 Правительство Германии о подрыве патруля ОБСЕ на Донбассе: "Это возлагает особую ответственность на тех, кто сидит в Москве"

Об этом заявил в понедельник представитель правительства Георг Штрайтер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Федеральное правительство ожидает от российского руководства, что оно примет незамедлительные меры для выяснения обстоятельств инцидента и наказания ответственных", - заявил представитель Меркель.
По его словам, на "поддерживаемых Россией боевиках, которые в противозаконно и насильно оккупировали части украинской территории, лежит особая ответственность".
Официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер Шефер в свою очередь отметил, что важно прояснить, был ли воскресный инцидент трагической случайностью или за ним стоит нечто большее, саботаж работы миссии мира. Он также обратил внимание на то, что трагедия произошла на фактически контролируемой боевиками территории, неподалеку от Луганска, "что возлагает особую ответственность на всех, кто поддерживает боевиков, тех, кто сидит в Москве".
Дипломат подчеркнул, что Германия поддерживает важную работу СММ, которая в течение более двух лет много сделала для того, чтобы не дать этому жестокому конфликту превратиться в открытую войну, и очень заинтересована в продолжении работы миссии.
Представитель МИД также заметил, что в свете случившегося "будет нелегко" говорить о созыве новой встречи в Нормандском формате, но следует предпринимать все возможные политические и дипломатические усилия для этого.
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