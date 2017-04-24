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 Ответственность за гибель члена СММ ОБСЕ несет военно-политическое руководство РФ, - Турчинов

Ответственность за гибель члена Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (гражданина США) и ранения двух представителей миссии (граждан Германии и Чехии) лежит на военно-политическом руководстве Российской Федерации.

"Этот подрыв, - отметил Секретарь СНБО Александр Турчинов в своем комментарии, - является спланированным террористическим актом, направленным против миссии ОБСЕ на Донбассе. Полную ответственность за этот террористический акт несет военно-политическое руководство РФ, которое полностью контролирует оккупированную территорию Донбасса. Никакие действия гибридных войск не происходят без согласования с российским Генштабом".

По словам Турчинова, вчера на оккупированной Россией территории в районе населенного пункта Пришиб Луганской области, во время следования патруля СММ ОБСЕ одна из машин взорвалась на мине, заложенной боевиками российско-террористических группировок, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.

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"Одной из задач, которую отрабатывали террористы при подрыве автомобиля СММ ОБСЕ, было приостановление патрулирования оккупированной территории для масштабного и неконтролируемого перемещения российского вооружения и военной техники, с целью дальнейшей подготовки масштабных военных провокаций", - сообщил Секретарь СНБО.

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"Хочу подчеркнуть что о маршруте следования представителей ОБСЕ предупредили российских военных представителей в СЦКК и подконтрольные им незаконные военные формирования, которые предоставили соответствующие гарантии безопасности представителям ОБСЕ", - сказал он, добавив, что патруль СММ ОБСЕ не отклонялся от запланированного маршрута.

По его мнению, заявление С. Лаврова относительно "необходимости немедленного поиска виновных" является кощунственным и циничным, "потому что виновные в этом теракте находятся в Кремле и несут полную ответственность за кровь как представителей ОБСЕ, так украинских военных и гражданских лиц, которые третий год подряд гибнут на Донбассе из-за агрессии РФ".

Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения.
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Ну от як може державний діяч (і це стосується і порошенко, і турчинова і т.д.) в одному інтерв'ю говорити про окупований Донбас, а в іншому, цього ж дня, говорити про АТО?

Для кого вся ця брехня?
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Потрібно звинувачувати особисто путіна в тероризмі! Досить вже використовувати загальні фрази! За тероризм та вбивства українських громадян та представників ОБСЄ несе відповідальність особисто путін! Це його дрібна та огидна помста за Сирію та американський ракетний удар! Про це не скаже Трамп, про це не скаже Меркель але про це має казати Україна, що путін цими дрібними нападами намагається показати своє незадоволення діями американців в Сирії. Так путін показує що він гірший за фанатиків ІДІЛ, бо вбиває беззахисних людей як довірились йому і повірили його обіцянкам безпеки! Не може бути ніяких домовленостей з путіним, бо він дикун який не розуміє що таке домовленості! З путіним треба розмовляти тільки силою зброї!
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Вот у Турчинова ума хватило сделать заяву об ответственности раши за этот подрыв. А заявы пороха об ответственности раши я не видела.
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Заява трусливая и глуповатая. Какое руководство ??? - Как будто-бы не путин принимает решения. Или говори прямо.Или не бзди и не позорься.
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Что то я не поняла наезда? Что он не правильно сказал? Ответственность лежит на РФ . И мало кто из западных стран об этом заявило. Почитайте все заявы от МИДов - кто упомянул рашу???? А насчет " бзди" - мне вообще до лампочки кто и что подумает. Я переживаю за ребят на фронте .
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Что-то ты про барыгу забыла упомянуть! Срочно откорректируй высер.
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А Порох занят - он деньги прячет...
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Промышленность в ОРДИЛО практически уничтожена, оборудование заводов разграблено и вывезено «гуманитарными конвоями» путина в РФ.
«Народные ополченцы» Донбасса из Бурято-Тувинского войска Шойгу вечерами, «после работы», демонтируют хромированные смесители и унитазы в луганских больницах, а в Алчевске обрезают медные троллейбусные провода.
Поля заминированы, народ озлоблен, криминал почуял запах крови и безнаказанность, работы нет.
Между терриконами вместо пшеницы теперь зеленеют грядки с коноплей, автомат Калашникова с полным магазином можно выменять у сепара за ящик водки.
Российское оружие, доставленное на Донбасс в «гумконвоях» путина еще многие годы будет храниться в схронах. Поскольку «трактористов» и «шахтеров» путина не учили в 2013 году на Селигере науке о минировании, то из московии на Донбасс был прислан спецбатальон православных минеров.
Донецкие СМИ периодически будут сообщать о гибели школьников, пастухов и трактористов на минах, оставленных в донецкой земле «старшим братом-освободителем» от «кровавой хунты».
Каким нужно быть больным существом, чтобы заминировать в «ДЫНЫРЫ и «ЛЫНЫРЫ» 30% пахотных полей и сельскохозяйственных угодий.
Российские «отпускники» производили минирование украинских территорий не координируя свои действия с Генеральным Штабом РФ и никому не предоставляли отчетов и карт минных полей.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОтветственность за гибель члена СММ ОБСЕ несет военно-политическое руководство РФ, - Турчинов
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