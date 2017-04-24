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 Политика Украины, Экономика
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Материалы по теме:
Все про:Кабмин (10177) МВФ (2405) пенсионная реформа (851) земельная реформа (67)

 МВФ назвал три приоритетных реформы для Гройсмана

Проведение пенсионной и земельной реформ, а также приватизации будут лакмусовой бумажкой, которая позволит измерить настрой и решимость состава правительства Владимира Гройсмана.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Левый берег" заявил постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше.

В МВФ отмечают прогресс в подготовке пенсионной и земельной реформ, но некоторым другим областям следует уделить больше внимания: "У нас сложилось впечатление, что есть прогресс в подготовке пенсионной и земельной реформ. В то же время, в области приватизации и в реформировании государственных предприятий (а это две стороны одной медали) мы хотели бы видеть больший прогресс".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: У нас одинаковые сроки по земельной и пенсионной реформам: один-два месяца, - Данилюк. ВИДЕО

"Эти 3 реформы - земельная, пенсионная и приватизация - будут лакмусовой бумажкой, которая позволит измерить настрой и решимость этого состава правительства на проведение реформ в решительной манере, которая, в конце концов, позволит поставить Украину на тропу устойчивого экономического роста", - сказал Ваше.

При этом он отметил, что в своей работе нынешний состав Кабмина во многом обязан той макроэкономической стабилизации и улучшению фискальной ситуации, которая была достигнута при предыдущем правительстве.

"И таким образом имеет место продолжение предыдущих политик. Имели место достаточно смелые меры. Такие, как пересмотр тарифов на газ и тепловую энергию в начале деятельности этого правительства", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ заинтересован в успешных реформах в Украине, - Миклош
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Все что были перед этим не получились?! Потому придумывают для себя и лохов "новые горизонты"!!!
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Це три реформи які нам не потрібні! Землю скуплять олігархи та закордонні уряди, Китай скуповує в Африці сотні тисяч квадратних кілометрів а наші олігархи вкрадуть всю землю і перепродадуть Китаю, заробивши на цьому сотні мільярдів доларів. Пенсійна реформа не має сенсу, бо все одно пенсії треба збільшувати з 50 євро до 500-600 євро, тому Пенсійний фонд ще багато років буде дотаційним, це зрозуміло і логічно, тому пенсійна реформа тільки перерозподілить навантаження але не ліквідує дотації з бюджету до ПФ на мільярди доларів! Приватизація стратегічних підприємств під час війни це повна втрата контролю над ситуацією та продаж за безцінь! Під час війни потужні системні інвестори до нас не прийдуть, бо багато ризиків і наші олігархи будуть через суди блокувати реформування та розвиток цих викуплених підприємств, тому все буде викуплено нашими олігархами і потім буде продаватись за реальні гроші іноземним власникам. Поради МВФ це повний дебілізм!
- Нам потрібна податкова реформа - відміна ПДВ та податку на прибуток і введення замість них податку з обігу!!!!!!!
- Нам потрібна військова реформа та збільшення ЗСУ з 204 до 600 тис. солдат та офіцерів, щоб ризики для міжнародних інвесторів були мінімізовані, щоб ми могли за себе постояти і успішно витримати навіть удар об'єднаної армії РФ та Білорусі. До того ж виведення з тіні ще 400 тис. працівників дасть потужний імпульс економіці. Ще 400 тис. громадян будуть легально сплачувати всі податки та наповнювати місцеві бюджети, а замість них треба буде шукати нових працівників і піднімати реальну зарплату і виводити її з тіні!
- Нам потрібна реформи судової влади з повної заміною суддів, реформа прокуратури з повною заміною прокурорів, реформа міліції з повною заміною старих ментів, остаточна ліквідація податкової міліції, ліквідація СБУ як корумпованої банди та створення нової спецслужби!!!!!
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100% поддерживаю, но где ж деньги взять на военную и налоговую реформы, если при уменьшении налогов может уменьшится и кол-во ден. поступлений в бюджет страны. Вот они и выжимают последнее, потому что это проще и голову ломать не надо + на этих реформах они сами обогатятся в сотни раз!
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В 2016 році Україна віддала олігархам 96 млрд грн відшкодування ПДВ за експорт!!!!!! Це злочин! Віддавати під час війни відшкодування ПДВ на 4 млрд доларів, ПДВ яке олігархи і так не сплачують державі, а лише формують фіктивні документи та борги - це свідоме обкрадання народу України! Досить вже гратись з олігархами в ігри, ПДВ має бути скасовано та замінено податком з обігу - 15%! Всі посередники зникнуть і лишаться тільки виробники, які будуть розвивати свою торгову та представницьку мережу по всій Україні! Бізнес самоочиститься від спекулянтів та аферистів і лишаться тільки ті хто реально виробляє продукцію та послуги! Ризики по кердитуванню зменшаться в рази, бо зникнуть фіктивні фірми! Банківський сектор оздоровиться, на нього повернуться іноземні банки США та ЄС! Проценти по кредитуванню стрімко впадуть до рівня ЄС! Кримінал в економіці зменшиться в рази! Контрабанда зменшиться бо не треба буде сплачувати ПДВ 20% при завезенні товарів та матеріалів, обладнання та інструментів - це дасть поштовх будівництву нових заводів в Україні та створенню робочих місць, що додатково наповнить бюджети всіх рівнів. В Грузії бюджет вирів більш ніж в 10 разів, в нас буде так само, тільки треба прибрати мафію від влади! мартиненки, кононенки, яценюки, порошенки та інші мафіозі мають сісти за грати на довічне!
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все правильно написал, но все твои "Нам потрібна..." могут быть осуществлены ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на фоне раскачивающихся на фонарных столбах барыги, гнойсмана, яйценюха, бабы йули и пр. мрази, которая НИКОГДА не допустит этих "Нам потрібна....."
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Податок з обігу?! Це ж що, чим затратніше виробництво, тим більший податок? І чим то все закінчиться? А закінчиться виводом ВСЬОГО виробництва за кордон. Приїхали тоді, називається, дореформувались.
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Створюйте сучасні вироби, високоінтелектуальні та дорогі, які не потребують мільйонів тон корисних копалин і не забруднюють планету і буде Вам щастя! Податок з обігу дозволяє зменшити зловживання при адмініструванні податку та дозволяє скоротити податкові до нуля! Податок з обігу можуть збирати (адмініструвати) самі банки по факту зарахування грошей на рахунок, відразу відправляючи 15% в бюджет. Чим більш витратне виробництво, тим більше має бути прибуток, вже не вийде ховати прибутки і працювати на 1-2% рентабельності!
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Сьогодні майже всі прибутки приховуються від оподаткування за рахунок виведення коштів на обнал, або за рахунок оптимізації виробничого процесу та створення кількох юридичних компаній, які між собою ділять майно та грошові потоки! Все це махінації і вони мають бути припинені! Ми маємо очистити бізнес від непотрібного багажу! Мають лишитись тільки безпосередні виробники товарів та послуг - тобто реальний сектор економіки! Досить вже фейкової економічної діяльності та обкрадання банківської системи фейковими кредитами! За 25 років з банківського сектору вкрадені сотні мільйонів грошей, тому під час війни треба радикально мінімізувати ризики в банківській сфері та максимально спростити оподаткування та кредитування! Лишаться тільки ті хто реально працює і реально заробляє, всі решта підуть або в армію або на оборонні підприємства, точити снаряди та робити патрони!
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Ну тоді потрібна система диференціації податку, не можна всіх і однаково. А от коли почнеться "диференціація", тоді це відбуватиметься в ручному режимі, так що вийде як завжди. Цікаво, а де ще в світі є податок з обігу?
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а скрізь, то де? Де, в якій країні з розвинутою економікою є податок з обігу?
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...НАГАЛЬНА НЕОБХІДНІСТЬ УТВОРЕННЯ ВЛАСНИКА СУСПІЛЬНОГО МАЙНА -ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД що тотожно як ВСТАНОВЛЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО УСТРОЮ ст 5,13,140-143!!!
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Всі місцеві громади під тотальним контролем місцевої мафії, тому утворення територіальних громад без реальної реформи міліції, прокуратури та судів нічого не дасть!
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НЕ БЗДИ.. .. Н1 одна школота не в змоз1 тепер в1д1брати в укра1нц1в землю !!
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Это не "школота" это профессиональная еврейская банда с опытом отжатия!!!
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Джон, земельную "реформу" Гройсману депутаты не дадут провести, иначе начнутся волнения. Пенсионнная -- фифти фифти.. Единственно , что хорошо пойдет это массовая распродажа стратегических предприятий ( якобы убыточных)
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розгул корупції: найприбутковіші підприємства які підпорядковується кабінету міністрів України:

Три реформы будут лакмусовой бумажкой для правительства Гройсмана, - представитель МВФ в Украине - Цензор.НЕТ 3035
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Не дадут те, кто сами подписывали аналогичные меморандумы с МВФ?
У лютому 2008 року Юлія Тимошенко, перебуваючи на посаді
прем'єр-міністра України, подала на розгляд Верховної Ради законопроект про
вільний ринок сільськогосподарських земель.


Згідно
зі статтею 3 проекту закону 2143, право на придбання земельних ділянок аграрного
призначення мали отримати громадяни та юридичні особи України, а
також іноземні громадяни та особи без громадянства й іноземні
держави.http://informator.news/memorandum-z-mvf-tymoshenko-u-2008-rotsi-planuvala-prodaty-ukrajinsku-zemlyu-dokument/
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Алла, это было в 2008, сейчас 2017-- другое время , другие условия, другие задачи перед страной. . Кстати, напомню, что МВФ отказал нашей "леди" в выдаче третьего транша. Или вы тут помню, тут не помню?.
Вы прям, как Ляшко мантры повторяете.
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Я лично не выступаю за продажу земли уже сегодня.
Меня интересует аргументация Тимошенко по поводу ее кардинально разной позиции во время ее премьерства и сегодня.
В чем отличие того времени от нынешнего в вопросе продажи земли?
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Алла, вы начебто не з цієї країни.
А какая была аргументация по кредитам у Кучмы, Ющенко, Еханурова, Тыгибко, Азарова?
Когда то один очень умный ученый (еще до войны, приблиз 2012-13г) на шоу у Шустера сказал важную вещь, чтобы ваша стана развивалась, надо жить настоящим и строить будущее. Все ваши беды оттого , что вы живете прошлым. Оно вас утянет на дно. Он был прав. Мне пофиг у кого были в прошлом аргументации или нет, я живу здесь и сейчас, потому для меня важно, какие аргументации у сегодняшних политиканов. А свои выводы я давно делала по поводу каждого из них.(обещания- что делано, что не сделано)
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И по поводу Тимошенко. Она подала закон в Раду,
но она не давала обязательств перед МВФ. ( в меморандуме) по продаже земли. Чувствуете разницу?. Кстати, кроме Юльки, там еще была и подпись Ющенко (который ездил в Брюссель) и Стельмаха. Или эти товарищи невиновны? Которые сейчас уж далеко не на 1200 грн пенсии живут. Закон то таке. Мог не пройти регистрацию в секретариате ВРУ, потом перше читання, куча поправок, друге читання куча поправок, не факт, что такой бы закон от юльки наши депутаты приняли., У вас есть гарантии, что НФ или БПП не внеут в раду еще хуже закон о продаже земли? А они обязаны его внести, без этого закона кредит не дадут. МВФ уже в открытую это сказал.
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Вы, мадам, пробачте, подумываете голосовать за Батькивщыну и потому выясняете тонкощи именно ее мировоззрения в разные периоды? Чы абы укусить кляту Йульку
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если это мне, Робин Гуд, то голосовать буду, пока не увижу кто там в кандидатах, и не узнаю его подноготную.
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Та ему то что? Год досидеть и свалить со всем "заработанным".
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Имейте ввиду: и там, и там, и там можно нехило пилить бабло...
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Як там "лакмусові папірці" - не важливо хто буде прем'єром , влада БПП-НФ вже повністю себе показала ...
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Вспоминается другая фраза из єтого фильма -"Из за какого-то паршивого миллиарда терпеть этот барыга?" (Тем более что и миллиард пойдет в слепой офшор)
Три реформы - земельная, пенсионная и приватизация - будут лакмусовой бумажкой для правительства Гройсмана, - представитель МВФ в Украине - Цензор.НЕТ 3451
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Как бы для них это концом физическим не стало ....
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Что вынесет народ: реформы Гройсмана или его правительство?
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Пока что все реформы свелись к поднятию цен на воду,газ,электроэнергию ,ЖКХ !!! Фактически цель этой ублюдочной власти - по глубже залезть в карманы людей !
