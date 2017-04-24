EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Политика Украины, За рубежом
  692  12
Материалы по теме:
Все про:агрессия (1207) Россия (70137) санкции (6045) Евросоюз (11757) Мингарелли (68)

 Евросоюзу следует ввести долгосрочные санкции против РФ, чтобы уменьшить ее военную агрессию, - Мингарелли

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что санкции ЕС против России должны быть долгосрочными, чтобы уменьшить военную агрессию Москвы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал на заседании международного круглого стола в Киеве.

"Я считаю, что нам следует руководствоваться основными ценностями и ввести долгосрочные санкции против этой страны (России) для того, чтобы уменьшить военную агрессию России", - заявил он.

В то же время, по мнению Мингарелли, Евросоюз должен вести диалог с РФ и применять дипломатические каналы для того, чтобы приходить к общим решениям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возврат Евросоюза к хорошим отношениям с РФ связан с разрешением конфликта на Донбассе, - Могерини

"Несмотря на экспансию и агрессию России в течение последних трех лет, нам все же удалось сохранить нашу целостность в Евросоюзе. Нам удалось быть объединенными. Конечно, санкции повлияли на Россию, и все страны-члены ЕС доказали, что будут действовать совместно для того, чтобы реагировать на внешние угрозы и руководствоваться принципами общего подхода к проблеме", - сказал Мингарелли.

Напомним, в 2014 году Евросоюз, США, и другие страны ввели санкции в отношении РФ в связи с оккупацией Крыма и агрессией на востоке Украины, которые неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.



 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хм... Судя по последовательности событий одного ОБСЕшника ЕС ценит больше, чем 300 пассажиров МН-17.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И как та ботоксная спина все выдерживает, уже походу раздолбали ее по полной програме ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
чого це він на кацяпів наїхав?!
чи це загальна хформа) занепокоєності, сказна іншими словами?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что в ней здравого,а неделю назад итальянский министр с улыбкой во весь рот вещал о том,что санкции нельзя ужесточать,как того требовала Британия???
 показать весь комментарий
Ответить
 
Министр это кто? ваши министры разве все говорят то что нравится европейцам?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Genby Путин и его террости должны ответить
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот странная хрень получается,больше половины всех руководящих постов в ЕС занимают макаронники,которые настолько продажные и настолько любят подлизывать хуйлу,что становится непонятным то они против санкций,то их нужно ужесточить,теперь вот продлить,почему столько итальяшек вонючих в руководстве ЕС?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все правильно!Только долгосрочные.Хоть и россия в разрухе-один хрен хуйло и банда кричит,что процветаем.Этой кремлевской шайке хоть ссы в глаза,будут говорить,что это божья роса.А ответ один-видим,а где доказательства,нас там не было.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕвросоюзу следует ввести долгосрочные санкции против РФ, чтобы уменьшить ее военную агрессию, - Мингарелли
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти