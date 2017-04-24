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Все про:США (12427) Корея (25)

 Северная Корея призывает США "обдумать катастрофические последствия" учений в водах вблизи КНДР, - Reuters

Президент США Дональд Трамп направил авианосную группу для учений в воды около корейского полуострова. Это вызвало резкую реакцию Северной Кореи.

Об этом сообщило информационное агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Американские авианосцы проводят совместные учения с японскими военно-морскими силами. Учения должны послужить предупредительным сигналом для Северной Кореи, которая может совершить еще одно ядерное испытание в нарушение санкций ООН, пишет агентство. Два японских эсминца уже присоединились к американским кораблям в западной части Тихого океана. Южная Корея также заявила о том, что ведет переговоры о присоединении к учениям.

Северная Корея резко отреагировала на приближение американских авианосцев. В понедельник страна заявила, что использование корабля "Карл Винсон" является очень опасным действием.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Авианосная ударная группа ВМС США начала учения вблизи КНДР

"США стоит не беситься, а тщательно обдумать любые катастрофические последствия своего глупого военно-провокационного поступка", - написала в понедельник газета правящей партии Кореи, "Нодон синмун". - "Агрессора ждут только трупы и смерть".

Президент Китая Си Дзиньпин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом в понедельник призвал все стороны проявить сдержанность. Пекин опасается, что ситуация может выйти из-под контроля и привести к войне и падению его изолированного и бедного соседа. Китай готов сотрудничать со всеми сторонами, в том числе США, чтобы гарантировать безопасность, заявил Си.

Напомним, об отправке авианосной ударной группы ВМС США к берегам Корейского полуострова стало известно 9 апреля. Власти КНДР действия Вашингтона расценили как провокацию и пообещали дать на нее "жесткий ответ".


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Ну что, сегодня- завтра Северная Корея перестанет существовать. Будет Единая Корея.
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Южная Корея вздрогнула от ужаса, представив двадцать пять миллионов голодных и раздетых коммунистических зомби...
Минимум двадцать лет жесткого карантина за колючей проволокой - путь до единой Кореи.
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Что б ты знал- за воссоединение только народ. Правители, что те, что другие- категорически против.
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..."Агрессора ждут только трупы и смерть"...массове "харакірі" ?
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Видно они имеют ввиду, что когда агрессор придёт на землю Северной Кореи, там будут одни трупы и смерть.
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Это ЖИРНОСВИН озвучил шифровку полученную от хуйла!
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Жирдос напевно ріденьким сере кожен день.Навіть апетит жерти собак пропав Чує кабан,що пздц вже поруч....
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Скорее бы повесили этого жирного бороваодной тварью меньше на земле будет
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"-В связи с терр.угрозой,проведение массовых акций недопустимо.
-А как же митинг против терроризма?
-На него идите,мы взрывать не будем."
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Пухлик Ын одел теплое белье и едет бомбить авиационную ударную группу ВМС США во главе с авианосцем "Карл Винсон":
Северная Корея призывает США "обдумать катастрофические последствия" западных учений в водах вблизи КНДР, - Reuters - Цензор.НЕТ 9645
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Историки КНДР зафиксировали высадку СевКор десанта в порту Сеула:
Северная Корея призывает США "обдумать катастрофические последствия" западных учений в водах вблизи КНДР, - Reuters - Цензор.НЕТ 9449
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Президент Китая Си Дзиньпин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом в понедельник призвал все стороны проявить сдержанность. Пекин опасается, что ситуация может выйти из-под контроля и привести к войне и падению его изолированного и бедного соседа. Китай готов сотрудничать со всеми сторонами, в том числе США, чтобы гарантировать безопасность, заявил Си.Источник: http://censor.net.ua/n437545

а попридержать своего выкормыша - Ына, не? Чтоб не проводил новых испытаний ЯО? Или пусть и дальше наращивает и совершенствует свой ядерный потенциал, угрожая всем, к кому дотягиваются его ракеты? Какой выход, китаёзы, что вы предлагаете? Чтоб оставалось всё как есть?
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Наоборот, надо уничтожить этот режим, чтоб страна и все люди воспряли и жили как люди- в достатке и мире.
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Ага.
А США призывают Ким-Чен-Жира "обдумать катастрофические последствия" испытаний его ядреной бомбы. Той самой, которая в прошлый раз типа поломалась, а теперь её испытания намечены на завтра - на 85-ю годовщину Корейской народной армии.
Китайцы и русня подтягивают войска к границам с КНДР. Типа, чтобы остановить возможный поток беженцев. Правда зачем при этом подтягиваются зенитно-ракетные комплексы - нифига непонятно. Наверное беженцы бежать из коммунистического рая будут на воздушных шарах и воздушных змеях.
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Там есть ещё другая задумка, расчёт, имхо: если Штаты начнут курочить ядерные и прочие военные объекты, то пухлый тузик кацапии и Китая обратится к свои патронам (это если успеет) с банальной просьбой "ввести войска братского народа для отражения американской агрессии". Потому кацапы срочно перебрасывают туда свои эшелоны на границу, тоже делает и Китай. А если пухлый тузик не успеет попросить о помощи, то кацапы и китаёзы поспешат ввести свои войска туда для дележа территории и сфер влияния павшего режима, как в своё время поделили Германию после нацистов. Ну а пока что кацапы, что китайцы уже открыто играют в свою игру по защите и предотвращению свержения Ына и сворачиванию его ядерной программы. Деваться им некуда, кроме как срывать с себя маски, - штаты своим поведением заставили их теперь открыто поддерживать своего кацапо-китайского выкормыша Ына.
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Это единственное вменяемое объяснение переброски кацапами и китайцами не только ЗРК, но и тяжелой бронетехники, артиллерии и РСЗО.
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""Агрессора ждут только трупы и смерть" Источник: http://censor.net.ua/n437545"

Сначала - трупы, а потом смерть...
Мне "посчастливилось" услышать речь представителя КНДР на заседании ООН при принятии решения по оккупации Крыма. "Трупы, а потом смерть" это ещё детский лепет...
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В Пхеньяне не был, а вот по Сеулу подошвы пообтер.
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Так пусть угомонит Китай,этого идиота Ына! Еще одно чмо, поддерживающими кацапами,которое терроризирует соседей!
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Да, поистине обезьяна с гранатой и ЫН с хуйлом да с ядерной дубинкой,- это мировая катастрофа. Обамыч при таком раскладе уже ретировался бы. А как поступит Трамп? Уйти,- значит признать превосходство какого-то диктатора над великой державой США и таким образом перестать быть ВЕЛИКОЙ. Тяжёлый выбор.
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Тут даже не в честолюбии или амбициях Трампа дело, чтобы так просто оставить это. Схематично, представьте: партийный вождёк какой-то рисово-совковой режимной страны по поводу и без повода, но то и дело открыто в течении уже многих лет (это ж не при Трампе началось) угрожает Штатам применить против них ядерное оружие. Эти все видеоролики об уничтожении Штатов ядерным оружием Сев.Кореи, прочая военная антиамериканская пропаганда - она ведь уже много лет ведётся династией Ын. Их никто не трогал, а они делали свою ядерную программу и при этом всегда не то что не скрывали, а прямо заявляли, что у них главный враг - Штаты и Ю.Корея и открыто угрожали применить против них ЯО! При этом, повторюсь, этих дебилов никто не трогал и никто не пытался идти на них с агрессией. Пока у руля Штатов был миролюбец Обама это сходило с рук Ыну. Но Трамп он просто более ответственен перед своей страной. Ну представьте, что у него спросит амер.избиратель, типа: почему зная и видя как сев.корейский фанатик наращивает и совершенствует свой ядерный потенциал, при этом октрыто заявляя о желании его применить против США, почему президент ничего не сделал для предотвращения этого? У Трампа нет другого выхода, кроме как действовать на опережение. Тем более, что судя по оморозку Ыну, если бы у него была возможность достать Америку, то он бы уже сегодня первый попытался бы нанести ядерный удар по Штатам. Так зачем ждать пока у него такая возможность появится.
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Как риторика поменялась. А что как у Киселя слабо штаты в радиоактивный пепел али сцикотно?
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А почему не думал о последствиях когда кричал что будет бомбить Америку? Понятно что он действовал не самостоятельно а под четким руководством старших товарищей,а проще ловили Штаты на живца-теперь надо будет Штатам договариваться или воевать.
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Від різкого реагування на усе що відбувається у красносраких вже переповнилися сортири
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У поросёнка Ына может просто разорваться его огромный пердак. Это бкдет покруче ядерного взрыва.
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Рецепт простой. Грохнуть жирдяя, самые упоротые самоубьются от горя, Южная Корея заходит для братания. Примерно как ФРГ с ГДР.
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Где-то месяца три назат проскочила информация, что жирдяй не сидит в одном офисе, а имеет их несколько и регулярно меняет дислокацию. Хз насколько это правда.
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Последнее 524 северо-корейское предупреждение...
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очередная угроза дикобразу голой пухлой жопой
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Третья мировая война не будет похожа на вторую


