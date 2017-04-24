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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Порошенко (12758) Франция (1838)

 "Ожидаем на выбор французов в пользу сильной Франции в объединенной Европе", - Порошенко

Президент Петр Порошенко прокомментировал результаты первого тура выборов президента Франции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Президента Украины.

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"Ожидаем на выбор французов в пользу сильной Франции в объединенной Европе и активной позиции в восстановлении мира в Украине", - написал Порошенко.

Напомним, кандидаты в Президенты Франции от движения "Вперед" Эммануель Макрон и кандидат от "Национального корпуса" Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов, набрав 23,75% и 21,53% голосов избирателей соответственно.

Второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая.
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Молодец, стал настоящим политиком - помалкивать о своих предпочтениях до обьявления официальных результатов )))))
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Вот как раз и нет, соевый. Ле Пен за выход Франции из ЕС, а Крендель бубнит об объединенной Европе, наступая на те же грабли, что и с Трампом. Ничему история не учит, не говоря уже про Майданы. Дурака учить - только портить
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Надо дать понять пуйлу, что чуда, как с Трампом, не произойдет.
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А какое чудо с Трампом произошло? Выбрали американцы нормального дядьку, а не бесхребетных демократов.
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за какой, уточните? В его случае за поребрик морем надо плыть...
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Тремя морями - Черным, Мраморным, Средиземным
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Заявил потц ПоРашенко-"сильньій" лидер "сильной" Украиньі
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Сказав, як наслідний принц, який очікує виборів своїх васалов в підконтрольних йому провінціях.
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Жиринжопский заказал бронированный КАМАЗ шампуся и Сталагмита в честь паБедвы Маруськи Лепенихи.а оркестр Александрова слабает МУРКУ.. и Владимирский централ...
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вам надо меньше смотреть телеканал Интер и прочую Матню
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Вы на выборы в Америке тоже офигенные ожидания возлагали, школьные учителя винницкого разлива на должностях дипломатов...
Хоть здесь свой шнобель никуда не суйте, не показывайте на весь мир свое невежество лишний раз.
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эко Петро все завуалировал . мы ни за кого . за сильную Францию и точка . что жизнь научила ? как говорится " трусоват наш дон Томео . и политик изрядный
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Ожидаем на выбор французов в пользу сильной Франции в объединенной Европе", - Порошенко
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