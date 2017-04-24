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 Политика Украины, Экономика
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Все про:пенсия (1588) Гройсман (2833) повышение (84)

 Кабмин в октябре добавит к пенсиям от 200 до 1000 гривен, - Гройсман

Кабинет Министров готовится с 1 октября повысить пенсии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал во время брифинга в Харькове премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Хочу, чтобы с 1 октября мы подняли пенсии украинским пенсионерам. И мы это сделаем. Мы это сделаем существенно: от 200 до 1 тысячи гривен будет происходить такое повышение", - отметил Гройсман.

По его словам, "для этого необходима поддержка правительственного закона о пенсионной реформе".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Еще никто из членов Кабмина ни одного варианта пенсионной реформы не видел, - Розенко. ВИДЕО
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В октябре добавит, в ноябре все заберет в зад на коммуналке. Эта наебка стара как мир
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Додик, молчи лучше - за очередную тупость тебе прокурор может тоже добавить....
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ШО Б ТЕБЕ ТАК ТВОИ ДЕТИ ДОБАВЛЯЛИ КОТОРЫЕ В АНГЛИИ УЧАТСЯ ЗА 4 МЛН ГР В ГОД
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Оптимальная минималка для Украины- 200 гривен.
Считаем. На 3200, которые предприниматель вынужден платить рабочему сейчас, он сможет взять на работу 16 человек. В 16 раз ниже безработность. В 16 раз больше произведенного товара. В 16 раз выше прибыль. В 16 раз богаче страна.
Своим необдуманным популизмом правительство убивает страну.
Народ должен выйти на Майдан и сказать решительное ;НЕТ; дебилизму правительства.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин в октябре добавит к пенсиям от 200 до 1000 гривен, - Гройсман
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