 "Ожидаем на выбор французов в пользу сильной Франции в объединенной Европе", - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Президента Украины.
"Ожидаем на выбор французов в пользу сильной Франции в объединенной Европе и активной позиции в восстановлении мира в Украине", - написал Порошенко.
Напомним, кандидаты в Президенты Франции от движения "Вперед" Эммануель Макрон и кандидат от "Национального корпуса" Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов, набрав 23,75% и 21,53% голосов избирателей соответственно.
Второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая.
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НУ И НУ!!
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Хоть здесь свой шнобель никуда не суйте, не показывайте на весь мир свое невежество лишний раз.
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