 "Марш равенства" пройдет в Киеве 18 июня: ожидаем, что участников будет больше, - организаторы

Об этом сообщила директор общественной организации "КиевПрайд" Руслана Панухник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"КиевПрайд2017" состоит из двух частей - "недели прайда" и "Марша равенства". "КиевПрайд2017" пройдет 9-18 июня, марш станет завершением. Мы помним успех "Марша равенства" в 2016 году и поэтому не собираемся отходить от своих стандартов и приоритетов", - сообщила она на брифинге в понедельник в Киеве.
Р.Панухник подчеркнула, что "Марш равенства" - это большая правозащитная акция в центре города.
"Мы находимся в тесном взаимодействии с киевскими властями и Нацполицией. И мы убеждены, что наше мероприятие пройдет при должном обеспечении безопасности и правопорядка. О месте и времени мы сообщим за несколько дней до марша, ориентировочно все детали станут известны 14 июня", - подчеркнула директор организации.
Она отметила, что из нововведений этого года - увеличение маршрута данного марша.
"Многие участники прошлогоднего "Марша равенства" отмечали, что 750 м - это слишком короткая дистанция, в этом году мы увеличим ее вдвое. Мы также немного изменим маршрут. Кроме того, мы ожидаем, что участников будет больше", - рассказала Р.Панухник.
924 47
ЛГБТ-активисты планируют провести очередной Марш равенства в Киеве в июне, - Кись(457)
Факельный "Марш отважных" прошел в центре Запорожья(24)
Новые пластуны впервые приняли присягу в Харькове(53)
День Воли в Киеве: в столице Украины прошла акция солидарности с белорусскими политзаключенными. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(40)
"Происходит немыслимое для цивилизованного общества", - журналист про угрозы проведения прайд-парада в Киеве(2)
Полиция отпустила четырех нападавших на участников феминистического марша в центре Киева(22)
Фейгин о марше памяти Немцова в Москве: "Третий год подряд есть проукраинская колонна". ВИДЕО(24)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Врач педиатр.
- Что? Их уже и лечат?
Ответить
Ответить
Фу блядь!
Чого тіки не придумають підари-чиновники що б відволікти увагу від своїх невиконаних обов"язків.
Ответить
Ответить
Ответить
Просто жить как будто их нет.
Ато пиарим и пиарим это садомизм.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить