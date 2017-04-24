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 Политика Украины
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Все про:Молдова (760) судья (1803) экстрадиция (277) САП (438) Чаус (90)

 На этой неделе суд Молдовы рассмотрит вопрос выдачи Украине судьи Чауса, - САП

До момента передачи судьи Чауса украинским правоохранителям все процессуальные действия с ним проводят правоохранительные органы Молдовы в соответствии с молдавским законодательством.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"На многочисленные запросы СМИ Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщает, что по информации Антикоррупционной прокуратуры Молдовы на этой неделе судом Молдовы будет рассмотрена апелляция прокуратуры на меру пресечения в виде домашнего ареста для судьи Николая Чауса и выдачу украинским правоохранительным органам для осуществления правосудия", - рассказали в ведомстве.

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"Ходатайство о задержании и выдаче судьи Чауса для осуществления правосудия Украине было передано молдавской стороне 18 января 2017 г., а 6 марта 2017 г. детективы НАБУ лично отвезли документы для осуществления процедуры экстрадиции в Кишинев в прокуратуру Молдовы. Сейчас, по информации Антикоррупционной прокуратуры Молдовы, судья Николай Чаус находится под экстрадиционным арестом, однако судом Молдовы учитывая его пребывания под стражей больше месяца и отсутствие возможности влиять на ход следствия принято решение о применении меры пресечения в виде домашнего ареста. Просим заметить, что судья Николай Чаус находится на территории Молдовы и до момента передачи его украинским правоохранителям все процессуальные действия с ним проводят правоохранительные органы Молдовы в соответствии с молдавским законодательством и международно-правовыми договорами", - добавили в САП.

Напомним, ранее суд вернул САП ходатайство о заочном расследовании в отношении судьи Чауса. Суд подчеркнул, что сторона обвинения (САП) не представила доказательства пребывания Чауса в международном розыске после 8 февраля.

9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Днепровского райсуда Киева Чауса в получении взятки в $150 тысяч. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал лопатой во дворе собственного частного домовладения. Чаус ранее был известен тем, что вел уголовные дела против участников Евромайдана, а также бизнесмена Юрия Иванющенко и экс-главы партии УКРОП Геннадия Корбана.

6 августа Рада дала согласие на задержание и арест судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.

Позже Николай Чаус добровольно явился в правоохранительные органы Молдовы и заявил о том, что он незаконно пересек молдавско-украинскую границу. Кишиневский суд 2 марта вынес постановление об аресте Чауса. 2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины передали в Генпрокуратуру документы для экстрадиции Чауса из Молдовы.
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нарешті особистий суддя пєті рошена дасть покази проти свого політичного власника і рошена посадять на довічне.
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Чаус знает много чего интересного и если ему яички тисками прищемить то обязательно поделится своими знаниями с народом Украины !!!
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Нам много не надо, можете передать только голову!
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Как-то плохо стала относиться к Украине Молдова.
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ПОЦоны-барыги во власти Молдовы и при желании вашего Поросенко, его вернули бы без суда и следствия, как было тысячи раз до этого. Молдова это вам не Румыния в которую не бежит прятаться ни один барыга.

Значит такого желания нет. ... а подельники из Молдов всего лишь выполняют дружескую помощь.

На этой неделе суд Молдовы рассмотрит вопрос выдачи Украине судьи Чауса, - САП - Цензор.НЕТ 1501
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Отдавайте его нам!!!
Тут он получит порицание от Пороха....медаль от ВСудаУ...и свободу от Рюкзака Аваковича)))
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У Дніпропетровській області суд відмовив Максиму Царьову, сину екс-нардепа від Партії регіонів Олега Царьова, у позовній заяві щодо виселення сімей вимушених переселенців з маєтку його батька, розташованого в селі Старі Кодаки під Дніпром. Відповідне рішення суд Дніпропетровського району області прийняв у понеділок, 24 квітня.

При цьому ні Максима Царьова, ні його представників на судовому засіданні не було. Син екс-регіонала подав позов окремо на сім'ю переселенця з Донбасу Володимира Моісеєва, який нібито перешкоджає в наближенні до будинку.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа этой неделе суд Молдовы рассмотрит вопрос выдачи Украине судьи Чауса, - САП
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