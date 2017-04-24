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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Арьев (492) ПАСЕ (1019) Сирия (2392) скандал (5003) Аграмунт Педро (38)

 В ПАСЕ грандиозный скандал. Очень многие делегаты требуют отставки президента, - Арьев

После поездки президента ПАСЕ Педро Аграмунта в Сирию в Ассамблее разгорелся грандиозный скандал.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал депутат Верховной Рады и член украинской делегации Владимир Арьев.

"В ПАСЕ самый грандиозный скандал за все время существования из-за визита президента Ассамблеи в Сирию и коррупционных обвинений. Очень многие делегаты требуют отставки. Но сначала зал должен услышать объяснения, которые Аграмунт должен предоставить прямо сейчас", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аграмунт объяснил свой визит в Сирию с депутатами Госдумы РФ: это была частная поездка

Напомним, ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отметила, что Аграмунт должен нести политическую ответственность за свои действия.

Отметим также, что 20 марта председатель ПАСЕ Педро Аграмунт посетил Сирию вместе с депутатами Государственной Думы РФ.






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лучше на бочку с порохом посадить..пущай полетает
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И кто скажет, что мы не самая гуманная нация в мире? Люблю Украинцев и Украину. Учитесь у Хунты, как быть толерантными, а то немцы, шведы...
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Давно пора! Это какое то ватное чмо ,купленное с потрохами сидит в ПАСЕ!
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Может и в ПАСЕ аникорупционное бюро пора вводить?
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Аграмунт должен предоставить прямо сейчас-а он что не убег
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Представляю если бы он еще Асада назвал торговым партнером...
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"...и коррупционных обвинений"

Интересно - кто платил?
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От вопрос, понятно же, шо пингвинЫ и сенегальцы...Через Госдепь.
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посмотрим, может арьев выдает желаемое за действительное (да и "Очень многие делегаты" как-то расплывчато звучит) и все закончится пшиком
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Можно втихаря заплатить кацапу за временное неудобство и прилюдно, якобы, навешать кацапу пендалей - фсё останется на своих местах но при этом фсе спать будут спокойно.
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Наконец-то хорошая работа, Арьев. Так держать, развиватйе успех, объединяйтесь и боритесь вместе с нормальными евродепутатами, коих там всёравно большинство.
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коих там всёравно большинство.

ващще не уверен...
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Там надо просто занимать постоянно активную, инициативную позицию, вести инофрмационно-разъяснительную работу среди евродепутатов (на счёт информационного поля - здесь вообще отдельная тема, так как это поле непаханное для Украины в Европе), а не просто штаны просиживать. Тогда будет результат. Теперь по Аргамунту. Факты по нему известны ещё с 2012 года, буквально сегодня была статья на "Европейской правде" о его прошлом. То как его вообще выбрали главой Европарламента, стало возможным опять лишь, только потому что кацапы готовились, время не теряли, и не теряют. И то, что сегодня Арьев наконец-то с другими порядочными евродепутатами наконец-то сделали уже существенный котршаг, не может не радовать. Надо продолжать в том же духе, брать инициативу в свои руки и пытаться везде продвигать украинский интерес, который совпадает с европейскими ценностями и стандартами.
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Якшания с Хуйлевником становятся всё более токсичными для западного политикума, заигрывания с рахой в репутационном смысле становятся всё тяжелее, а ништяков за это похоже становится всё меньше, похоже рашистское лобби скоро скукожится до откровенных холуев и тех кого держат за бейцы жесским компроматом.
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Ну, Арьев там на скандале отрывается по полной.Наших хлебом не корми-дай влезть в какую-нибудь муйню.В этом они спецы.А то, что у нас коррупция такая ,что стыдно перед африканцами и договорняки с кацапами и колаборантами, так это херня.
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Виступить - тоді можна висновки робити. Там пусті популістичні слова сприймаються, як брехня. А конструктив, навіть якщо кислий, залишить президента на посаді.
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Подождите какать, через завтра напишут совершенно другую историю
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Какать, процесс естественный. ждать нех, возможны нэприемности. Так, что мочим! (ся). Сентеция однако.
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Сам ты педро, а Порошенко П.А. и выше, и толще, и куче-ря-вие.
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"Но сначала зал должен услышать объяснения, которые Аграмунт должен предоставить прямо сейчас" как он их услышит если Аграмунт сбежал из зала?
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не прет нынче кацапам, надо гундяя на подмогу звать... )
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если западные депутаты безнаказанно катаются в Крым, почему их так возмутила поездка Аграмунта
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ПАСЕ грандиозный скандал. Очень многие делегаты требуют отставки президента, - Арьев
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