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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Минобороны (5015) помощь (3275) США (12427)

 США предоставили Украине технической помощи на 175 миллионов долларов, - Минобороны

Министерство обороны Украины заявляет, что Соединенные Штаты Америки предоставили Украине технической помощи на 175 млн долларов за период с 2014 года по март 2017 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Українські Новини".

"В 2014 - марте 2017 года получено международной технической помощи на общую сумму 174 789 097 долларов США", - говорится в ответе.

Отмечается, что международная техническая помощь предоставляется Министерству обороны и Генеральному штабу Вооруженных сил на основании соглашений между Кабинетом Министров и правительством США о гуманитарном и технико-экономическом сотрудничестве от 7 мая 1992 года и о реализации программ и проектов международной помощи в военной сфере от 8 декабря 1999 года.

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Согласно ответу, в Минобороны и Генштабе реализовываются программы финансирования предоставления военной техники, имущества и услуг США Foreign Military Financing, European Reassurance Initiative и Ukraine Security Assistance Initiative, которые финансирует Министерство обороны США.

Как сообщалось, в декабре 2016 года США предусмотрели выделение 350 млн долларов из оборонного бюджета страны на помощь Украине в 2017 году.
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Кому война , а кому мать родная .
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Ау ! Шакали ! Починайте гавкать !!!!
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По ценам на Штатовское оборудование и технические средства то за три года не так и много.
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Петина дача в надежной охране, и муха не пролетит.
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Ииии мы все поздравляем наши новых 175 миллионеров! Апплодисменты товарищи!!!
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Контроль использования денег от США,отчёты,доклады это всё отсутствует.Куда делись - как в сухую землю ушли.
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Ой спасибо, благодетелям! Щедро!
Украине, воюющей стране, целых 175 млн.!!!
Бедной стране Израилю - 38 млрд. на 9 лет, т.е. в 2017 году и каждый год далее по 4,2 млрд, а Украине - 175 млн.
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/09/15/7120648/


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США предоставили Минобороне. Сколько из этой помощи дошло до конечных потребителей в армии Украины одному Богу известно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША предоставили Украине технической помощи на 175 миллионов долларов, - Минобороны
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