 Экс-министр Абромавичус подал апелляцию по иску Кононенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Я абсолютно не согласен с неквалифицированным и предвзятым рассмотрением дела Печерским судом и подаю апелляцию", - говорится в заявлении экс-министра.
Абромавичус считает, что в четверг 13 апреля Печерский суд Киева вынес предвзятое решение в деле о защите чести Кононенко вопреки имеющимся материалам в деле. По мнению экс-министра и его защитников, судья торопилась во время рассмотрения дела: не удовлетворила ни одного ходатайства адвокатов и не использовала достаточно времени на исследование представленных доказательств и на опрос ответчика. Абромавичус подчеркивает, что его адвокаты предоставили четкие доказательства по каждому утверждению из пресс-конференции, по которой судится Кононенко, однако они не заинтересовали судью и представителя оппонентов.
В связи с этим бывший министр экономического развития заявил о предвзятости судебного разбирательства и создании видимости процесса с заранее известным результатом. Он призвал общественность обратить внимание на рассмотрение этого дела и пообещал оперативно информировать о ходе его рассмотрения в апелляционной инстанции.
Как сообщалось, НАБУ с февраля 2016 года ведет уголовное производство по фактам, озвученным тогдашним главой МЭРТ Айварасом Абромавичусом (относительно возможного вмешательства в работу МЭРТ со стороны народного депутата Игоря Кононенко и других лиц). 22 апреля 2016 года САП направила в Соломенский суд Киева обвинительный акт в рамках этого дела относительно Андрея Пасишника.
Соломенский райсуд Киева 13 марта 2017 года вновь отложил рассмотрение уголовного производства по обвинению А.Пасишника в попытке влияния на министра экономического развития и торговли Украины с целью принятия им незаконного решения. В настоящее время Пасишник занимает должность первого заместителя гендиректора ПАО "Укртранснафта". В начале 2016 года занимал пост исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины".
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