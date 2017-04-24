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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кабмин (10182) культура (645) прожиточный минимум (131) потребительская корзина (5)

 Кабмин до июля намерен разработать и утвердить "минимальную культурную корзину"

В разработке "минимальной культурной корзины" примут участие пять министерств: Минкультуры, Минсоцполитики, Минфин, Минэкономразвития, Минрегион.

Кабинет министров Украины планирует до II квартала 2017 года разработать и утвердить "минимальную культурную корзину" (минимальные стандарты обеспечения культурными услугами). Это положение содержится в Плане приоритетных действий правительства на 2017 год, утвержденных распоряжением от 3 апреля № 275-р, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

Согласно распоряжению, разработкой корзины займутся четыре министерства: Минкультуры, Минсоцполитики, Минфин, Минэкономразвития, Минрегион.

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Ожидается, что утверждение "минимальной культурной корзины" будет способствовать "обеспечению социальных гарантий населения на получение культурных услуг и равного доступа к таким услугам".

В октябре 2016 года Кабинет министров утвердил новую потребительскую корзину. Наборы продуктов утверждены исходя из нормы 2790,8 ккал в день для работоспособного человека. Корзина рассчитана на потребностях человека в год. В частности, в годовую норму включены 99 кг хлеба, 95 кг картофеля, 28 кг капусты, 25 кг огурцов и помидоров, 24 кг сахара, 16 кг говядины, 8 кг свинины, 2 кг сала и т.п.
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Кацапов уже нац.гвардия бьет и разгоняет.Майданить надумали
https://www.youtube.com/watch?v=G9_Mgu2shCg
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"минимальная культурная корзина" - это хорошо. Главное, чтобы она не заменила "минимальную продуктовую корзину"
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В октябре 2016 года Кабинет министров утвердил новую потребительскую корзину. Наборы продуктов утверждены исходя из нормы 2790,8 ккал в день для работоспособного человека. Корзина рассчитана на потребностях человека в год. В частности, в годовую норму включены 99 кг хлеба, 95 кг картофеля, 28 кг капусты, 25 кг огурцов и помидоров, 24 кг сахара, 16 кг говядины, 8 кг свинины, 2 кг сала и т.п.

Кабмин до июля намерен разработать и утвердить "минимальную культурную корзину" - Цензор.НЕТ 1213
Не думаю что этот жиртрест проживет на этом год.
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у него суммарная корзина. от всех, кто за него голосовал.
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" беломор"...жигулёвское...спички Гомельдрев....
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Ох уж эта мода на всякие новые словечки и термины - "Минимальная культурная корзина"...
Раньше говорили проще - "Эй ты, старая кошелка!"
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2 кілограма сала в рік, це половина рисового зернятка в день, напевно вирішили перетворити населення країни в Дюймовочек.
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Решили повторить то что такие- же жиды сделали в Украине в 1932-1933 годах !
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Культурная корзина? Звучит красиво...Забыли добавить пару дисков ВВ
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А почему бы и нет? Я поддерживаю лично,Олег Скрипка полностью прав.
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В разработке "минимальной культурной корзины"

Всех в корзину... культурно.... и ...... стоко предложений! Отбою нет!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин до июля намерен разработать и утвердить "минимальную культурную корзину"
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