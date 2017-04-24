EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Политика Украины
  1683  41
Материалы по теме:
Все про:НАБУ (1649) коррупция (7173) МВФ (2405) судебная реформа (548) САП (438)

 МВФ: НАБУ и САП работают эффективно, но нужны антикоррупционные суды

Национальное антикоррупционное бюро и Антикоррупционная прокуратура Украины проводят эффективную деятельность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Левый берег" заявил постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше.

"По некоторым делам уже выдвигаются обвинения. Но большинство из этих дел умирает в судах. Система судопроизводства неэффективна и поражена грибком коррупции. И уже всем, в том числе гражданскому обществу, очевидно, что не хватает критически важного элемента - антикоррупционных судов. Мы поддерживаем как создание, так и начало их деятельности. Другие международные партнеры Украины это поддерживают также", - подчеркнул Ваше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сытник: НАБУ расследует дела на более чем 85 млрд гривен убытков, 40% приходится на госпредприятия

Но при этом, по его словам, созданием таких судов вопрос улучшения борьбы с коррупцией не исчерпывается.

"Мы поддерживаем усиление расследовательской функции Национального бюро. В том числе получение ими права на независимое прослушивание", - считает он.

"Украина не станет на путь устойчивого экономического развития, если не решит проблему с коррупцией", - подчеркнул Ваше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин утвердил порядок распределения конфискованных за коррупцию средств
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
той Ваше майже наше.. будемо дивитися як шоколадні кролики будуть викручуватися
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та запросто...кто по-вашему войдет в состав этих судов?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Суды будут при чём суды Линча и МВФ будет признана преступной организацией !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это - предложение?
На каком уровне МВФ будет признан преступной организацией?
 показать весь комментарий
Ответить
 
На уровне законодательной власти,новый парламент примет соответствующий закон а новый президент подпишет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Суды Линча признают законными?
МВФ объявят преступной организацией?
В КНДР многих назвали преступными, да и мы у себя на кухне можем кого угодно объявить преступниками, главное из-за этого не начать войны с соседом снизу, если он не объявит МВФ преступниками.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Всё будет нормально,не переживай ,воры будут повешены а МВФ послан далеко-далеко !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я переживаю только одного - доживу ли я до второго пришествия, если буду только верить в такие прогнозы без плана действия при хорошей аргументации, а не при лозунгах?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Доживёшь обязательно,люди уже так злы,что где нибудь чиркнет и уже никто не потушит !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Гражданская война?
А нельзя просто начать с чиновников нижнего уровня, создавая прецеденты?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нет,гражданской войны не получится ,как ни крути ! Кто выйдет защищать петю и его шоблу воровскую ? Полагаю таких даже для хорошей драки не наберётся а не то что на войну !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Выйдут защищать другого "петю". а чиновники на местах под него, нового, подстроятся...
Система в том и состоит, что необходимо для её существования, какие бы реформаторские законы не бы ли бы, чтобы законы исполнялись и их необходимо заставить исполнять, начиная с самого низа, создавая прецеденты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ага,только прецеденты такие создавались последние 25 лет,кто-то из чинуш низшего пошиба привлекался,кое-кто даже садился или увольнялся ! Прецедент будет тогда,когда будет разорван президент,на мелкие такие кусочки....от тогда жулики призадумаются о своём поведении а если их одномоментно кончить тысяч десять ,то вообще воровать перестанут! По другому боюсь не получится ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Гражданское общество формируется не на Майданах, Майдан даёт только штуршок.
На "глобальном" уровне разделяются на патриотов и ватников, на бытовом уровне - на воров, тех, кто ненавидит воров и тех, кто завидует ворам и здесь можно объединиться (последних не так уж много)....
 показать весь комментарий
Ответить
 
И сразу Украина превратится КНДР! Потому что вокруг Украины забор со стороны цивилизованных стран вырастет в течении недели! По сути для любителей "русского мира" самое то что нужно будет!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да хрен с ним с тем забором,Сеня один уже построил ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если тебе "хрен с ним" то переезжай в ДНР там тебе и квартирку выделят и заживеееешьььь!!! Без бандер и хунты... Короче все будет у тебя лучше чем здесь!
И главное - никаких заборов!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зачем,пусть лучше ворьё захватившее власть в Украине уезжает к своим людям и торговым партнёрам в ДНР,им там самое место !
 показать весь комментарий
Ответить
 
НАБУ и САП работают эффективно, но нужны антикоррупционные суды, - представитель МВФ Ваше.
То есть этим прямо сказано что в Украине ВСЕ СУДЫ НАСКВОЗЬ ПРОГНИЛИ КОРРУПЦИЕЙ .Что Украина возле верховенства права и рядом не валялась !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
" Но большинство из этих дел умирает в судах. Источник: http://censor.net.ua/n437541"

Третья ветвь власти, неизбираемая...
 показать весь комментарий
Ответить
 
трибунали и пожизненние сроки без права амнистии
 показать весь комментарий
Ответить
 
"пороху" и кланам не нужны никакие антикорр суды. Так что их не будет при "порохе"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"антикоррупционные суды"...а "коррупционные суды" нехай і надалі з 100-300тисячними "зарплатами" "працюють"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украина не станет на путь устойчивого экономического развития, если не решит проблему с коррупцией"- а кому это нужно? Шоколадникам и гавнюкам всех мастей в зраде это точно не нужно! Народу пофиг, все ждут доброго царя. Так и будем жить в вонючем совковом болотеИсточник: http://censor.net.ua/n437541
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это национальный менталитет такой. Майа хата з краю и всё такое... Тут ничего не поделаешь!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Народу пофиг, все ждут доброго царя. Так и будем жить в вонючем совковом болоте".
За себя подобное только можете писать. Но подобным образом высказываться за других не имеете права, если нет, как минимум, гражданских полномочий от общины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это уже будет неинтересно...это будет финал...а главное ведь то, что у нас сейчас... главное зрелища...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какой-то очередной бред. Антикоррупционные суды что будут работать по другому УК и УПК или там будут судьи с Марса?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Есть вероятность что там станут работать судьи имеющие безупречное доверие в международных странах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Суд в Украине отсутствует- очень очень жаль ....НАБУ красавчики....жду когда они на Президента в суд подадут))).
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ещё обязательно нужны: антикриминальный суд, антиалиментский суд, земельный суд... И в каждый суд - судей с зарплатами по 300 тысяч.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
согласен!
но может быть все это заменить СУДОМ ЛИНЧА??? (и это не сарказм)
 показать весь комментарий
Ответить
 
///
представитель МВФ в Украине Жером Ваше Які ж ви наївні

Ви маєте діло з сворою злодіюватих Аферистів, які

спочатку
- дискридитують НАБУ
потім
- типу створять антикорупційні Суди
і так само їх дискридитують


 показать весь комментарий
Ответить
 
а существующие суды???По моему проще эти помойки почистить!!пропустив их через детекторы и сняв неприкосновенность-слово то какое нецензурное
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тогда проще передавать дела в цивилизованные страны с цивилизованными судами.Да и вообще отказаться от своих президента правительства и парламента.Нахер они нужны если не могут навести порядок даже с соблюдением законности
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМВФ: НАБУ и САП работают эффективно, но нужны антикоррупционные суды
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти