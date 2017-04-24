 Кабмин предлагает Раде отменить админарест за производство и приобретение наркотиков в небольших количествах

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом говорится в законопроекте №6401, зарегистрированном в Раде 20 апреля.
Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях.
Действующая редакция ст. 44 предусматривает, что незаконное производство и приобретение наркотиков наказывается штрафом от 25 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (425-850 гривен) или общественными работами от 20 до 60 часов, или админарестом до 15 суток.
Кабмин предлагает изъять норму об админаресте и увеличить минимальный размер штрафа с 25 до 30 необлагаемых минимумов (510 гривен).
Также правительство предлагает уменьшить срок рассмотрения апелляции в делах о применении админареста с 20 до 3 дней.
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а краще повісити!
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Тогда вперед! Узнайте это у голландцев и прочих... Думаю, что передумаете смягчать.
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а когда несвободно продовался то было тоже самое + отравление фальсификатом
аресты и задержание ничего не дают , так и с наркотой
а социальные программы помощи тем кто увяз но понимает это надо развивать, бывает что не всё потеряно и помочь можно, другим сколько не запрещай
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Нет легусенькой наркоты! Нельзя и начинать! Иначе, даже как- бы бросив, в мозгу всегда будет пунктик- можно вернуться. Умирают другие- не я! Дело не в траве, как таковой, а в ПОДМЕНЕ реальной жизни, чувств, отношений на иллюзорные, человек создает свой отдельный мир, в этом бывает, как в гостях. Поверьте- это очень страшно!
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