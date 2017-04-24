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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Киев (16903) марш (560) ЛГБТ-сообщество (162)

 "Марш равенства" пройдет в Киеве 18 июня: ожидаем, что участников будет больше, - организаторы

"КиевПрайд2017" пройдет столице в июне и завершится "Маршем равенства" 18 июня.

Об этом сообщила директор общественной организации "КиевПрайд" Руслана Панухник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"КиевПрайд2017" состоит из двух частей - "недели прайда" и "Марша равенства". "КиевПрайд2017" пройдет 9-18 июня, марш станет завершением. Мы помним успех "Марша равенства" в 2016 году и поэтому не собираемся отходить от своих стандартов и приоритетов", - сообщила она на брифинге в понедельник в Киеве.

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Р.Панухник подчеркнула, что "Марш равенства" - это большая правозащитная акция в центре города.

"Мы находимся в тесном взаимодействии с киевскими властями и Нацполицией. И мы убеждены, что наше мероприятие пройдет при должном обеспечении безопасности и правопорядка. О месте и времени мы сообщим за несколько дней до марша, ориентировочно все детали станут известны 14 июня", - подчеркнула директор организации.

Она отметила, что из нововведений этого года - увеличение маршрута данного марша.

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"Многие участники прошлогоднего "Марша равенства" отмечали, что 750 м - это слишком короткая дистанция, в этом году мы увеличим ее вдвое. Мы также немного изменим маршрут. Кроме того, мы ожидаем, что участников будет больше", - рассказала Р.Панухник.
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ОБСЄ туди відправте-може хоч там вони серед своїх опиняться.
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Надеемся, что участники будут голыми, что бы лучше рассмотреть "равенство".
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Укропедерасты в ВР и на Банковой. А это всего лишь геи марши хотят устраивать.
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Запрошуються всі співробітники правоохоронних органів і чиновники
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Если совокупить мужчину и женщину, то при благоприятном раскладе после этого может появиться на свет новая жизнь. Если совокупить двух геев, то максимум что может появиться после этого на свет - измазанный в дерьме член.....
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Не розумію я цих організаторів. Провести цей захід 9 травня одночасно з ходою ватних покидьків було б найбільш вчасно і доцільно.
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Да хоч і з веселковими, головне причепити їх так само, як це зробить ватна наволоч.
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опять гомота на крещатик идет??? собрать их и в ичкерию отправить, там их и трахнут!!!!
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Станковый пулемет решит эту проблему быстрее и намного дешевле
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не пойму, в чем неравенство или какие им нужны права?
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Конечно должно быть больше,только в раде 400 с лишним тел а плюс правительство,судьи,прокуроры,чинуши всех мастей ,если все выйдут то должно быть больше,ну и возглавить сие шествие должен безусловно сам гарант !
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На позор всем наплевать, реально их не будут колошматить. А может на них не обратить внимания ни какого, тогда интерес пропадет к маршам.
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Атброськіна з "підлеглими" , Туку з торговими "партнерами" в авангагд !)))
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Я против этого равенства.И прайд это львы,а тут пидары.Откуда это берётся в Украине?
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Лучше бы они друг друга отодрали на площади.
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Приберіть хоч назву "Київ" з назви цього збіговиська.
Фу блядь!
Чого тіки не придумають підари-чиновники що б відволікти увагу від своїх невиконаних обов"язків.
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Пилять, надо было один раз их разогнать к ипеням, второй раз питарасы бы по хатам сидели и дрочили на собственное изображение, а так попустили - теперь будут на голову садится.
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Пропаганда гомосексуализма - должна быть уголовно-наказуемым преступлением !
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Может все проше? Просто не замечать их и всех ну не традицыонной арентацы.
Просто жить как будто их нет.
Ато пиарим и пиарим это садомизм.
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Ну кто им не дает долбить друг друга?Ну зачем это афишировать?И наконец крестианская мораль!!!Это нечесть!!!
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А второго августа ублюдки не хотите провести свой педерастический марш?
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Пора уже людям с нормальной ориентацией собираться на марш равенства. Т.к. Европа больше озабочена правами "нетрадиционников"
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А зачем им марш равенства? Большинству с такой ориентацией не нужно, особо их не притесняют. А это по всей вероятности пидары полные, душой и телом гниль.
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Вот почему мы так добросовестно,как отличники-мазохисты ,берем от Западной Европы не самое лучшее из её европейских ценностей,а только то,что греховно,позорно и безбожно?
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НАдА былА неделю назад прАвАдить марш, Шо бы гузна лучше прАветрилА...
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Нічого проти не маю-хай там собі гатяться в сраки,це їх справа.Одначе я,як гетеросексуал не ходжу на паради імені Струка та Піхви-тому і не вважаю паради імені Святої Сраки виявом рівності між геями та гетеросексуалами.
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я никогда не пойму этих придуров...какая ..... неделя прайма???
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Так вроде ж был недавно марш педиков. Или это так быстро год прошёл? По колорадке в зубы и 9мая на красную площадь шагать среди таких же.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Марш равенства" пройдет в Киеве 18 июня: ожидаем, что участников будет больше, - организаторы
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