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Не може бути ...! А кажуть , що це Хуйло у всьому винен ...
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Гройсман все зробить)), й зріст виробництва намаює, які проблеми?!
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Да,у "реформаторов" на счетах "лакмусовых бумажек" прибавится /оригинальное название придумали для денег/
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Без судебной и прокурорской реформ с тотальной люстрацией всех судебных и прокурорских кланов никакие другие реформы в стране ни к чему хорошему не приведут.
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Как-то подозрительно про коррупцию и офшоры МВФ молчит.
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а чего МВФ возмущаться? Это финансовая организация, а не организация по борьбе коррупцией. МВФ главное, чтобы бабки ернули с процентами, а там хоть почки, хоть землю , хоть рабов продавайте, МВФ это не пибчет
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Ну, и какие бабки вернутся после распродажи коррупционерами за гроши? Чего добьёшся от оптимизации пенсии? Это такие тупые сидят в МВФ, или наши за них заявы строчат?
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интересный вопрос
но в любом случае и те и другие в шоколаде а вот украинцам не сладко от их "реформ"
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Кинь, я там ниже написала, что и как.. Расскажу процесс. Сначала пишут письма в офис МВФ ( насколько помню он в Брюсселе) Приезжает наша делегация в офис МВФ, оговаривает условия. Потом это прописывается в меморандум (соглашение сторон) , МВФ обязуется дать фантики ( не помню как эти бумаги называются) в виде кредита на энную сумму, для пополнения ЗВР (золотовалютный запас) наши обязуются отдать живую валюту с процентами. Гениальная схема.
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Можу вже сказати "провангувати" що Грося витреться цим лакмусовим папірцем.
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Три реформы - земельная, пенсионная и приватизация - будут лакмусовой бумажкой для правительства Гройсмана, - МВФ
А может тестом на беременность???
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Странные какие то заявы от странного МВФ. Не борьба с коррупцией или экономические реформы, не защита часного капитала, а исключительно распродажа преподносится украинцам как самые ожидаемые изменения. Скорее всего, что фуфло от Стеця, либо купленое заявление какогото чинуши.
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До перекладу , від мінстець , треба відноситись з обережністю ...
А взагалі - треба читати всю статтю , там є все -
"... Щоб досягти стійкого розвитку, однієї макроекономічної стабілізації та правильної макроекономічної політики недостатньо. Його не можна досягти без структурних реформ, без пришвидшення цих реформ. Політикам час вже зарахувати структурні реформи до свого меню ... Це меню складається з поліпшення бізнес-середовища, залучення прямих іноземних інвестицій, та, звичайно ж, з боротьби з корупцією.
....Ми, як інституція, завжди пильно відстежуємо власний досвід та власні дії. І ми вимірюємо їх через триаспектну призму.
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Cтарий Кінь -- это не фуфло от Стеця, это прописано в Меморадуме, который начинается, украинская сторона ОБЯЗУЕТСЯ. Меморандум подписан Порошенко, Гройсман, Гонтарева.

Погуглите, он есть на английском и на украинском языке
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что такое момерандум мы уже все знаем . Бумажка не стоящая ничего.
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Злюка, это как раз не бумажка, раз на так щемят по возврату долгов.
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Протокол о намерениях . Выполнять или не выполнять - наше право ( это не договор). И Долги же надо возвращать в любом случае . Речь идет не о бывших долгах , а последующих . Другой вопрос зачем мы берем эти кредиты и куда они идут . А идут они под распил .
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Другой вопрос зачем мы берем эти кредиты и куда они идут--- 100 процентов.(согласна)

