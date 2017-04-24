 Северная Корея призывает США "обдумать катастрофические последствия" учений в водах вблизи КНДР, - Reuters

Об этом сообщило информационное агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Американские авианосцы проводят совместные учения с японскими военно-морскими силами. Учения должны послужить предупредительным сигналом для Северной Кореи, которая может совершить еще одно ядерное испытание в нарушение санкций ООН, пишет агентство. Два японских эсминца уже присоединились к американским кораблям в западной части Тихого океана. Южная Корея также заявила о том, что ведет переговоры о присоединении к учениям.
Северная Корея резко отреагировала на приближение американских авианосцев. В понедельник страна заявила, что использование корабля "Карл Винсон" является очень опасным действием.
"США стоит не беситься, а тщательно обдумать любые катастрофические последствия своего глупого военно-провокационного поступка", - написала в понедельник газета правящей партии Кореи, "Нодон синмун". - "Агрессора ждут только трупы и смерть".
Президент Китая Си Дзиньпин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом в понедельник призвал все стороны проявить сдержанность. Пекин опасается, что ситуация может выйти из-под контроля и привести к войне и падению его изолированного и бедного соседа. Китай готов сотрудничать со всеми сторонами, в том числе США, чтобы гарантировать безопасность, заявил Си.
Напомним, об отправке авианосной ударной группы ВМС США к берегам Корейского полуострова стало известно 9 апреля. Власти КНДР действия Вашингтона расценили как провокацию и пообещали дать на нее "жесткий ответ".
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Минимум двадцать лет жесткого карантина за колючей проволокой - путь до единой Кореи.
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-А как же митинг против терроризма?
-На него идите,мы взрывать не будем."
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а попридержать своего выкормыша - Ына, не? Чтоб не проводил новых испытаний ЯО? Или пусть и дальше наращивает и совершенствует свой ядерный потенциал, угрожая всем, к кому дотягиваются его ракеты? Какой выход, китаёзы, что вы предлагаете? Чтоб оставалось всё как есть?
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А США призывают Ким-Чен-Жира "обдумать катастрофические последствия" испытаний его ядреной бомбы. Той самой, которая в прошлый раз типа поломалась, а теперь её испытания намечены на завтра - на 85-ю годовщину Корейской народной армии.
Китайцы и русня подтягивают войска к границам с КНДР. Типа, чтобы остановить возможный поток беженцев. Правда зачем при этом подтягиваются зенитно-ракетные комплексы - нифига непонятно. Наверное беженцы бежать из коммунистического рая будут на воздушных шарах и воздушных змеях.
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Сначала - трупы, а потом смерть...
Мне "посчастливилось" услышать речь представителя КНДР на заседании ООН при принятии решения по оккупации Крыма. "Трупы, а потом смерть" это ещё детский лепет...
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У них покруче чем у Киселя.
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23 апреля 2017, 09:06
Может ли завтра начаться третья мировая война? Ну, например, в том случае, если северокорейский диктатор решит в очередной раз подергать тигра за усы, не поверит в то, что американское "стратегическое терпение" на исходе и устроит какое-нибудь ракетное испытание неподалеку от Токио или Сеула? Будут ли Россия и Китай пытаться защитить КНДР в случае решительных мер Соединенных Штатов? - пишет Виталий Портников для Радио Свобода. - А сама Северная Корея? Готова ли она к применению ядерного оружия? К организации техногенных катастроф на юге Корейского полуострова? К превращению пространства вокруг себя - и себя самой - в выжженную пустыню? И как в этом случае будут вести себя главные игроки региона и мира? Договорятся? Вступят в противостояние? Ограничат это противостояние экономическими санкциями или дебатами в ООН или начнут настоящую войну?
На самом деле мы не знаем ответа на этот вопрос - как накануне начала первой и второй мировой войн невозможно было предугадать последовательность действий, которые привели к трагическому финалу. Большие войны всегда начинаются не от запланированности, а от несогласованности и непонимания возможной реакции потенциального противника. Третья мировая не будет исключением. Но что можно сказать со всей уверенностью - так это о том, что она не будет похожа ни на первую, ни на вторую. И в этом - главная проблема тех, кто пытается к ней подготовиться.
Человечество - в этом особенность нашей психики и восприятия мира - всегда готовится не к тем войнам, которые будут, а к тем войнам, которые были. Именно поэтому вопрос, которым сегодня задаются, когда размышляют о возможном столкновении цивилизаций, нужно формулировать правильно. Нас на самом деле не интересует, начнется ли третья мировая война. Интересует, возобновится ли вторая мировая.
Потому что войну большая часть из нас представляет себе по военным фильмам - бомбардировки, обстрелы и, конечно, самое страшное в финале - Хиросима. Но третья мировая война не будет похожа на вторую. Риски второй мировой очевидны даже для самых безумных и отвязанных диктаторов, а после ее окончания появилось огромное количество технологий, позволяющих воевать совершенно иначе.
Когда спустя годы мы будем анализировать историю начала нашего тысячелетия, может оказаться, что мы уже который год живем в третьей мировой войне. Что нападение России на Грузию и Украину, аннексия Крыма, война за Сирию, кибервмешательство в американские президентские выборы, попытки КНДР и Ирана заполучить ядерное оружие - это и было начало такой войны. Кто сказал, что в наше время войну обязательно объявляют? Это в начале первой мировой церемонные монархи обменивались нотами. А когда начиналась вторая, агрессор отнюдь не всегда информировал жертву о своих намерениях. Правила изменились, они меняются и сейчас. Дата начала третьей мировой войны может оказаться вообще неустановленной. Или эта дата хорошо известна нам - просто мы не поняли еще, что она означает на самом деле.
Впрочем, история учит, что современнику совершенно необязательно знать дату начала мировой войны. Для него самое главное - дожить до ее окончания.
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у чучхейцев хоть старые копии совковых но иногда взлетают. а у рюсни одни понты.
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http://senseisekai.livejournal.com/5821454.html
Смотришь на эту узкоглазую не адекватную жертву не удачного аборта Ына с симптомами аутизма и частично дебилизма и начинаешь понимать, для чего придумали презервативы - и кстати это же не дорогое удовольствие. Но беда в том, что этих не адекватов может быть много беды.
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