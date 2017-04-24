 Гройсман пообещал расширить действие программы "Доступные лекарства"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, общаясь с журналистами в Харькове.
"3 1 апреля мы начали программу бесплатных лека рств для украинцев. Очевидным является факт, что программа начала работать и люди получают доступ к бесплатным лекарствам. Нам нужно еще время, чтобы дойти до каждого уголка, особенно в сельской местности, где сети (аптек) будут участвовать в этой программе", - отметил Гройсман.
"Разумеется, за один месяц выстроить работу по всей стране трудно, но за определенный период времени система будет работать, как часы", - подчеркнул он.
Премьер-министр напомнил, что на позапрошлой неделе провел селекторную работу по вопросам охраны здоровья с председателями областных государственных администраций, которые показали, что правительственная программа реимбурсации начала свою работу в каждой области.
"Это означает, что люди все больше и больше получают доступ к бесплатным лекарствам", - подчеркнул Владимир Гройсман.
Глава Правительства отметил, что находясь в Харькове посетит местную аптеку для того, чтобы "из первоисточника услышать, в чем есть проблемы, что нужно усовершенствовать".
"Мы будем находить проблемы, если они есть в системе, или в регионах, и будем их решать. Средств у нас достаточно, система построена качественно и в интересах украинских граждан, поэтому мы будем только совершенствовать ее работу", - сказал премьер-министр.
Напомним,1 апреля программа реимбурсации лекарств (возмещение стоимости лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа (инсулиннезависимый диабет) и бронхиальной астмы) вступила в силу.
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Как там в арифметике миллион умножить на ноль равняется нулю. Тот же принцип здесь как можно что то расширить, если его нет.
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