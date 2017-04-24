 Решение о продлении контракта с Бальчуном будет принято по результатам его публичного отчета за год, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на брифинге в Харькове в понедельник.
"Он абсолютно публично отчитается. Мы оценим его работу и затем примем решение, продолжаем с ним контракт или нет. Это зависит не от меня или кого-то другого - это зависит от качества работы, которая была проведена за год "Укрзализницей", - сказал Гройсман.
Как сообщалось, 11 апреля министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что руководство ПАО "Укрзализныця " не отвечает потребностям Украины и должно быть уволено. Омелян отметил, что решение проблем "Укрзализныци" требует кадровых решений от Кабинета министров и выразил надежду, что на этом уровне в этом месяце будут приняты соответствующие решения.
В январе текущего года премьер-министр Украины Гройсман поддержал главу "Укрзализныци" Бальчуна в конфликте с Омеляном. "Распри оставляйте дома", - сказал он тогда в ходе заседания Кабинета министров, призвав к конструктивной работе в сфере инфраструктуры и транспорта.
Омелян и Бальчун на том заседании обменялись критическими высказываниями относительно их действий на своих постах в ходе заседания Кабмина.
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