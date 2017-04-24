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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1648) Охендовский (285) Сытник (378) САП (438)

 НАБУ подало в САП окончательное подозрение на главу ЦИК Охендовского

Национальное антикоррупционное бюро Украины направило в Специализированную антикоррупционную прокуратуру окончательное подозрение председателю Центризбиркома Михаилу Охендовскому.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом в понедельник, 24 апреля, на брифинге заявил директор НАБУ Артем Сытник.

"Сегодня мы передали окончательное подозрение главе ЦИК в Антикоррупционную прокуратуру и готовы передать коллегам из прокуратуры все доказательства, собранные по этому делу для того, чтобы это окончательное подозрение было согласовано", - сказал он.

Напомним, главу ЦИК Охендовского подозревают в получении средств из "черной кассы" Партии регионов. Сам чиновник назвал "ничтожными" доказательства получения им денег. Позже Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало результаты экспертизы, которая подтверждает, что подписи в "черной бухгалтерии" Партии регионов принадлежат Охендовскому. 16 марта в НАБУ сообщили, что подписи главы ЦИК в "черной бухгалтерии" подтверждены повторной экспертизой.

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"на поруки" будет брать "нф" или все же из "шоколадного" блока????
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Ну, а этого пидрахуя какая шобла будет брать на поруки -- шоколадно-вафельная или рыгоанальная? Хотя.....сейчас это одно и то-же!
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подозрение, окончательное подозрение, озабоченность, сильная озабоченность, гибридная война, зеленые человечки, торговые партнеры... Да что млять творится в етом мире в 21 веке?
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«Фактическим владельцем этой роты был Виталий Кропачев - руководитель энергохолдинга, созданного ближайшим соратником президента (Порошенко) Игорем Кононенко. При этом сам Кропачев (кстати - бывший депутат Донецкого областного совета от Партии регионов, бывший председатель Торезской городской организации Партии регионов, доверенное лицо Добкина на выборах президента Украины в 2014 году) - Подонки
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Охендовский заявлял,что мои полномочия в ЦИК закончились,но ВР в отпуску ей некогда заниматься Охендовским,тем более,что за голосование по этому вопросу никто депутятам не отстигнёт.Да и торгов не было.Ляшко знает,как делают млн гривен за год.
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Третья часть марлезонского балета.
Может хватит уже. Одни имитируют бурную деятельность, налево и направо возбуждаясь, другие тупо всех отмазывают, закрывая эти "дела". Хоть для приличия кого-нибудь посадили, а то уже тошно на это смотреть.
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Після остаточной підозри, може послідувати ще заключна підозра, а потім підозра три з чвертю, потім підозра одна восьма, а потім з підозр почнуть витягувати квадратний корінь.
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маппет-шоу давно закрыто. но в Украине оно продолжается.
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Кто берет на поруки Охендовского? Охендовский - раз,Охендовский-два! Охендовский - три - продано!(то есть взято на поруки)
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Нихрена вы против него не сделаете пока порошенко президент. Это его страховка на выборах. Кого снять в кандидаты, например Саакашвили. Или кого еще кто будет опасен для порошенко и ляшко.
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" НАБУ подало в САП окончательное подозрение на главу ЦИК Охендовского "

Та шо вы говорите ?! А у Насирова тогда какое подозрение ? Предпоследнее ? Бу-га-га , импотенты с золотыми носками
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ подало в САП окончательное подозрение на главу ЦИК Охендовского
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