23 апреля 2017, 09:06



Может ли завтра начаться третья мировая война? Ну, например, в том случае, если северокорейский диктатор решит в очередной раз подергать тигра за усы, не поверит в то, что американское "стратегическое терпение" на исходе и устроит какое-нибудь ракетное испытание неподалеку от Токио или Сеула? Будут ли Россия и Китай пытаться защитить КНДР в случае решительных мер Соединенных Штатов? - пишет Виталий Портников для Радио Свобода. - А сама Северная Корея? Готова ли она к применению ядерного оружия? К организации техногенных катастроф на юге Корейского полуострова? К превращению пространства вокруг себя - и себя самой - в выжженную пустыню? И как в этом случае будут вести себя главные игроки региона и мира? Договорятся? Вступят в противостояние? Ограничат это противостояние экономическими санкциями или дебатами в ООН или начнут настоящую войну?
На самом деле мы не знаем ответа на этот вопрос - как накануне начала первой и второй мировой войн невозможно было предугадать последовательность действий, которые привели к трагическому финалу. Большие войны всегда начинаются не от запланированности, а от несогласованности и непонимания возможной реакции потенциального противника. Третья мировая не будет исключением. Но что можно сказать со всей уверенностью - так это о том, что она не будет похожа ни на первую, ни на вторую. И в этом - главная проблема тех, кто пытается к ней подготовиться.

Человечество - в этом особенность нашей психики и восприятия мира - всегда готовится не к тем войнам, которые будут, а к тем войнам, которые были. Именно поэтому вопрос, которым сегодня задаются, когда размышляют о возможном столкновении цивилизаций, нужно формулировать правильно. Нас на самом деле не интересует, начнется ли третья мировая война. Интересует, возобновится ли вторая мировая.

Потому что войну большая часть из нас представляет себе по военным фильмам - бомбардировки, обстрелы и, конечно, самое страшное в финале - Хиросима. Но третья мировая война не будет похожа на вторую. Риски второй мировой очевидны даже для самых безумных и отвязанных диктаторов, а после ее окончания появилось огромное количество технологий, позволяющих воевать совершенно иначе.

Когда спустя годы мы будем анализировать историю начала нашего тысячелетия, может оказаться, что мы уже который год живем в третьей мировой войне. Что нападение России на Грузию и Украину, аннексия Крыма, война за Сирию, кибервмешательство в американские президентские выборы, попытки КНДР и Ирана заполучить ядерное оружие - это и было начало такой войны. Кто сказал, что в наше время войну обязательно объявляют? Это в начале первой мировой церемонные монархи обменивались нотами. А когда начиналась вторая, агрессор отнюдь не всегда информировал жертву о своих намерениях. Правила изменились, они меняются и сейчас. Дата начала третьей мировой войны может оказаться вообще неустановленной. Или эта дата хорошо известна нам - просто мы не поняли еще, что она означает на самом деле.

Впрочем, история учит, что современнику совершенно необязательно знать дату начала мировой войны. Для него самое главное - дожить до ее окончания.
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Надо пухлого убирать, пока рашистские братья им реальных ракет не подбросило.
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откуда у мордвы реальные ракеты?
у чучхейцев хоть старые копии совковых но иногда взлетают. а у рюсни одни понты.
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+Единственное жал южнокорейцев Они построили государство Как куколку Любо дорого глянуть И ета война с большой вероятностью конечно же их зацепит А так у всраных пидрокомуняк северокорейских Нет даже малейшего шанса устоять Даже при применении штатами обычного оружия Даже обычных бомб с лазерным наведением И никакие раши и китайци им не помогут Просто добавят мяса Тем более китайци не попрут Торговые отношения со штатами им дороже
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Рекомендуется для просмотра всем желающим и особенно предлагающим "обдумать катастрофическую ситуацию" эффектное зрелище по входу Томагавка в сирийский ангар на фоне переговоров руководителей США и Китая для "обдумывания" зачем эти Томагавки запустили. Если звезда на небе загорается, значит это кому-то надо!
http://senseisekai.livejournal.com/5821454.html

Смотришь на эту узкоглазую не адекватную жертву не удачного аборта Ына с симптомами аутизма и частично дебилизма и начинаешь понимать, для чего придумали презервативы - и кстати это же не дорогое удовольствие. Но беда в том, что этих не адекватов может быть много беды.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСеверная Корея призывает США "обдумать катастрофические последствия" учений в водах вблизи КНДР, - Reuters
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