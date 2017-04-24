 Сытник: НАБУ расследует дела на более чем 85 млрд гривен убытков, 40% приходится на госпредприятия

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LIGA.net заявил глава НАБУ Артем Сытник.
"Политическая коррупция, к сожалению, есть. Почему у нас приоритет - работа с государственными предприятиями? Мы хотим показать, какие объемы средств вымываются из них каждый год. Причем не в пределах Украины, а выводятся через компании в оффшорных зонах. И основная борьба происходит именно за контроль над этими предприятиями. Эти средства и являются источником той коррупции, о которой вы говорите", - отметил Сытник.
По словам главы НАБУ, коррупционные схемы, выстроенные на госпредприятиях, в основном, однотипные.
"Продукция выходит из государственного предприятия по заниженным ценам, предприятие получает за нее копейки по сравнению с тем, что могло бы иметь, продавая ее напрямую конечному потребителю. И есть ряд компаний-посредников (прокладок), через которые разница между ценой покупки продукции и ее продажи вымывается", - пояснил он.
"Суммы огромные. Из общей суммы убытков в 85 млрд грн, причиненных, по предварительным оценкам, интересам государства в делах, расследуемых детективами НАБУ, свыше 40% приходится именно на госпредприятия. И, в основном, эти убытки относятся к периоду после Революции Достоинства", - сказал Сытник.
На вопрос относительно общей оценки "коррупционного рынка" в Украине, директор НАБУ сказал: "Мы можем говорить о тех суммах, которые фигурируют в расследованиях Бюро. Это около 85 млрд грн".
Напомним, ранее сообщалось, что всего детективы Бюро расследуют 319 уголовных производств по состоянию на 31 марта.
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Итого - 40% коррупции - госпредприятия, остальное - гос. органы.
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Українці, які мають статки, лише ставлять лайки у соціальних мережах і ходять у вишиванках.
Таку думку в інтерв'ю виданню Оnline.ua висловив лідер гурту "Мандри" Сергій "Фома" Фоменко, коментуючи відстороненість від збору коштів для музиканта з групи "Кому вниз" Сергія Степаненка деяких фінансово забезпечених людей."Ставити лайки і рвати вишиванку - це не теж саме, як давати гроші. У нас лише ставлять лайки і ходять у вишиванках, особливо ті, хто має статки", - зазначив "Фома".
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