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Все про:отставка (2296) ПАСЕ (1019) Россия (70146) Сирия (2392) Гончаренко (217) Аграмунт Педро (38)

 ПАСЕ завтра проведет отдельные слушания по визиту Аграмунта в Сирию, - Гончаренко

Сегодня украинская делегация в ПАСЕ потребовала отставки Аграмунта, в заседании был оглашен перерыв

В Парламентской ассамблее Совета Европы завтра, 25 апреля, состоятся отдельные слушания касательно визита в Сирию президента Ассамблеи Педро Аграмунта. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил народный депутат от БПП, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Члены группы консерваторов ПАСЕ высказались за добровольную отставку Педро Аграмунта с позиции президента ПАСЕ. Причина - недопустимая с нашей точки зрения ситуацией с его визитом в Сирию совместно с депутатами Госдумы России. Прямо сейчас мы в ПАСЕ подняли вопрос, что Аграмунт больше не имеет права возглавлять Ассамблею. Аграмунт был вынужден объявить перерыв и сбежал из зала. Происходящее - беспрецедентно! Возобновляется заседание и Аграмунта нет. Заседание ведёт парламентарий из Соединённого Королевства сэр Роджер Гэйл. Завтра состоятся отдельные слушания по сирийскому визиту Аграмунта. Время будет объявлено позднее. Во время первой части заседания, я добился слова и призвал Аграмунта, как человека опозорившего Ассамблею, немедленно уйти в отставку. "Если вы кабальеро - уходите в отставку!" - написал он.

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В эфире "112 Украина" Гончаренко добавил, что сегодня на заседании ПАСЕ прозвучали извинения Аграмунта по этому поводу, он пояснил, что ездил в Сирию не как президент ПАСЕ, а как испанский сенатор, и намеревался дальше вести заседание, однако украинская делегация потребовала его немедленной отставки.

"После того, как это требование были поддержаны целым рядом делегатов из других стран и политических групп, Аграмунт был вынужден объявить перерыв и ушел советоваться с президентским комитетом о том, что делать дальше. Мы настроены очень решительно. Мы будем добиваться, как минимум, того, чтобы он сейчас перестал вести заседание и передал его кому-то другому", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Аграмунт традиционно убежал с заседания сессии ПАСЕ, на котором обсуждали его визит в Сирию с депутатами Госдумы РФ, - Ирина Геращенко

Напомним, ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отметила, что Аграмунт должен нести политическую ответственность за свои действия.

Отметим, 20 марта председатель ПАСЕ Педро Аграмунт посетил Сирию вместе с депутатами Государственной Думы РФ.
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Аргамунд конечно еще тот Пэдро,
но Алёшенька недалеко отполз...То еще, чмо!...
ПАСЕ завтра проведет отдельные слушания по визиту Аграмунта в Сирию, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 8554
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занимая такой пост, надо 7 раз подумать -кто же ты сенатор или глава ПАСЕ
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Хорошо Лёшке жить - пистит себе,путешествует,иногда даже ноги ему хотят ломиком переломать ....
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"Члены группы консерваторов ПАСЕ высказались за добровольную отставку Педро Аграмунта с позиции президента ПАСЕ. Причина - недопустимая с нашей точки зрения ситуацией с его визитом в Сирию совместно с депутатами Госдумы России. Прямо сейчас мы в ПАСЕ подняли вопрос, что Аграмунт больше не имеет права возглавлять Ассамблею. Аграмунт был вынужден объявить перерыв и сбежал из зала...". - вот какое ПАСЕ! Давайте пригласим его на гейпарад, ведь он же Педро.
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Летал на самолете пукина и настаивает на возвращение рашистов в ПАСЕ - это просто совпадение.
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