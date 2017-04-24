 Ответственность за гибель члена СММ ОБСЕ несет военно-политическое руководство РФ, - Турчинов

"Этот подрыв, - отметил Секретарь СНБО Александр Турчинов в своем комментарии, - является спланированным террористическим актом, направленным против миссии ОБСЕ на Донбассе. Полную ответственность за этот террористический акт несет военно-политическое руководство РФ, которое полностью контролирует оккупированную территорию Донбасса. Никакие действия гибридных войск не происходят без согласования с российским Генштабом".
По словам Турчинова, вчера на оккупированной Россией территории в районе населенного пункта Пришиб Луганской области, во время следования патруля СММ ОБСЕ одна из машин взорвалась на мине, заложенной боевиками российско-террористических группировок, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.
"Одной из задач, которую отрабатывали террористы при подрыве автомобиля СММ ОБСЕ, было приостановление патрулирования оккупированной территории для масштабного и неконтролируемого перемещения российского вооружения и военной техники, с целью дальнейшей подготовки масштабных военных провокаций", - сообщил Секретарь СНБО.
"Хочу подчеркнуть что о маршруте следования представителей ОБСЕ предупредили российских военных представителей в СЦКК и подконтрольные им незаконные военные формирования, которые предоставили соответствующие гарантии безопасности представителям ОБСЕ", - сказал он, добавив, что патруль СММ ОБСЕ не отклонялся от запланированного маршрута.
По его мнению, заявление С. Лаврова относительно "необходимости немедленного поиска виновных" является кощунственным и циничным, "потому что виновные в этом теракте находятся в Кремле и несут полную ответственность за кровь как представителей ОБСЕ, так украинских военных и гражданских лиц, которые третий год подряд гибнут на Донбассе из-за агрессии РФ".
Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения.
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Для кого вся ця брехня?
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«Народные ополченцы» Донбасса из Бурято-Тувинского войска Шойгу вечерами, «после работы», демонтируют хромированные смесители и унитазы в луганских больницах, а в Алчевске обрезают медные троллейбусные провода.
Поля заминированы, народ озлоблен, криминал почуял запах крови и безнаказанность, работы нет.
Между терриконами вместо пшеницы теперь зеленеют грядки с коноплей, автомат Калашникова с полным магазином можно выменять у сепара за ящик водки.
Российское оружие, доставленное на Донбасс в «гумконвоях» путина еще многие годы будет храниться в схронах. Поскольку «трактористов» и «шахтеров» путина не учили в 2013 году на Селигере науке о минировании, то из московии на Донбасс был прислан спецбатальон православных минеров.
Донецкие СМИ периодически будут сообщать о гибели школьников, пастухов и трактористов на минах, оставленных в донецкой земле «старшим братом-освободителем» от «кровавой хунты».
Каким нужно быть больным существом, чтобы заминировать в «ДЫНЫРЫ и «ЛЫНЫРЫ» 30% пахотных полей и сельскохозяйственных угодий.
Российские «отпускники» производили минирование украинских территорий не координируя свои действия с Генеральным Штабом РФ и никому не предоставляли отчетов и карт минных полей.
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