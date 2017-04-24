 ВСП открыл дисциплинарное дело против судьи Бобровника

Об этом сообщила секретарь второй дисциплинарной палаты ВСП Татьяна Малашенкова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Соответствующее решение палата приняла на заседании в понедельник, 24 апреля. Дело против Бобровника касается несвоевременного внесениям им копий своих судебных решений в Единый реестр судебных решений.
В частности, подобные факты зафиксированы в феврале-марте текущего года. Согласно законодательству, судебные решения должны вноситься в реестр не позже следующего дня после их принятия.
В случае решения палаты о наличии в действия судьи Бобровника признаков нарушения присяги, он будет отстранен и на рассмотрение совета будет подано представление о его увольнении.
Как сообщалось ранее, 7 марта судья Бобровник арестовал отстраненного главу Государственной фискальной службы Романа Насирова и установил залог в размере 100 млн гривен.
22 апреля он отказался арестовать бывшего депутата Верховной Рады от "Народного фронта" Николая Мартыненко и отдал его на поруки.
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