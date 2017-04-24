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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кабмин (10179) лекарства (697) Гройсман (2833)

 Гройсман пообещал расширить действие программы "Доступные лекарства"

Правительственная программа "Доступные лекарства" начала работу в каждой области страны, и Правительство продолжит совершенствовать систему, чтобы охватить все большее количество украинцев и обеспечить более широкий доступ граждан к бесплатным лекарствам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, общаясь с журналистами в Харькове.

"3 1 апреля мы начали программу бесплатных лека рств для украинцев. Очевидным является факт, что программа начала работать и люди получают доступ к бесплатным лекарствам. Нам нужно еще время, чтобы дойти до каждого уголка, особенно в сельской местности, где сети (аптек) будут участвовать в этой программе", - отметил Гройсман.

"Разумеется, за один месяц выстроить работу по всей стране трудно, но за определенный период времени система будет работать, как часы", - подчеркнул он.

Премьер-министр напомнил, что на позапрошлой неделе провел селекторную работу по вопросам охраны здоровья с председателями областных государственных администраций, которые показали, что правительственная программа реимбурсации начала свою работу в каждой области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2,7 тыс. аптек приняли участие в программе по реимбурсации лекарств, - Розенко

"Это означает, что люди все больше и больше получают доступ к бесплатным лекарствам", - подчеркнул Владимир Гройсман.

Глава Правительства отметил, что находясь в Харькове посетит местную аптеку для того, чтобы "из первоисточника услышать, в чем есть проблемы, что нужно усовершенствовать".

"Мы будем находить проблемы, если они есть в системе, или в регионах, и будем их решать. Средств у нас достаточно, система построена качественно и в интересах украинских граждан, поэтому мы будем только совершенствовать ее работу", - сказал премьер-министр.

Напомним,1 апреля программа реимбурсации лекарств (возмещение стоимости лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа (инсулиннезависимый диабет) и бронхиальной астмы) вступила в силу.


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Лекарства выписывать те, что есть, или те, что лечат, и чем они отличаются. Жванецкий
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Лекарства есть,только дают не те,что надо,а те,что есть.
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И причем самые дешевые, которые даже врачи не приписывают.
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Вова, балабол, по чьим стопам идешь? Оставь себе на горчичники.
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На очереди програма-доступная похлебка и доступный секонд хенд.
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Даєш, що й доступні авіаквитки! Ryanair - у Жуляни!
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Программа не работает, а додик Гнойсман уже расширяет ее действие.
Как там в арифметике миллион умножить на ноль равняется нулю. Тот же принцип здесь как можно что то расширить, если его нет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман пообещал расширить действие программы "Доступные лекарства"
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