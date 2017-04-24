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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1645) коррупция (7172) МВФ (2405) судебная реформа (548) САП (435)

 НАБУ работает эффективно, но нужны антикоррупционные суды, - представитель МВФ Ваше

Национальное антикоррупционное бюро и Антикоррупционная прокуратура Украины проводят эффективную деятельность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Левый берег" заявил постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше.

"По некоторым делам уже выдвигаются обвинения. Но большинство из этих дел умирает в судах. Система судопроизводства неэффективна и поражена грибком коррупции. И уже всем, в том числе гражданскому обществу, очевидно, что не хватает критически важного элемента - антикоррупционных судов. Мы поддерживаем как создание, так и начало их деятельности. Другие международные партнеры Украины это поддерживают также", - подчеркнул Ваше.

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Но при этом, по его словам, созданием таких судов вопрос улучшения борьбы с коррупцией не исчерпывается.

"Мы поддерживаем усиление расследовательской функции Национального бюро. В том числе получение ими права на независимое прослушивание", - считает он.

"Украина не станет на путь устойчивого экономического развития, если не решит проблему с коррупцией", - подчеркнул Ваше.

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той Ваше майже наше.. будемо дивитися як шоколадні кролики будуть викручуватися
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Та запросто...кто по-вашему войдет в состав этих судов?
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Суды будут при чём суды Линча и МВФ будет признана преступной организацией !!!
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Это - предложение?
На каком уровне МВФ будет признан преступной организацией?
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На уровне законодательной власти,новый парламент примет соответствующий закон а новый президент подпишет.
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Суды Линча признают законными?
МВФ объявят преступной организацией?
В КНДР многих назвали преступными, да и мы у себя на кухне можем кого угодно объявить преступниками, главное из-за этого не начать войны с соседом снизу, если он не объявит МВФ преступниками.
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Всё будет нормально,не переживай ,воры будут повешены а МВФ послан далеко-далеко !
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Я переживаю только одного - доживу ли я до второго пришествия, если буду только верить в такие прогнозы без плана действия при хорошей аргументации, а не при лозунгах?
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Доживёшь обязательно,люди уже так злы,что где нибудь чиркнет и уже никто не потушит !
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Гражданская война?
А нельзя просто начать с чиновников нижнего уровня, создавая прецеденты?
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Нет,гражданской войны не получится ,как ни крути ! Кто выйдет защищать петю и его шоблу воровскую ? Полагаю таких даже для хорошей драки не наберётся а не то что на войну !
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Выйдут защищать другого "петю". а чиновники на местах под него, нового, подстроятся...
Система в том и состоит, что необходимо для её существования, какие бы реформаторские законы не бы ли бы, чтобы законы исполнялись и их необходимо заставить исполнять, начиная с самого низа, создавая прецеденты.
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Ага,только прецеденты такие создавались последние 25 лет,кто-то из чинуш низшего пошиба привлекался,кое-кто даже садился или увольнялся ! Прецедент будет тогда,когда будет разорван президент,на мелкие такие кусочки....от тогда жулики призадумаются о своём поведении а если их одномоментно кончить тысяч десять ,то вообще воровать перестанут! По другому боюсь не получится ...
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И сразу Украина превратится КНДР! Потому что вокруг Украины забор со стороны цивилизованных стран вырастет в течении недели! По сути для любителей "русского мира" самое то что нужно будет!
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Да хрен с ним с тем забором,Сеня один уже построил ....
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Если тебе "хрен с ним" то переезжай в ДНР там тебе и квартирку выделят и заживеееешьььь!!! Без бандер и хунты... Короче все будет у тебя лучше чем здесь!
И главное - никаких заборов!
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Зачем,пусть лучше ворьё захватившее власть в Украине уезжает к своим людям и торговым партнёрам в ДНР,им там самое место !
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НАБУ и САП работают эффективно, но нужны антикоррупционные суды, - представитель МВФ Ваше.
То есть этим прямо сказано что в Украине ВСЕ СУДЫ НАСКВОЗЬ ПРОГНИЛИ КОРРУПЦИЕЙ .Что Украина возле верховенства права и рядом не валялась !!!
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" Но большинство из этих дел умирает в судах. Источник: http://censor.net.ua/n437541"

Третья ветвь власти, неизбираемая...
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трибунали и пожизненние сроки без права амнистии
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"пороху" и кланам не нужны никакие антикорр суды. Так что их не будет при "порохе"
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"антикоррупционные суды"...а "коррупционные суды" нехай і надалі з 100-300тисячними "зарплатами" "працюють"...
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Украина не станет на путь устойчивого экономического развития, если не решит проблему с коррупцией"- а кому это нужно? Шоколадникам и гавнюкам всех мастей в зраде это точно не нужно! Народу пофиг, все ждут доброго царя. Так и будем жить в вонючем совковом болотеИсточник: http://censor.net.ua/n437541
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Это национальный менталитет такой. Майа хата з краю и всё такое... Тут ничего не поделаешь!
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это уже будет неинтересно...это будет финал...а главное ведь то, что у нас сейчас... главное зрелища...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ работает эффективно, но нужны антикоррупционные суды, - представитель МВФ Ваше
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