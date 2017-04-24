 Кабмин до июля намерен разработать и утвердить "минимальную культурную корзину"

Кабинет министров Украины планирует до II квартала 2017 года разработать и утвердить "минимальную культурную корзину" (минимальные стандарты обеспечения культурными услугами). Это положение содержится в Плане приоритетных действий правительства на 2017 год, утвержденных распоряжением от 3 апреля № 275-р, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.
Согласно распоряжению, разработкой корзины займутся четыре министерства: Минкультуры, Минсоцполитики, Минфин, Минэкономразвития, Минрегион.
Ожидается, что утверждение "минимальной культурной корзины" будет способствовать "обеспечению социальных гарантий населения на получение культурных услуг и равного доступа к таким услугам".
В октябре 2016 года Кабинет министров утвердил новую потребительскую корзину. Наборы продуктов утверждены исходя из нормы 2790,8 ккал в день для работоспособного человека. Корзина рассчитана на потребностях человека в год. В частности, в годовую норму включены 99 кг хлеба, 95 кг картофеля, 28 кг капусты, 25 кг огурцов и помидоров, 24 кг сахара, 16 кг говядины, 8 кг свинины, 2 кг сала и т.п.
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https://www.youtube.com/watch?v=G9_Mgu2shCg
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Не думаю что этот жиртрест проживет на этом год.
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Раньше говорили проще - "Эй ты, старая кошелка!"
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Всех в корзину... культурно.... и ...... стоко предложений! Отбою нет!
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