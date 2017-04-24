 МВФ назвал три приоритетных реформы для Гройсмана

Как передает

, об этом в интервью изданию

заявил постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше.

В МВФ отмечают прогресс в подготовке пенсионной и земельной реформ, но некоторым другим областям следует уделить больше внимания: "У нас сложилось впечатление, что есть прогресс в подготовке пенсионной и земельной реформ. В то же время, в области приватизации и в реформировании государственных предприятий (а это две стороны одной медали) мы хотели бы видеть больший прогресс".

"Эти 3 реформы - земельная, пенсионная и приватизация - будут лакмусовой бумажкой, которая позволит измерить настрой и решимость этого состава правительства на проведение реформ в решительной манере, которая, в конце концов, позволит поставить Украину на тропу устойчивого экономического роста", - сказал Ваше.

При этом он отметил, что в своей работе нынешний состав Кабмина во многом обязан той макроэкономической стабилизации и улучшению фискальной ситуации, которая была достигнута при предыдущем правительстве.