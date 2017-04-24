 Через месяц из Украины в Польшу можно будет добраться на рельсобусе за 150 гривен

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр транспортных стратегий, об этом сообщил и.о. начальника регионального филиала УЗ "Львовская железная дорога" Иван Груник на совещании, которое прошло 20 апреля в Волынской облгосадминистрации.
Поезд по маршруту Ковель-Ягодин-Холм будет рассчитан на 182 пассажира, еще 10 мест будет отдано обслуживающему персоналу. Ориентировочное время в пути составит 2 часа, а цена билетов - 130-150 грн.
"Рельсовый автобус будет курсировать ежедневно, ориентировочное время отправления из Ковеля - 11:50. Остановки на промежуточных остановках не предусмотрены. Пограничный контроль, как и в случае с поездом Киев-Перемышль, будет осуществляться во время движения поезда", - пишет сайт.
Сообщается, что во избежание случаев контрабанды будет осуществляться видеонаблюдение за пассажирами. Выявленных контрабандистов грозятся высаживать на пункте пропуска "Ягодин". Отмечается, что для работников таможенной и пограничной служб на станции "Ковель" уже даже оборудовали три отдельных комнаты.
В феврале председатель правления "Укрзализныци" Войцех Балчун писал, что использоваться на маршруте будет рельсобус Pesa. "Рассчитываем, что наши пассажиры останутся в двойном выигрыше: в Холме есть удобная пересадка в такие города как Варшава, Люблин, Замосць, Жешув. То есть добраться можно будет во все уголки Польши", - заявил Балчун. Он также добавил, что УЗ прорабатывает планы запуска поезда по маршруту Львов-Краков. "Есть все шансы увидеть его в графике уже этим летом", - прогнозирует глава УЗ.
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https://focus.ua/world/361790
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с рабочей силой и так напряг в Украине
а поляки красавы
все делают шобы полегче и побыстрее к ним на фабрики добираться было
так шо работодатели Украины, пора цены на готовые изделия и услуги уже повышать для потребителей месных
жилье по 400$ за м² будет отсуцтвывать)))
европа засовывает свои копыта по самое нихачу)
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Только +++!
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