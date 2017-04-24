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Все про:НАБУ (1648) Ляшко (1469) Сытник (378) САП (438)

 Антикоррупционные органы начали расследовать возможное незаконное обогащение Ляшко, - Сытник

Антикоррупционные органы открыли уголовное производство о возможном незаконном обогащении лидера фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олега Ляшко.

Об этом Українським Новинам сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, уголовное производство зарегистрировала Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Других деталей он не сообщил.

Как сообщалось ранее, Олег Ляшко задекларировал за 2016 год 218 750 гривен гонораров от компании "Новости 24 часа".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Когда шоу в коровнике заканчивается, Ляшко отдыхает от актерского труда в элитном Козине, где дома стоят десятки миллионов", - "Наші гроші". ВИДЕО
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Все заработанное Ляшком - тяжелый труд по продаже коров и садового инвентаря (вилы).
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Донбасс пасторов и вафлистов давно накуй послал
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сами избирали... смотри кого Ляшко Олег Валерійович. 03.12.1972 р.н.
Уродженець: Україна, Чернігівська обл., м. Чернігів.
Дактоформула: 2557393/0417741
Мешкав: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневий, вул. Червоноармійська, д.3, кв. 53.
Заарештовано: 21 червня 1994 р. за санкцією прокуратури м. Києва за обвинуваченням у скоєнні злочинів, передбачених ст. ст. 86-1; 191 ч.1; 42 КК. (всі статті в редакції КК України, що діяв на момент арешту - ще 1960 р, зі змінами).
Засуждено: 9 грудня 1994 р. судом м. Києва за ст.ст. 86-1; 44; 191; 194 ч.1; 42 КК до позбавлення волі на термін ШІСТЬ років, з конфіскацією майна.
За визначенням ВС України від 9 березня 1995 р. вирок було змінено: ст. 86-1 КК було перекваліфіковано на ст. 143 ч. 2 КК і термін позбавлення волі було знижено до ЧОТИРЬОХ років, але, як і раніше, з конфіскацією майна. и вторая судимость
2001 год - условная судимость на почве профессиональной деятельности.
ЧЕМ ОН ХУЖЕ ДВАЖДЫ СУДИМОГО ЯНУКОВИЧА????
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всё заработанно своей ж.... продажей совести,продажей интересов избирателей и ОПЛАЧЕНО КОЛОМОЙСКИМ!!!
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Давно пора скотыняку призвать к ответу!

Керівник фракції Радикальної партії в ВР Олег Ляшко задекларував 740 тисяч доларів, 90 тисяч євро та 890 тисяч гривень готівки.
Крім того, за даними електронної декларації, на рахунках у банках Ляшко має 1 844 775 грн та 190 700 грн.
Співмешканка Ляшка Росіта Сайранен має 200 тисяч доларів, 40 тисяч євро та 760 тисяч гривень готівки.
Минулого року Ляшко отримав два рази по 992 388 грн доходу від відчуження нерухомого майна та 2 245 500 грн доходу від відчуження рухомого майна.
Крім того, у Верховній Раді він отримав 79 596 грн заробітної плати та 80 559 грн коштів на ведення депутатської діяльності.
В Києві Ляшко володіє квартирами площею 367,20 кв.м. та 95,50 кв.м., офісом площею 182,80 кв.м.. та машиномісцем площею 23.60 кв.м.
Він також має "гараж" у Прилуках Чернігівської області площею 127,50 кв.м.
Також у власності нардепа 6 земельних ділянок в селі Княжичі Броварського району Київської області площею 210 кв.м.
Крім того, Ляшко орендує в смт Козин Обухівського району Київської області будинок площею 215,90 кв.м. та земельну ділянку площею 450 кв.м., а також земельну ділянку площею 142,30 кв.м.
Нардеп володіє двома автомобілями - Toyota Land Cruiser 2004 року випуску та Mercedes-Benz S 500L 4MATIK 2006 року випуску. Його співмешканка володіє автомобілем Mazda CX-5 2014 року випуску.
Із іншого цінного рухомого майна Ляшко задекларував колекцію монет, випущених Нацбанком України, колекцію срібних та золотих монет іноземного походження в кількості 5-ти штук, селянські вила, 4 годинники Vacheron Constantin, Ulysse Nardin, Breguet та Audemars Piguet, бігову доріжку та велотренажер, меблі, а також ювелірні вироби (комплект з білого металу, з чорними перлинами та дорогоцінним камінням - сережки та каблучка).
Його співмешканка Росіта Сайранен також володіє ювелірними виробами.
Ляшко має 33,33% корпоративних прав на ЗАТ "Редакція газети "Політика".
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все что нажито честним и непосильним - честно насосала шлюшка продажная
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Вот и любитель коров попался вот что кредит от МВФ делает с его позывами о приватизации и земельной реформе-- . Хомутынник был (насиров), Яценюк был (мартыненко) Кто там следующие? Литвин, Довгий, Деревянко?
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Чего там оно делало в тюрьме,кажись чего-то там сосало .........
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неужто этого далеко не бедного борца за счастье народное, играющего на бедном сельском электорате, удачно обогатившегося в оппозиции ко всем, решили прижать конкретно
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О! Виложопные истории будут позабавнее ношения симулянтов на носилках и беготни депутатов по судам с отмазками своего хозяина.
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ДАВНО ЖДЕМ-С! А ТО ОЛЕЖКА, НА ВОПРОС ГДЕ ОН ВЗЯЛ МИЛЛИОН БАКСОВ, ЗАМЕТНО СКИСАЕТ А ПОТОМ ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО НАЧАЛ СОБИРАТЬ ЕГО(миллион) ЕЩЕ С ДЕТДОМОВСКОЙ "КОПИЛКИ" С ПЯТНАДЦАТИ ЛЕТ...
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ну может хоть ляшка трахнут
раз насира с мартыном нельзя
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Тавишо! Парєнь з села ,простак з народу не міг і не може незаконно збагатитися! Все що в нього є нажите виключно своїм розумом та сумлінною працею руками !
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Нужно отстегнуть так называемому "народному фронту" и возьмут на поруки.Им не в первой.
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О, заднеприводного начинають припугивать. Скоро услышим от Олежки "Наша партия с удовольствием присоединяется к коалиции парламентских фракций" , "Гройсман - лучший премьер", "Порох - наше всё!" )
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Ну , тепер почнеться ... Готуйтеся , скотиняки ви такі ...
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Ляшко все стрілки переведе на кремлівську зозулю, злодія Порошенко, кремлівське пуйло і невгамовних олігархів, сам же він як завжди, вискочить сухим з води.
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Петруччо, видимо, будет проталкивать в Раде что-то запредельное, типа земельной реформы, нужны голоса
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Припугнут дырявого радыкала уголовным делом и станет он живо в коалицию с порохо-рыгами, прикинет что лучше иметь мандат в коалиции чем туманное будущее в перевыборах... А вдруг не окажется уже 10% лохов среди электората и в лучшем случае пролезет шляшко сам с парой-тройкой прихлебателей, что тогда, где наколупать фракцию и кто с ним тогда вообще станет разговаривать? Тогда придётся отвечать где взял домишко по соседству с клюевым за пару лямов зелёными. Но как он тогда обос*ался когда следаки к нему по ошибке заявились..., а может и не по ошибке, может уже намекали под кого пора ложиться радыкальному...
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да неужели? Посмеют наехать на самого честного и пассионарного, у которого доходы сугубо от коровки, которую он самолично доит?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАнтикоррупционные органы начали расследовать возможное незаконное обогащение Ляшко, - Сытник
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