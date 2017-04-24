 Россия или выполнит решение Суда ООН, или поставим вопрос о принудительных механизмах: будем принимать адекватные меры в ближайшее время, - Петренко

Министр юстиции Украины Павел Петренко отмечает, что РФ или исполнит промежуточное решение Международного суда ООН по делу "Украина против России", или будет поставлен вопрос о применении принудительных механизмов исполнения. Об этом он заявил на брифинге, отвечая на вопрос по поводу отказа оккупационных властей Крыма исполнять решение суда ООН о возобновлении деятельности Меджлиса и относительно возможности повлиять в этом вопросе на Российскую Федерацию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Петренко отметил, что вообще не имеет желания комментировать заявление псевдовластей Крыма, поскольку это "абсолютно нелегитимные органы, которые не признает не только Украина, но и не признает весь цивилизованный мир".
"А что касается России, то Россия или исполнит промежуточное решение Международного суда ООН, или мы будем ставить вопрос о применении принудительных механизмов, вплоть до вынесения этого вопроса на заседание Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций", - сказал министр.
По его словам, фактически это "будет сигналом: перешла ли уже Россия все границы, или у нее все же есть какой-то здравый смысл, и она прекратит преследование крымских татар и украинцев, как это постановил суд, даже в промежуточном решении".
"Мы следим за поведением этой страны и будем принимать адекватные меры буквально в ближайшее время", - сказал Петренко.
19 апреля 2017 года Международный суд ООН огласил промежуточное решение по иску "Украина против РФ". В частности, суд признал за собой юрисдикцию по делу "Украина против России". Однако, отказал во временных мерах против РФ по конвенции о запрете финансирования терроризма. Вместе с тем, Международный суд обязал Украину и Россию полностью выполнять "минские договоренности", а также обязал РФ обеспечить работу Меджлиса и предоставить доступ к обучению на украинском языке в оккупированном Крыму.
Президент Порошенко, комментируя данные решения суда, заявил: "Мы на правильном пути". В МИД Украины заявили, что позитивно оценивают вынесенное Международным судом ООН решение, а также призвали международное сообщество следить за выполнением Россией решения суда ООН. Глава МИД Климкин заявил, что Россия должна немедленно остановить расовую дискриминацию в оккупированном Крыму. А представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба отметил: "На данном этапе со счетом 3:1 победила Украина".
Глава комитета Верховной Рады по иностранным делам, народный депутат Анна Гопко заявила: "Неисполнение промежуточного решения суда ООН будет иметь для России серьезные последствия". А нардеп (НФ) Антон Геращенко отметил, что механизма заставить РФ выполнить решение Международного суда ООН нет. Вместе с тем, Секретарь СНБО Турчинов заявил, что недоволен решением суда.
В МИД РФ также прокомментировали решение Международного суда ООН по иску Украины.
Вместе с тем, посол Франции в Украине Дюмон акцентировала, что Россия обязана выполнить временные меры, которые огласил Международный суд ООН: "Тут нет выбора".
Как сообщалось, 16 января 2017 г. Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Слушания в Международном суде ООН в Гааге (Нидерланды) по иску Украины для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее агрессии против Украины прошли 6-9 марта 2017 года. Украина представила аргументы 6 и 8 марта, Россия - 7 и 9 марта. Иск на 45 страницах опубликован на сайте суда.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил: "Украина представит в Международном суде ООН в Гааге доказательства преступлений РФ. Правда сильнее оружия". После первого дня слушаний Порошенко отметил: "Ждем от суда в Гааге решений, которые остановят поставки оружия и позволят прекратить притеснения крымских татар".
По словам главы МИД Павла Климкина, главная цель Украины в Гааге - защитить жизнь и права украинцев. Украина провела около 40 встреч с РФ до подачи иска в Международный суд ООН
Украина в Гааге напомнила о сбитом боевиками МН17: "Мы не знаем, кто может быть следующей жертвой". А также в ходе заседания украинская сторона заявила: "Жертвы среди мирного населения Донбасса - результат спонсирования терроризма Россией". Ранее Цензор.НЕТ публиковал полный текст выступления представителя Киева на Международном суде ООН.
По мнению первого вице-спикера Рады Ирины Геращенко, РФ очень перевозбудилась из-за иска против нее: "Это все очень напрягает Москву".
В ходе своего выступления в суде 8 марте представитель РФ заявил: "Боевики нашли оружие в хранилищах и шахтах Донбасса". А также: "Россия прилагает значительные усилия, чтобы поддерживать крымских татар и украинское сообщество". В ответ, Мининформполитики обнародовало топ-5 лжи российской стороны в международном суде ООН в Гааге. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что над заявлениями РФ в суде ООН "недобрым смехом смеется весь мир". А представитель Украины в суде Елена Зеркаль отметила: "Мне очень понравилась реакция России. Они были расстроены", а также подчеркнула: "Чем больше Россия будет так очевидно лгать в суде ООН, тем это лучше для позиции украинской стороны".
Кроме того, родственники жертв крушения МН17 пришли на слушания в Международный суд ООН в Гааге по иску Украины против России: "Этот процесс наша единственная надежда".
В ответном слове 8 марта представитель Украины подчеркнул: "Россия не отрицает, что поставляет оружие для атаки против гражданских на востоке Украины".
