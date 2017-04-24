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 Политика Украины, Происшествия
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 Правительство Германии о подрыве патруля ОБСЕ на Донбассе: "Это возлагает особую ответственность на тех, кто сидит в Москве"

Берлин рассчитывает на быстрое расследование гибели наблюдателя СММ ОБСЕ и ранение двух сотрудников в минувшее воскресенье.

Об этом заявил в понедельник представитель правительства Георг Штрайтер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Федеральное правительство ожидает от российского руководства, что оно примет незамедлительные меры для выяснения обстоятельств инцидента и наказания ответственных", - заявил представитель Меркель.

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По его словам, на "поддерживаемых Россией боевиках, которые в противозаконно и насильно оккупировали части украинской территории, лежит особая ответственность".

Официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер Шефер в свою очередь отметил, что важно прояснить, был ли воскресный инцидент трагической случайностью или за ним стоит нечто большее, саботаж работы миссии мира. Он также обратил внимание на то, что трагедия произошла на фактически контролируемой боевиками территории, неподалеку от Луганска, "что возлагает особую ответственность на всех, кто поддерживает боевиков, тех, кто сидит в Москве".

Дипломат подчеркнул, что Германия поддерживает важную работу СММ, которая в течение более двух лет много сделала для того, чтобы не дать этому жестокому конфликту превратиться в открытую войну, и очень заинтересована в продолжении работы миссии.

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Представитель МИД также заметил, что в свете случившегося "будет нелегко" говорить о созыве новой встречи в Нормандском формате, но следует предпринимать все возможные политические и дипломатические усилия для этого.


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Как быстро озаботились из-за одного европейца, это не 10000 украинцев
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Россия МН17 сбила с 300 европейцами и никакой реакции от ЕС, так и с этим ОБСЕшником будет
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Ну, кто еще сегодня не высказал "озабоченность" по поводу погибшего ОБСЕ-шника?
Королевство Уага-Дугу - на выход!
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Это из-за того что под Москвой Рейхстаг брали..?
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Тогда и сбитый Боинг пусть козломордые расследуют, результат не заставит долго ждать
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Немцам надо пожёстче быть с современными нацистами.
Правительство Германии о подрыве патруля ОБСЕ на Донбассе: "Это возлагает особую ответственность на тех, кто сидит в Москве" - Цензор.НЕТ 4091
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это надо понимать так: "в Берлин за БМВ или Мерсами"?
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"На тех,кто сидит в москве"-неплохо сказано. Если перевод правильный конечно. Глядишь,скоро начнут вещи своими именами называть-"на долбаных кацапских нацистах".
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нацизм на РАБссии построили в 1918 году еще при дедушке чЛенине,Гитлер в это время пострадал от газовой атаки англичан в 1 Мировой войне,будучи ефрейтором Австро-Венгерской Ымперии..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравительство Германии о подрыве патруля ОБСЕ на Донбассе: "Это возлагает особую ответственность на тех, кто сидит в Москве"
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