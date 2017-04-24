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 Политика Украины
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Все про:судья (1802) Высший совет правосудия (55)

 ВСП открыл дисциплинарное дело против судьи Бобровника

Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия (ВСП) открыла дисциплинарное дело против судьи Соломенского районного суда Киева Александра Бобровника.

Об этом сообщила секретарь второй дисциплинарной палаты ВСП Татьяна Малашенкова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

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Соответствующее решение палата приняла на заседании в понедельник, 24 апреля. Дело против Бобровника касается несвоевременного внесениям им копий своих судебных решений в Единый реестр судебных решений.

В частности, подобные факты зафиксированы в феврале-марте текущего года. Согласно законодательству, судебные решения должны вноситься в реестр не позже следующего дня после их принятия.

В случае решения палаты о наличии в действия судьи Бобровника признаков нарушения присяги, он будет отстранен и на рассмотрение совета будет подано представление о его увольнении.

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Как сообщалось ранее, 7 марта судья Бобровник арестовал отстраненного главу Государственной фискальной службы Романа Насирова и установил залог в размере 100 млн гривен.

22 апреля он отказался арестовать бывшего депутата Верховной Рады от "Народного фронта" Николая Мартыненко и отдал его на поруки.
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Бобровник как в анекдоте про обезьяну все не может решить то ли к "умным" то ли к "красивым"...
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Место встречи изменить нельзя - "ни таких бобров раскалывали"
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надеюсь, это не угрозы депутатов "тебя посодют" в действии...
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"Налево пойдёшь - голову отрубят, направо пойдёшь - туловище по самую шею." Конфликт полезен. Наконец сами судьи будут заинтересованы в следовании законам и собственной независимости от всех остальных ветвей власти.
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