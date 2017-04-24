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 Политика Украины, Экономика
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Все про:НАБУ (1644) коррупция (7170) Сытник (375)

 Сытник: НАБУ расследует дела на более чем 85 млрд гривен убытков, 40% приходится на госпредприятия

Из общей суммы убытков в 85 млрд грн, причиненных интересам государства в делах, которые расследует НАБУ, свыше 40% приходится на госпредприятия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LIGA.net заявил глава НАБУ Артем Сытник.

"Политическая коррупция, к сожалению, есть. Почему у нас приоритет - работа с государственными предприятиями? Мы хотим показать, какие объемы средств вымываются из них каждый год. Причем не в пределах Украины, а выводятся через компании в оффшорных зонах. И основная борьба происходит именно за контроль над этими предприятиями. Эти средства и являются источником той коррупции, о которой вы говорите", - отметил Сытник.

По словам главы НАБУ, коррупционные схемы, выстроенные на госпредприятиях, в основном, однотипные.

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"Продукция выходит из государственного предприятия по заниженным ценам, предприятие получает за нее копейки по сравнению с тем, что могло бы иметь, продавая ее напрямую конечному потребителю. И есть ряд компаний-посредников (прокладок), через которые разница между ценой покупки продукции и ее продажи вымывается", - пояснил он.

"Суммы огромные. Из общей суммы убытков в 85 млрд грн, причиненных, по предварительным оценкам, интересам государства в делах, расследуемых детективами НАБУ, свыше 40% приходится именно на госпредприятия. И, в основном, эти убытки относятся к периоду после Революции Достоинства", - сказал Сытник.

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На вопрос относительно общей оценки "коррупционного рынка" в Украине, директор НАБУ сказал: "Мы можем говорить о тех суммах, которые фигурируют в расследованиях Бюро. Это около 85 млрд грн".

Напомним, ранее сообщалось, что всего детективы Бюро расследуют 319 уголовных производств по состоянию на 31 марта.
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Це цікаво. Державні підприємства хочуть роспродати ніби то в цілях боротьби з коррупцією, але виходить що це лише 40 її процентів.
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Например, таможня - это не предприятие, суды не предприятия, но они являются рассадниками коррупции.
Итого - 40% коррупции - госпредприятия, остальное - гос. органы.
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есть подозрение, что оставшиеся 60% это частные предприятия, но на гос.заказах...
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"Лише ставлять лайки і ходять у вишиванках": музикант розкритикував українців "при бабках"

Українці, які мають статки, лише ставлять лайки у соціальних мережах і ходять у вишиванках.
Таку думку в інтерв'ю виданню Оnline.ua висловив лідер гурту "Мандри" Сергій "Фома" Фоменко, коментуючи відстороненість від збору коштів для музиканта з групи "Кому вниз" Сергія Степаненка деяких фінансово забезпечених людей."Ставити лайки і рвати вишиванку - це не теж саме, як давати гроші. У нас лише ставлять лайки і ходять у вишиванках, особливо ті, хто має статки", - зазначив "Фома".
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нормальные такие суммы, но думаю, что тут десятой части нет, из того всего, что разворовывается в целом по стране, еще не один бюджет собрать можно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСытник: НАБУ расследует дела на более чем 85 млрд гривен убытков, 40% приходится на госпредприятия
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