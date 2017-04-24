EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Общество
  7848  32
Все про:поезд (621) Польша (3791) Укрзализныця (1060)

 Через месяц из Украины в Польшу можно будет добраться на рельсобусе за 150 гривен

Двухвагонный рельсовый автобус из Украины в Польшу запустят в конце мая или в начале июня.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр транспортных стратегий, об этом сообщил и.о. начальника регионального филиала УЗ "Львовская железная дорога" Иван Груник на совещании, которое прошло 20 апреля в Волынской облгосадминистрации.
Поезд по маршруту Ковель-Ягодин-Холм будет рассчитан на 182 пассажира, еще 10 мест будет отдано обслуживающему персоналу. Ориентировочное время в пути составит 2 часа, а цена билетов - 130-150 грн.

Читайте также: "Укрзализныця" с 1 июня собирается повысить тарифы на 20-25%

"Рельсовый автобус будет курсировать ежедневно, ориентировочное время отправления из Ковеля - 11:50. Остановки на промежуточных остановках не предусмотрены. Пограничный контроль, как и в случае с поездом Киев-Перемышль, будет осуществляться во время движения поезда", - пишет сайт.

Сообщается, что во избежание случаев контрабанды будет осуществляться видеонаблюдение за пассажирами. Выявленных контрабандистов грозятся высаживать на пункте пропуска "Ягодин". Отмечается, что для работников таможенной и пограничной служб на станции "Ковель" уже даже оборудовали три отдельных комнаты.

Читайте также: Две украинки пытались тайно вывезти зенитную пушку в Польшу

В феврале председатель правления "Укрзализныци" Войцех Балчун писал, что использоваться на маршруте будет рельсобус Pesa. "Рассчитываем, что наши пассажиры останутся в двойном выигрыше: в Холме есть удобная пересадка в такие города как Варшава, Люблин, Замосць, Жешув. То есть добраться можно будет во все уголки Польши", - заявил Балчун. Он также добавил, что УЗ прорабатывает планы запуска поезда по маршруту Львов-Краков. "Есть все шансы увидеть его в графике уже этим летом", - прогнозирует глава УЗ.

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
А ещё через месяц за сотку на Марс !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Для кацапов путь на Марс и Луну уже открыт, - пару флаконов бояры и в другой галактике !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У кацапов космические корабли уверенно бороздят просторы Бурятии
https://focus.ua/world/361790
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
а пйодземного самолету до Парыжу когда сделают? хочу прогулять всю майскую пенсию в Парыжэ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
одного Парыжу будет мало, не успеете все прогулять,придется катнуть еще куда-нибудь
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Холм це українське місто в Польщі, старовинна столиця держави русинського короля Данила Галицького! Засноване в 1237 році. Поляк Бальчун робить для України більше ніж всі попередні уряди України разом узяті!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хош сказать, что ворует меньше всех? Не факт.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А тим часом брендовим магазинам одягу і взуття в Україні доведеться переглянути ціни на товари і трохи попуститися.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
да уж
с рабочей силой и так напряг в Украине
а поляки красавы
все делают шобы полегче и побыстрее к ним на фабрики добираться было
так шо работодатели Украины, пора цены на готовые изделия и услуги уже повышать для потребителей месных
жилье по 400$ за м² будет отсуцтвывать)))
европа засовывает свои копыта по самое нихачу)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Польша отжимает работоспособных украинцев.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Всего навсего возможность для какой то части населения, не самой обеспеченной заработать более менее нормальные деньги, не сидеть на шее у государства.
Только +++!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сша отжимает работоспособных мексиканцев )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это счастье - всего за 150 гривен, съехать на хрен от рэхворматоров...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Знатно бомбит у кацапов и зрадофилов от хороших новостей
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хоть какая то приятная новость. Реальные шаги в сторону цивилизации, а не деградации.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда читаешь, что миллион украинцев работают в Кацапии,"семьи надо кормить"-приходит мысль-неужели все рейсы в Польшу отменили?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кто знает, а как решается вопрос смены ширины колеи?
 показать весь комментарий
Ответить
 
проехать в Польшу без очередей это отлично. и погранцам будет время деньги скосить. только билеты думаю надо заранее брать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Гуд! Хорошее дополнение к будущему безвизу. Можно будет поехать посмотреть, как другие люди живут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кстате париж - говно, мне не понравился. И чё в нём нашли такого?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лично для меня - ничего. Кроме Европы есть много безвизовых с нами стран где можно с интересом провести время.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбществоЧерез месяц из Украины в Польшу можно будет добраться на рельсобусе за 150 гривен
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти