 НАБУ работает эффективно, но нужны антикоррупционные суды, - представитель МВФ Ваше

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Левый берег" заявил постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше.
"По некоторым делам уже выдвигаются обвинения. Но большинство из этих дел умирает в судах. Система судопроизводства неэффективна и поражена грибком коррупции. И уже всем, в том числе гражданскому обществу, очевидно, что не хватает критически важного элемента - антикоррупционных судов. Мы поддерживаем как создание, так и начало их деятельности. Другие международные партнеры Украины это поддерживают также", - подчеркнул Ваше.
Но при этом, по его словам, созданием таких судов вопрос улучшения борьбы с коррупцией не исчерпывается.
"Мы поддерживаем усиление расследовательской функции Национального бюро. В том числе получение ими права на независимое прослушивание", - считает он.
"Украина не станет на путь устойчивого экономического развития, если не решит проблему с коррупцией", - подчеркнул Ваше.
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На каком уровне МВФ будет признан преступной организацией?
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МВФ объявят преступной организацией?
В КНДР многих назвали преступными, да и мы у себя на кухне можем кого угодно объявить преступниками, главное из-за этого не начать войны с соседом снизу, если он не объявит МВФ преступниками.
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А нельзя просто начать с чиновников нижнего уровня, создавая прецеденты?
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Система в том и состоит, что необходимо для её существования, какие бы реформаторские законы не бы ли бы, чтобы законы исполнялись и их необходимо заставить исполнять, начиная с самого низа, создавая прецеденты.
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И главное - никаких заборов!
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То есть этим прямо сказано что в Украине ВСЕ СУДЫ НАСКВОЗЬ ПРОГНИЛИ КОРРУПЦИЕЙ .Что Украина возле верховенства права и рядом не валялась !!!
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Третья ветвь власти, неизбираемая...
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