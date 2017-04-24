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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10179) контракт (284) отчет (257) Укрзализныця (1060) Гройсман (2833) Бальчун Войцех (79)

 Решение о продлении контракта с Бальчуном будет принято по результатам его публичного отчета за год, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что решение о целесообразности продления контракта с главой ПАО "Укрзализныця" Войцехом Бальчуном будет приниматься по результатам его отчета о работе за год.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на брифинге в Харькове в понедельник.

"Он абсолютно публично отчитается. Мы оценим его работу и затем примем решение, продолжаем с ним контракт или нет. Это зависит не от меня или кого-то другого - это зависит от качества работы, которая была проведена за год "Укрзализницей", - сказал Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Омелян готов поддержать отставку Бальчуна: "Контракт следовало бы расторгнуть уже на втором месяце его работы"

Как сообщалось, 11 апреля министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что руководство ПАО "Укрзализныця " не отвечает потребностям Украины и должно быть уволено. Омелян отметил, что решение проблем "Укрзализныци" требует кадровых решений от Кабинета министров и выразил надежду, что на этом уровне в этом месяце будут приняты соответствующие решения.

В январе текущего года премьер-министр Украины Гройсман поддержал главу "Укрзализныци" Бальчуна в конфликте с Омеляном. "Распри оставляйте дома", - сказал он тогда в ходе заседания Кабинета министров, призвав к конструктивной работе в сфере инфраструктуры и транспорта.

Омелян и Бальчун на том заседании обменялись критическими высказываниями относительно их действий на своих постах в ходе заседания Кабмина.
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Гройсман,а ты подписал контракт с народом Украины ? А чего-то не вспомню ....
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Якщо Гройсман не вмовить Бальчуна лишитись на посаді та працювати далі це буде особистий провал Гройсмана. Досі в Гройсмана немає жодних перемог і тільки Укрзалізниця показує вражаючі результати! Бальчун фартовий менеджер, треба збільшити йому зарплату вдвічі і підписати з ним трирічний контракт! Україні потрібні фартові та успішні менеджери! Нікчем та ідіотів в нас вистачає, і вдалих керівників немає! Бальчун готовий і далі відстоювати позицію збільшення вартості вантажних перевезень Укрзалізниці, а це для нас питання життя та смерті! Якщо збільшимо ціни на вантажні перевезення - підштовхнемо олігархів продавати заводи іноземним інвесторам і не лізти в нову приватизацію, якщо не збільшимо ціни - все лишиться як раніше - Україна буде обслуговувати кримінальних олігархів й надалі!
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Во первых:сначала Гройсман обязан отчитаться.Разговор о поднятии пенсий в БУДУЩЕМ ещё ничего для него не меняет.И во вторых "укрзализниця" ещё не купила туалеты по миллиону за штуку.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРешение о продлении контракта с Бальчуном будет принято по результатам его публичного отчета за год, - Гройсман
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