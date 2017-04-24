 В ПАСЕ грандиозный скандал. Очень многие делегаты требуют отставки президента, - Арьев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал депутат Верховной Рады и член украинской делегации Владимир Арьев.
"В ПАСЕ самый грандиозный скандал за все время существования из-за визита президента Ассамблеи в Сирию и коррупционных обвинений. Очень многие делегаты требуют отставки. Но сначала зал должен услышать объяснения, которые Аграмунт должен предоставить прямо сейчас", - написал он.
Напомним, ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отметила, что Аграмунт должен нести политическую ответственность за свои действия.
Отметим также, что 20 марта председатель ПАСЕ Педро Аграмунт посетил Сирию вместе с депутатами Государственной Думы РФ.
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Интересно - кто платил?
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ващще не уверен...
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