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 Политика Украины, Общество
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Все про:законопроект (1817) Кабмин (10179) легализация наркотиков (12) наркотики (1437)

 Кабмин предлагает Раде отменить админарест за производство и приобретение наркотиков в небольших количествах

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде отменить административный арест за незаконное производство, приобретение, хранение, перевозку наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта в небольших размерах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом говорится в законопроекте №6401, зарегистрированном в Раде 20 апреля.

Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях.

Действующая редакция ст. 44 предусматривает, что незаконное производство и приобретение наркотиков наказывается штрафом от 25 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (425-850 гривен) или общественными работами от 20 до 60 часов, или админарестом до 15 суток.

Кабмин предлагает изъять норму об админаресте и увеличить минимальный размер штрафа с 25 до 30 необлагаемых минимумов (510 гривен).

Также правительство предлагает уменьшить срок рассмотрения апелляции в делах о применении админареста с 20 до 3 дней.

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Може ще відмінять заборону на вживання наркоти в Верховній Раді? :D Допи будуть задоволені.
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Фракція наркоманів в Верховній Раді на чолі з лупоглазим Добкіним, вже дуже хоче проголосувати за ці зміни в адмінкодексі. До того ж торгівля різними наркотичними сумішами може принести набагато більше ніж вона приносить сьогодні і мафія дуже зацікавлена в цьому! За наркотики треба не зменшувати відповідальність, а збільшувати! Маріхуану треба дозволити продавати відкрито тим кому виповнилось 21 рік, а за нову хімічну наркоту, спайси та солі треба арештовувати і саджати на довічне і в першу чергу ментів, сбушників та прокурорів які кришують цю гидоту! Це фактично зброя проти України, яка розповсюджується ворогами України! А ворогам під час війни вирок тільки один - довічне або вища міра без права апеляції!
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Після звільнення наркоманів від відповідальності єдина можлива форма впливу на них це буде суд лінча.
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Цікаво...Хто проголосує за? Всіх зразу на примусове лікування!
а краще повісити!
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ура...пля...тепер все можна (если немножко и самому)...
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я так зрозумів, ми будуємо рай на землі..залишилась тільки прийняти цей закон і заживемо!!!
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это важно, конечно... на часі, іншими словами, а о чем еще кабмину печалиться...
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А если в больших количествах и регулярно?! Тогда это народный депутат! Или сам потребитель, или крышеватель.
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Я предлагаю и тяжелые наркотики в небольших дозах узаконить,Вот будет благодать!!!Потянутся в Украину наркоши со всего мира,а ты только знай да капусту стриги!!!Вот это бизнес!!!Вот это благодать и зачем нужно экономику и производство поднимать когда все так просто! СТРАНА ДЕБИЛОВ!!!!
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Это что, Кабмин озвучил инициативу братьев Добкиных?
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Это что бы люди о тарифах не думали и могли "летать" без лоукостов?
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ну хоч одна "законотворча ініціатива" з-під Добкіна молодшого вилізла ))...
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Ну допустим можно открыть в городе пару официальных курильнь, если можно бухать в сисю, почему нельзя , выкурить косячек, но только официально и то что не вредит особо. Потом не плохо было бы сделать там клубную карту, что бы контролировать продажу и отсеевать нариков. Тогда можно сделать пару официальных производителей, которые готовят для больниц , аптек и таких курильнь. Авто значит " небольшое производство в небольших количествах"
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Нет, ни в коем случае. Наоборот нужно ВСЕ, что касается наркотиков - ужесточить. Кому нужна страна наркоманов, дебилов? Тем, кто хочет видеть украинца таким?
Кабмин предлагает Раде отменить админарест за производство и приобретение наркотиков в небольших количествах - Цензор.НЕТ 8637

Тогда вперед! Узнайте это у голландцев и прочих... Думаю, что передумаете смягчать.
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Спиваться можно, выкурить косячок нельзя. Тогда надо ужесточить и запретить алкоголь
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так нариками алкашами и дебилами проще управлять.они же это целенаправленно делают...ну что с дурочков взять никаких протестов ни майданов дал косячок и все тихо мирно ..спят себе ..мир кругом воруй нИхаЧУ
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В украинских селах она ростет как сорняк и не думаю что спрашивают разрешение курить ее или нет, это выбор каждого. Человеку так или иначе нужно как то расслабляться. Сколько людеи сидят на успокоительных и антидепресантах?! А чем это не наркозависимость? Знаете что если резко бросить антидепресанты то прямая дорога к самоубийству. Просто у человека должна быть маленькая радость , как в выходной выпить бокальчик, хорошего коньяка, или выкурить косячек. А уж если это переростает в пагубную привычку то это только от человека зависит, его воспитания. Но лучше так чем за углом из за того что "запретный плод сладок" покупают крутую бадью и становятся кончеными
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Пусть они в простых словах скажут - сколько кустов можно будет выращивать?
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Подадут как неотложный. Без этих изменений траншевым наркоманам не дадут очередной транш.
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наверное правильна, патому что напр. алкоголь продаётся свободно, и есть те кто потребляет в меру и есть те кто спивается, и что толку запрещать,
а когда несвободно продовался то было тоже самое + отравление фальсификатом
аресты и задержание ничего не дают , так и с наркотой
а социальные программы помощи тем кто увяз но понимает это надо развивать, бывает что не всё потеряно и помочь можно, другим сколько не запрещай
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На днях через " нехочу", заставив себя, пошла на кладбище , убрала могилки сестры и зятя- Оли и Сашы. Тоже начинали с легоньких, легусеньких, марьван... Все описывать не могу. Олю убили, Сашка умер сам. От этих ужасов раньше времени ушел в лучший мир отец, настрадалась мама... Их сын сейчас в тюрьме. Только дочка не успела попасть в этот омут, очень маленькая была. Сейчас я ей пытаюсь как-то заменить маму...Но она вся в себе. Очень трудно.
Нет легусенькой наркоты! Нельзя и начинать! Иначе, даже как- бы бросив, в мозгу всегда будет пунктик- можно вернуться. Умирают другие- не я! Дело не в траве, как таковой, а в ПОДМЕНЕ реальной жизни, чувств, отношений на иллюзорные, человек создает свой отдельный мир, в этом бывает, как в гостях. Поверьте- это очень страшно!
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Теперь под колонной в кулуарах прятаться не надо, можно у всех на виду под куполом на рабочем месте.Кабмин наверняка рассчитывает на увеличение посещаемости сессии депутатами-прогульщиками.
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Курю траву на протяжении 35 лет,сейчас 46,никаких кизяков,всякой химии,всяких спайсов никогда не потреблял и не хочу,вырос с теми кто давно червей кормит от герыча и ширки,как приготовить весь процес знаю,никогда не было желания попробовать.На свои года имею хорошую работу,нормальную семью,двоих здоровых,жизнерадостных детей,могу с любым из здесь присутсвующих десятку км на время пробежать,15 подтягиваний как с куста,правда почти не потребляю алкоголь,только в крайне редких случаях.Думайте,сравнивайте,делайте выводы....И не надо пытатся меня поддеть этим.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин предлагает Раде отменить админарест за производство и приобретение наркотиков в небольших количествах
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