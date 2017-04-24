 Евросоюзу следует ввести долгосрочные санкции против РФ, чтобы уменьшить ее военную агрессию, - Мингарелли

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал на заседании международного круглого стола в Киеве.
"Я считаю, что нам следует руководствоваться основными ценностями и ввести долгосрочные санкции против этой страны (России) для того, чтобы уменьшить военную агрессию России", - заявил он.
В то же время, по мнению Мингарелли, Евросоюз должен вести диалог с РФ и применять дипломатические каналы для того, чтобы приходить к общим решениям.
"Несмотря на экспансию и агрессию России в течение последних трех лет, нам все же удалось сохранить нашу целостность в Евросоюзе. Нам удалось быть объединенными. Конечно, санкции повлияли на Россию, и все страны-члены ЕС доказали, что будут действовать совместно для того, чтобы реагировать на внешние угрозы и руководствоваться принципами общего подхода к проблеме", - сказал Мингарелли.
Напомним, в 2014 году Евросоюз, США, и другие страны ввели санкции в отношении РФ в связи с оккупацией Крыма и агрессией на востоке Украины, которые неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.
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чи це загальна хформа) занепокоєності, сказна іншими словами?
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