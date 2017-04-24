" НАБУ подало в САП окончательное подозрение на главу ЦИК Охендовского "

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом в понедельник, 24 апреля, на брифинге заявил директор НАБУ Артем Сытник.
"Сегодня мы передали окончательное подозрение главе ЦИК в Антикоррупционную прокуратуру и готовы передать коллегам из прокуратуры все доказательства, собранные по этому делу для того, чтобы это окончательное подозрение было согласовано", - сказал он.
Напомним, главу ЦИК Охендовского подозревают в получении средств из "черной кассы" Партии регионов. Сам чиновник назвал "ничтожными" доказательства получения им денег. Позже Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало результаты экспертизы, которая подтверждает, что подписи в "черной бухгалтерии" Партии регионов принадлежат Охендовскому. 16 марта в НАБУ сообщили, что подписи главы ЦИК в "черной бухгалтерии" подтверждены повторной экспертизой.
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НУ И НУ!!
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Может хватит уже. Одни имитируют бурную деятельность, налево и направо возбуждаясь, другие тупо всех отмазывают, закрывая эти "дела". Хоть для приличия кого-нибудь посадили, а то уже тошно на это смотреть.
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Та шо вы говорите ?! А у Насирова тогда какое подозрение ? Предпоследнее ? Бу-га-га , импотенты с золотыми носками
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