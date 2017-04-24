 Кабмин в октябре добавит к пенсиям от 200 до 1000 гривен, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал во время брифинга в Харькове премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Хочу, чтобы с 1 октября мы подняли пенсии украинским пенсионерам. И мы это сделаем. Мы это сделаем существенно: от 200 до 1 тысячи гривен будет происходить такое повышение", - отметил Гройсман.
По его словам, "для этого необходима поддержка правительственного закона о пенсионной реформе".
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Считаем. На 3200, которые предприниматель вынужден платить рабочему сейчас, он сможет взять на работу 16 человек. В 16 раз ниже безработность. В 16 раз больше произведенного товара. В 16 раз выше прибыль. В 16 раз богаче страна.
Своим необдуманным популизмом правительство убивает страну.
Народ должен выйти на Майдан и сказать решительное ;НЕТ; дебилизму правительства.
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