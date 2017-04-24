 СБУ задержала двух пограничников на Закарпатье за содействие контрабанде сигарет в Европу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Правоохранители установили, что один из руководителей отдела пограничной службы Мукачевского отряда и один из начальников оперативно-розыскного отдела Западного управления Госпогранслужбы "помогали" местным жителям перевозить сигареты вне пунктов пропуска.
Как отмечается, злоумышленники установили таксу в 50-70 долларов за каждый ящик с сигаретами.
Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов получения пограничниками взяток от контрабандистов и задержали их на рабочих местах.
Обоим задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.
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