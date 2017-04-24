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 Кучма призывает Россию оказать влияние в вопросе расследования подрыва автомобиля миссии ОБСЕ

Бывший Президент (1994-2005), представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) Леонид Кучма призывает Россию оказать свое влияние для расследования подрыва автомобиля патруля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на мине на неподконтрольной власти территории Луганской области.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook его пресс-секретарь Дарья Олифер, передает Цензор.НЕТ.

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"Приношу свои глубокие соболезнования родным, близким и коллегам погибшего представителя СММ ОБСЕ. Убежден в необходимости тщательного расследования этого вопиющего инцидента; те, кто виноват в произошедшем, должны понести наказание", - говорится в комментарии Кучмы касательно подрыва патруля СММ ОБСЕ.

"Призываю Россию оказать свое влияние в этом вопросе. Безопасность сотрудников миссии неоднократно становилась предметом обсуждения Трехсторонней контактной группы, украинская сторона постоянно высказывала свое беспокойство относительно агрессии по отношению к патрулям ОБСЕ, которые происходят на неподконтрольной Украине части Донбасса. Я приветствую мужество и решимость главы СММ ОБСЕ Эртурула Апакана продолжить работу миссии в Украине. Безопасность - краеугольный камень для всего урегулирования ситуации на Донбассе, и инцидент в Луганской области в очередной раз подтвердил это", - подчеркнул Кучма.

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Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены наблюдатели из Германии и Чехии.
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От старым маразматик,нашёл кого призывать ,ещё призови их про Боинг ими же сбитый расследование провести ....
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"Кучма призывает Россию оказать влияние в вопросе расследования подрыва автомобиля миссии ОБСЕ", - призывает с эффектом минских договоренностей?
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ты предложи Медведчуку и Кононенко с повинной в ГПУ прийти - тот же самый результат получишь...
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Леня)))Отдай своего бастарда Рината в залог договоренностей!!!)))
А там глядишь все будет ОК))))
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Недавно погибли двое Украинских воинов и не было от кучмы призывов к россии- почему?
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для таких как Леня и Пудинг с Потрохом...
жизнь украинцев бесценна!!!
Она в прямом смысле НИЧЕГО НЕ СТОИТ
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Совсем дед рехнулся-что бы лапотные сами себе дело шили?!
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это правильно, а в незалежной даже убийства на майдане не расследуют
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