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Как ожидается, уже на этой неделе Дональд Трамп подпишет указ, открывающий доступ к федеральным участкам на шельфе США.
Как отмечает Politico, ссылаясь на источники, знакомые с планами администрации Трампа, указ пересмотрит статус некоторых федеральных участков недр, где бурение ограничено указом Барака Обамы. Это решение Обама принял в 2016 году, оно запрещало выдачу лицензий на буровые работы в Чукотском море и море Бофорта к северу от Аляски сроком до 2022 года. Кроме того, указ президента СЩА запрещал бурение на некоторых участках в Атлантическом океане.
В ходе предвыборной борьбы Дональд Трамп делал серьезный акцент на планы по активному развитию американского нефтегазового сектора. Уже после инаугурации администрация нового президента опубликовала программное заявление, согласно которому США планируют добиться энергетической независимости от ОПЕК, сократить регулирование в энергетике и произвести "революцию" в сфере добыче углеводородов на шельфе. Отметим, что на данный момент США получает почти половину импортируемой нефти из стран, входящих в ОПЕК.ОПЕК "высасывает деньги из карманов американцев" - так образно выразился Трамп.Соединенные Штаты планируют открыть доступ к 300 тысячам квадратных километров новых территорий в Мексиканском заливе, желая привлечь туда игроков нефтегазового рынка.
Аналитики выказывали опасения, что в случае реализации планов Трампа, скачок добычи нефти в Америке приведет к тому, что мировой рынок окажется перебалансированным. Это приведет к снижению цен на энергоносители, считают эксперты.
Согласно опубликованным недавно данным Управления энергетической информации Министерства энергетики США, Америка достигла максимального уровня добычи за последние 20 месяцев. Производство нефти достигло 9,25 млн баррелей в сутки.
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Город слепых Русиново.
В село Русиново Калужской области незрячих свозили со всей России еще при Сталине, начиная с 1948-го года.
Татьяна Лисина ослепла два года назад. Ее, как слепого человека привезли в Русиново.
Она любит «смотреть» и слушать телевизионные новости. Она очарована Путиным и ненавидит Америку. В её спальне на стене - нарисованный портрет Путина под березками....
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Русский мир.
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Впрочем как и 86% россиян.
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Тот самый случай, когда надо или крестик снять или трусы надеть.
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А ты, Петренко, продолжай и дальше лапшать нам на уши. Про "заставим" и "перешла все гараницы". рашка перешла все границы уже давно. И заставить её можно только оглоблей между рог.
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Та це звернення не до Росії - це попередження міжнародній спільноті шоб готувались до подальших кроків.
Так шо - не гони...
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Це правильні кроки щоб міжнародна спільнота не спала - постійно підбивати її до дії.
Так послідовненько, послідовненько...
Страшно подумати аби ми на сьогодні були одні проти кацапії!
А таке могло бути аби неправильно б поставили діло...
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Россия оперативно выполнила просьбу США относительно выдачи боевиками "ЛНР" тела погибшего 23 апреля в Луганской области сотрудника СММ ОБСЕ. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА "Новости".
"Мы оперативно отреагировали на просьбу американской стороны о передаче тела, хотя, хочу подчеркнуть, что этот вопрос решался соответствующими властями и структурами в Луганске. Мы, как я понимаю, дали им соответствующие рекомендации, но это их решение, которое мы приветствуем", - заявил Рябков, комментируя призыв США к России повлиять на боевиков "ДНР" и "ЛНР".
Замминистра также добавил, что глава МИД РФ Сергей Лавров "по горячим следам" направил соболезнования госсекретарю США Рексу Тиллерсону.
По словам Рябкова, обстоятельства гибели представителя СММ ОБСЕ в Донбассе требуют изучения и осмысления, и будут завтра, 25 апреля, обсуждаться на встречах генсека ОБСЕ Ламберто Заньера в Москве.
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А я все намагався раму скласти - навіщо Х.йлу було вбивати американця?
З одного боку попередження Трампу, з іншого - примус до зустрічі...
Подивимось...
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Судебные потуги украинской государственной "верхушки" больше похожи на продолжение госизмены, продолжающейся уже тригода.
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ДабЫ не задавили говноедов кучи,
Стрелять надо РЕДКО,
НО МЕТКО ,
То есть,,---ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ,ДА ЛУЧШЕ(С).
А тем,кто все еще до сих пор болезный
Маниакально-депрессивною гальюнцинациею о "барыге шоколадном",
Докладываю: Вижу я уж Пороха гораздо более железным,
Чем юдькогадьколяшканутая, большизанутая баланда.
Железная всенепременно грянет доказуха.
На то воспитан и обучен юго-западный ПЕТРУХА(С).
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І тому необхідно буде застосовувати що до РФії додаткові санкції.
А по друге припинити будь яку допомогу РФії.
Для відреагування на Корейський кризис РФії необхідно збільшити чисельність армії до 1.2 млн. військових, а де брати гроші. Навіть якщо поповнення військових буде проводитись за рахунок загальної мобілізації без виплати грошового утримання - видатки все одно будуть шаленими, золота не вистачить.
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еще бы сказал мы пальчиком погрозим, и кино российское запретим, чтоб там поржали.
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