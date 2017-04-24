 МВФ назвал три приоритетных реформы для Гройсмана

В МВФ отмечают прогресс в подготовке пенсионной и земельной реформ, но некоторым другим областям следует уделить больше внимания: "У нас сложилось впечатление, что есть прогресс в подготовке пенсионной и земельной реформ. В то же время, в области приватизации и в реформировании государственных предприятий (а это две стороны одной медали) мы хотели бы видеть больший прогресс".
"Эти 3 реформы - земельная, пенсионная и приватизация - будут лакмусовой бумажкой, которая позволит измерить настрой и решимость этого состава правительства на проведение реформ в решительной манере, которая, в конце концов, позволит поставить Украину на тропу устойчивого экономического роста", - сказал Ваше.
При этом он отметил, что в своей работе нынешний состав Кабмина во многом обязан той макроэкономической стабилизации и улучшению фискальной ситуации, которая была достигнута при предыдущем правительстве.
"И таким образом имеет место продолжение предыдущих политик. Имели место достаточно смелые меры. Такие, как пересмотр тарифов на газ и тепловую энергию в начале деятельности этого правительства", - добавил он.
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- Нам потрібна податкова реформа - відміна ПДВ та податку на прибуток і введення замість них податку з обігу!!!!!!!
- Нам потрібна військова реформа та збільшення ЗСУ з 204 до 600 тис. солдат та офіцерів, щоб ризики для міжнародних інвесторів були мінімізовані, щоб ми могли за себе постояти і успішно витримати навіть удар об'єднаної армії РФ та Білорусі. До того ж виведення з тіні ще 400 тис. працівників дасть потужний імпульс економіці. Ще 400 тис. громадян будуть легально сплачувати всі податки та наповнювати місцеві бюджети, а замість них треба буде шукати нових працівників і піднімати реальну зарплату і виводити її з тіні!
- Нам потрібна реформи судової влади з повної заміною суддів, реформа прокуратури з повною заміною прокурорів, реформа міліції з повною заміною старих ментів, остаточна ліквідація податкової міліції, ліквідація СБУ як корумпованої банди та створення нової спецслужби!!!!!
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У лютому 2008 року Юлія Тимошенко, перебуваючи на посаді
прем'єр-міністра України, подала на розгляд Верховної Ради законопроект про
вільний ринок сільськогосподарських земель.
Згідно
зі статтею 3 проекту закону 2143, право на придбання земельних ділянок аграрного
призначення мали отримати громадяни та юридичні особи України, а
також іноземні громадяни та особи без громадянства й іноземні
держави.http://informator.news/memorandum-z-mvf-tymoshenko-u-2008-rotsi-planuvala-prodaty-ukrajinsku-zemlyu-dokument/
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Вы прям, как Ляшко мантры повторяете.
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Меня интересует аргументация Тимошенко по поводу ее кардинально разной позиции во время ее премьерства и сегодня.
В чем отличие того времени от нынешнего в вопросе продажи земли?
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А какая была аргументация по кредитам у Кучмы, Ющенко, Еханурова, Тыгибко, Азарова?
Когда то один очень умный ученый (еще до войны, приблиз 2012-13г) на шоу у Шустера сказал важную вещь, чтобы ваша стана развивалась, надо жить настоящим и строить будущее. Все ваши беды оттого , что вы живете прошлым. Оно вас утянет на дно. Он был прав. Мне пофиг у кого были в прошлом аргументации или нет, я живу здесь и сейчас, потому для меня важно, какие аргументации у сегодняшних политиканов. А свои выводы я давно делала по поводу каждого из них.(обещания- что делано, что не сделано)
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но она не давала обязательств перед МВФ. ( в меморандуме) по продаже земли. Чувствуете разницу?. Кстати, кроме Юльки, там еще была и подпись Ющенко (который ездил в Брюссель) и Стельмаха. Или эти товарищи невиновны? Которые сейчас уж далеко не на 1200 грн пенсии живут. Закон то таке. Мог не пройти регистрацию в секретариате ВРУ, потом перше читання, куча поправок, друге читання куча поправок, не факт, что такой бы закон от юльки наши депутаты приняли., У вас есть гарантии, что НФ или БПП не внеут в раду еще хуже закон о продаже земли? А они обязаны его внести, без этого закона кредит не дадут. МВФ уже в открытую это сказал.
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но в любом случае и те и другие в шоколаде а вот украинцам не сладко от их "реформ"
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А может тестом на беременность???
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А взагалі - треба читати всю статтю , там є все -
"... Щоб досягти стійкого розвитку, однієї макроекономічної стабілізації та правильної макроекономічної політики недостатньо. Його не можна досягти без структурних реформ, без пришвидшення цих реформ. Політикам час вже зарахувати структурні реформи до свого меню ... Це меню складається з поліпшення бізнес-середовища, залучення прямих іноземних інвестицій, та, звичайно ж, з боротьби з корупцією.
....Ми, як інституція, завжди пильно відстежуємо власний досвід та власні дії. І ми вимірюємо їх через триаспектну призму.
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Погуглите, он есть на английском и на украинском языке
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По поводу отличия договора и протокола --- обе бумаги имеют вес.
Просто по договору мы бы еще платили пеню и имели бы иски в международных судах, на космические суммы. По протоколу мы этого "счастья" лишены.
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лакмусовая бумажка Гройсмана
парашенка, яценюка и компании
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https://lb.ua/economics/2017/04/24/364495_predstavnik_mvf_vazhlivo_shchob_vlada.html ,
постоянный представитель МВФ в Украине заявил
У дебилов видать в черепушке опилки :
в стране (любой не только в Украине ) при отсутствии работы,
при отсутствии доходов обеспечивающих достойную жизнь граждан,
при бандитских грабежах граждан тарифами ублюдочного госькапремьера,
при правовом беспределе судов прокурорвов мусоров ублюдка прэзда
працездатне население всегда будет покидать страну.
но моськегоське с шакалом и даунецкрысой ведь только это и необходимо :
ограбить у Граждан Украины последнее - плодородную украинскую землю
или эта сука из мвф заодно моськойгоськой с шакалом и даунецкрысой ?
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ограбить у Граждан Украины последнее - плодородную украинскую землю
или эта сука из мвф заодно моськойгоськой с шакалом и даунецкрысой ?
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1 - РАЗВОРОВАТЬ УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ, И ПЕРЕПРОДАТЬ ЧЕРЕЗ ПОДСТАВНЫХ ЛИЦ НЕ УКРАИНЦАМ
2 - УМОРИТЬ ГОЛОДОМ И БОЛЕЗНЯМИ ПЕНСИОНЕРОВ И НАСЕЛЕНИЕ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА УКРАИНЫ.
3 - НЕ ДОПУСТИТЬ НИ ОДНОГО КОРЕННОГО УКРАИНЦА К УПРАВЛЕНИЮ НИ СТРАНОЙ НИ ДАЖЕ СЕЛОМ.
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