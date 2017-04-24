 На этой неделе суд Молдовы рассмотрит вопрос выдачи Украине судьи Чауса, - САП

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
"На многочисленные запросы СМИ Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщает, что по информации Антикоррупционной прокуратуры Молдовы на этой неделе судом Молдовы будет рассмотрена апелляция прокуратуры на меру пресечения в виде домашнего ареста для судьи Николая Чауса и выдачу украинским правоохранительным органам для осуществления правосудия", - рассказали в ведомстве.
"Ходатайство о задержании и выдаче судьи Чауса для осуществления правосудия Украине было передано молдавской стороне 18 января 2017 г., а 6 марта 2017 г. детективы НАБУ лично отвезли документы для осуществления процедуры экстрадиции в Кишинев в прокуратуру Молдовы. Сейчас, по информации Антикоррупционной прокуратуры Молдовы, судья Николай Чаус находится под экстрадиционным арестом, однако судом Молдовы учитывая его пребывания под стражей больше месяца и отсутствие возможности влиять на ход следствия принято решение о применении меры пресечения в виде домашнего ареста. Просим заметить, что судья Николай Чаус находится на территории Молдовы и до момента передачи его украинским правоохранителям все процессуальные действия с ним проводят правоохранительные органы Молдовы в соответствии с молдавским законодательством и международно-правовыми договорами", - добавили в САП.
Напомним, ранее суд вернул САП ходатайство о заочном расследовании в отношении судьи Чауса. Суд подчеркнул, что сторона обвинения (САП) не представила доказательства пребывания Чауса в международном розыске после 8 февраля.
9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Днепровского райсуда Киева Чауса в получении взятки в $150 тысяч. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал лопатой во дворе собственного частного домовладения. Чаус ранее был известен тем, что вел уголовные дела против участников Евромайдана, а также бизнесмена Юрия Иванющенко и экс-главы партии УКРОП Геннадия Корбана.
6 августа Рада дала согласие на задержание и арест судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.
Позже Николай Чаус добровольно явился в правоохранительные органы Молдовы и заявил о том, что он незаконно пересек молдавско-украинскую границу. Кишиневский суд 2 марта вынес постановление об аресте Чауса. 2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины передали в Генпрокуратуру документы для экстрадиции Чауса из Молдовы.
171 8
Торговке наркотиками, на взятке от которой погорел судья Чаус, суд вынес более суровый приговор(29)
Процедура экстрадиции в Украину судьи Чауса начата, - антикоррупционной прокурор Молдовы Морарь(19)
Суд Молдовы продлил арест украинского судьи Чауса на 10 суток(0)
САП готова доказать уголовный характер совершенных Чаусом преступлений, если он запросит убежище, - Холодницкий(18)
Молдавский суд арестовал судью Чауса на 15 суток(47)
Чаус отказался от дачи показаний молдавским правоохранителям, - антикоррупционный прокурор Молдовы Морарь(4)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Значит такого желания нет. ... а подельники из Молдов всего лишь выполняют дружескую помощь.
Ответить
Тут он получит порицание от Пороха....медаль от ВСудаУ...и свободу от Рюкзака Аваковича)))
Ответить
При цьому ні Максима Царьова, ні його представників на судовому засіданні не було. Син екс-регіонала подав позов окремо на сім'ю переселенця з Донбасу Володимира Моісеєва, який нібито перешкоджає в наближенні до будинку.
Ответить