края РФ. Окно над входом затянуто баннером с изображением советского вождя.
"Я изобрел машину времен. Здание администрации", - подписал фото автор.
"Белореченск- креативный город", "Надо еще крепосное право ввести и будет щасте", "Чет во времена гитлеровской Германии подобное было", - комментируют фото пользователи сети.
При этом блогеры отмечают, что несколько удивлены увиденным и есть такие, кто усомнился в правдивости фото.
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Це якись абзац
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Головка показалась....
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Эпатажный российский артист Борис Моисеев планирует открыть школу балета в аннексированном Крыму.https://donpress.com/news/24-01-2017-boris-moiseev-planiruet-otkryt-v-anneksirovannom-krymu-baletnuyu-shkolu
Борис Моисеев прикупил виноградники в Крыму
Борис Моисеев приобрел несколько виноградников под Севастополем и начнет производство своего вина.http://plener.com.ua/node/334
Концерт «белого лебедя» российской эстрады Бориса Моисеева в Симферополе прошел с патриотическими оттенками. Под песню «На перекрестке двух дорог» танцоры его балета вынесли на сцену 4 флага с изображением сердца цветов российского триколора.
В паузах певец много рассуждал об оранжевой части спектра, а на прощание пожелал крымчанам: «мира вам, добра, любви и чтоб ни одна сука этому не помешала».
Выступление Моисеева в Симферопольском цирке собрало полный зал поклонников разных возрастов. Одну из 45-50-летних зрительниц певец буквально уложил на цирковой парапет. Дама была в восторге, как и рядом сидящий муж, которого певец также не обделил вниманием.
Напоследок Моисеев отметил, что «Крым и город-герой Симферополь - самое лучшее место на земле».https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=109879.0;wap2
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http://www.simferopol.org/modules/news/article.php?storyid=1556
https://like.lb.ua/lenta/2012/08/23/9991_boris_moiseev_kupil_vinogradniki_pod.html
И не нужно из себя умного строить)
Повторюсь: Моисеев не такой пидорас, как его коллеги)
В московии много вони по этому поводу было
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1108181-kakie-artisty-otkazyvajutsja-vystupat-v-krymu-i-pochemu.html
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Кста, прочитай комментарий к новости от 2005 года..
Кто-то умный еще тогда предвидел:
ОБКОМ
Бля, ну ладно, президент у нас слабохарактерный и недальновидный, а куда-же правительство смотрит, это-ж полный пиз..ц. Кацапо- Пидоры в Украине пропагандой занимаются! Да, и татарам пора уже ситуацию под контроль брать, а то скоро не только у нас рассейские пидоры и лесбиянки пропогандировать будут, а и другая нечисть. Я ху..ю от этих кацапов.
Может ты и прав и Моисеев и не такой пидор как Кабзон...Я в сортах кацапского дерьма не разбираюсь...
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У них как в анекдоте:
Приходит сын к отцу и говорит:
- Папа, я гей!
- Что?
- Ну пап, я как Элтон Джон, - гей!
- Подожди, сынок. У тебя что, 100500 миллионов денег на счету?
- Нет
- Ты всемирно известный музыкант?
- Нет
- У тебя крутой дом, тачка, вся херня?
- Нет..
- Ну так ты ПИДОР гнойный, какой нахер ГЕЙ?????
_______________________________________________________
Так вот Моисеев наверно думающий гей, а Кобзон - пидорас)
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Зато Россия готова поставлять им на миллиарды тугриков оружия, чтобы убивать всех, кто не захотел под "русский мир" прогнуться.
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кончитулолиту, кабздона и испытать американский беспилотничек
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https://gazeta.ua/ru/articles/kiev-life/_muzhchine-dali-2-goda-tyurmy-za-krazhu-20-shokoladok-roshen/768297
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