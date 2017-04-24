 США предоставили Украине технической помощи на 175 миллионов долларов, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Українські Новини".
"В 2014 - марте 2017 года получено международной технической помощи на общую сумму 174 789 097 долларов США", - говорится в ответе.
Отмечается, что международная техническая помощь предоставляется Министерству обороны и Генеральному штабу Вооруженных сил на основании соглашений между Кабинетом Министров и правительством США о гуманитарном и технико-экономическом сотрудничестве от 7 мая 1992 года и о реализации программ и проектов международной помощи в военной сфере от 8 декабря 1999 года.
Согласно ответу, в Минобороны и Генштабе реализовываются программы финансирования предоставления военной техники, имущества и услуг США Foreign Military Financing, European Reassurance Initiative и Ukraine Security Assistance Initiative, которые финансирует Министерство обороны США.
Как сообщалось, в декабре 2016 года США предусмотрели выделение 350 млн долларов из оборонного бюджета страны на помощь Украине в 2017 году.
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Украине, воюющей стране, целых 175 млн.!!!
Бедной стране Израилю - 38 млрд. на 9 лет, т.е. в 2017 году и каждый год далее по 4,2 млрд, а Украине - 175 млн.
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/09/15/7120648/
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