По поводу отличия договора и протокола --- обе бумаги имеют вес.
Просто по договору мы бы еще платили пеню и имели бы иски в международных судах, на космические суммы. По протоколу мы этого "счастья" лишены.
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В первом посту я имел ввиду немного другой момерандум ( будапештский ) , когда нам мягко объяснили что это всего лишь " бумажка". Последние требования , как я понимаю , касаются будущих кредитов . То есть мы или соглашаемся и нам их дают , или не соглашаемся и нам их не дают. Вообще " ребятам " , думаю, пофик как мы отдадим свои долги . Скорее всего пришло время деребанить землю и еще оставшиеся предприятия ( пенсов думаю оставят в покое , все таки самый доверчивый лохторат , а скоро перевыборы )поэтому и поют наши "реформаторы " в унисон с МВФ .
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Злюка, ну вы даете. Это разные виды договорных отношений. Про будапештский почему говорили, потому что Украина должна была его ратифицировать на уровне стран - гарантов, а меморандум с МВФ это соглашение между финансовой организацией ( в простонародье банк) и страной получателем кредита.
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Боюсь, что эти три рехформы станут последней, уксусной бумажкой
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я уже почти 3 года это "боюсь" слышу и читаю...
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Интересы МВФ в Украине и интересы народа Украины, мягко говоря, не совпадают. Я бы сказал, что условия на которых МВФ кредитует это бездарное правительство - абсолютно вредны и противопоказаны украинскому народу. Ну, то такэ... Хиба йих цикавыть як будэ жыты той народ? Йим пох.
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Три реформы будут лакмусовой бумажкой для правительства Гройсмана, - представитель МВФ в Украине - Цензор.НЕТ 1635
лакмусовая бумажка Гройсмана
парашенка, яценюка и компании
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Три реформы будут лакмусовой бумажкой для правительства Гройсмана нет у гнойсмана никакого правительства - и он сам и все "его правительство" - не более чем шестерки еб@ного кондитера.....................
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Чудесно. Три воровские реформы. О борьбе с коррупцией МВФ молчит, как бы намекая, кто за кого.
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Правительство гройсману и мвф, а народ вообще не при делах? Я так понимаю, нас никто не собирается спрашивать- чего хотим мы?! Нахрен гройсмана вместе с мвф
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в интервью изданию "Левый берег", на которое ссылается цензор
https://lb.ua/economics/2017/04/24/364495_predstavnik_mvf_vazhlivo_shchob_vlada.html ,

постоянный представитель МВФ в Украине заявил

Три реформы будут лакмусовой бумажкой для правительства Гройсмана, - представитель МВФ в Украине - Цензор.НЕТ 4855

У дебилов видать в черепушке опилки :
в стране (любой не только в Украине ) при отсутствии работы,
при отсутствии доходов обеспечивающих достойную жизнь граждан,
при бандитских грабежах граждан тарифами ублюдочного госькапремьера,
при правовом беспределе судов прокурорвов мусоров ублюдка прэзда

працездатне население всегда будет покидать страну.

но моськегоське с шакалом и даунецкрысой ведь только это и необходимо :
ограбить у Граждан Украины последнее - плодородную украинскую землю

или эта сука из мвф заодно моськойгоськой с шакалом и даунецкрысой ?

.
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но моськегоське с шакалом и даунецкрысой ведь только это и необходимо :
ограбить у Граждан Украины последнее - плодородную украинскую землю

или эта сука из мвф заодно моськойгоськой с шакалом и даунецкрысой ?
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ТРИ ПРИОРИТЕТА ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ ДЛЯ ТОГО, ЧТО БЫ ИХ СПРЯТАЛА ЕВРОПА ОТ СПРАВЕДЛИВОГО ВОЗМЕЗДИ ЗА ГЕНОЦИД УКРАИНСКОГО НАРОДА:
1 - РАЗВОРОВАТЬ УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ, И ПЕРЕПРОДАТЬ ЧЕРЕЗ ПОДСТАВНЫХ ЛИЦ НЕ УКРАИНЦАМ
2 - УМОРИТЬ ГОЛОДОМ И БОЛЕЗНЯМИ ПЕНСИОНЕРОВ И НАСЕЛЕНИЕ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА УКРАИНЫ.
3 - НЕ ДОПУСТИТЬ НИ ОДНОГО КОРЕННОГО УКРАИНЦА К УПРАВЛЕНИЮ НИ СТРАНОЙ НИ ДАЖЕ СЕЛОМ.
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